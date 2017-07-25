Капремонт дома без крыши на улице Гагарина перенесли с 2043 на 2019 год
В минувшую пятницу, 21 июля, состоялся очередной выезд мобильной приемной губернатора Самарской области.
Жители дома №75а на ул. Гагарина пожаловались на постоянно протекающую крышу. Ситуация нестандартная. Поскольку крыши как таковой в этом доме нет вовсе. Дело в том, что по проекту здесь планировалось строительство шестиэтажного здания. Но в процессе его возведения планы изменились. Было решено ограничиться пятью этажами, чтобы поскорее переселить людей из общежития. В результате строители закрыли рубероидом межэтажное перекрытие, а крышу возводить не стали.
Дому уже 37 лет, и все эти годы жителей заливает сверху. На крыше постоянно собирается вода, которая протекает в квартиры, вплоть до третьего этажа. На стенах - грибок, вывести его невозможно.
- Нашему дому нужен либо капитальный ремонт крыши, либо ее реконструкция, - высказалась от лица всех жителей председатель совета дома Таисия Голенкова. - Чтобы крыша была такая, как на соседних домах, как положено. Фонд капитального ремонта сначала запланировал в нашем доме замену инженерных систем. Но потом, вникнув в ситуацию, поменял вид капремонта, запланировав на 2019 год обновление крыши. Однако проблема требует безотлагательного решения, и мы попросили назначить более ранний срок. Тем не менее из фонда нам прислали ответ, что по рейтинговой системе дом молодой. Ему 37 лет, и он потерпит еще 26. Поэтому ремонт переносится не на более раннее время, а, наоборот, на 2043 год!
Собираемость платежей по этому дому составляет 84%. Не самые низкие цифры. Тем не менее на доме числится долг в 180 тысяч рублей, который образовался из-за того, что огромные средства постоянно тратятся на ремонт крыши. За последние пять лет на ее латание ушло около миллиона рублей. Однако это не помогло исправить ситуацию - крыша по-прежнему течет. Да и как иначе, если дом построен с нарушением строительных норм и правил.
Для решения этой проблемы на место были приглашены представители районной администрации, Фонда капитального ремонта, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Принято совместное решение провести экспертизу, по результатам которой будет ясно, что целесообразнее выполнить - полную реконструкцию крыши или ее капитальный ремонт. От этого будет зависеть объем средств, которые потребуется выделить на объект. Параллельно министерство включит этот дом в краткосрочный план на капитальный ремонт на 2019 год, как и было запланировано изначально.
- Объект очень сложный, мы его ведем с весны нынешнего года, - прокомментировала ситуацию руководитель мобильной приемной губернатора Самарской области Елена Бабий. - Решение о переносе капитального ремонта на 2043 год было принято без учета форс-мажорных обстоятельств. Это недопустимо. С представителями городской администрации и управляющей компании нами обговорен вопрос оплаты экспертизы. Учитывая, что на доме большая задолженность, которая образовалась из-за того, что средства собственников уходили на латание дыр, решено, что УК полностью возьмет затраты на себя.
Жители дома №75а на ул. Гагарина пожаловались на постоянно протекающую крышу. Ситуация нестандартная. Поскольку крыши как таковой в этом доме нет вовсе. Дело в том, что по проекту здесь планировалось строительство шестиэтажного здания. Но в процессе его возведения планы изменились. Было решено ограничиться пятью этажами, чтобы поскорее переселить людей из общежития. В результате строители закрыли рубероидом межэтажное перекрытие, а крышу возводить не стали.
Дому уже 37 лет, и все эти годы жителей заливает сверху. На крыше постоянно собирается вода, которая протекает в квартиры, вплоть до третьего этажа. На стенах - грибок, вывести его невозможно.
- Нашему дому нужен либо капитальный ремонт крыши, либо ее реконструкция, - высказалась от лица всех жителей председатель совета дома Таисия Голенкова. - Чтобы крыша была такая, как на соседних домах, как положено. Фонд капитального ремонта сначала запланировал в нашем доме замену инженерных систем. Но потом, вникнув в ситуацию, поменял вид капремонта, запланировав на 2019 год обновление крыши. Однако проблема требует безотлагательного решения, и мы попросили назначить более ранний срок. Тем не менее из фонда нам прислали ответ, что по рейтинговой системе дом молодой. Ему 37 лет, и он потерпит еще 26. Поэтому ремонт переносится не на более раннее время, а, наоборот, на 2043 год!
Собираемость платежей по этому дому составляет 84%. Не самые низкие цифры. Тем не менее на доме числится долг в 180 тысяч рублей, который образовался из-за того, что огромные средства постоянно тратятся на ремонт крыши. За последние пять лет на ее латание ушло около миллиона рублей. Однако это не помогло исправить ситуацию - крыша по-прежнему течет. Да и как иначе, если дом построен с нарушением строительных норм и правил.
Для решения этой проблемы на место были приглашены представители районной администрации, Фонда капитального ремонта, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Принято совместное решение провести экспертизу, по результатам которой будет ясно, что целесообразнее выполнить - полную реконструкцию крыши или ее капитальный ремонт. От этого будет зависеть объем средств, которые потребуется выделить на объект. Параллельно министерство включит этот дом в краткосрочный план на капитальный ремонт на 2019 год, как и было запланировано изначально.
- Объект очень сложный, мы его ведем с весны нынешнего года, - прокомментировала ситуацию руководитель мобильной приемной губернатора Самарской области Елена Бабий. - Решение о переносе капитального ремонта на 2043 год было принято без учета форс-мажорных обстоятельств. Это недопустимо. С представителями городской администрации и управляющей компании нами обговорен вопрос оплаты экспертизы. Учитывая, что на доме большая задолженность, которая образовалась из-за того, что средства собственников уходили на латание дыр, решено, что УК полностью возьмет затраты на себя.
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