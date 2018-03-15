Капитан сингапурской пароходной компании Алексей Будин о выборе профессии и морских буднях

Капитан торгового судна сингапурской пароходной компании Алексей Будин недавно вернулся из очередного плавания. Отпуск - четыре месяца, которые можно провести с любимой семьей: у Алексея сын и две дочки, младшей еще нет и года. Тем не менее моряк нашел время, чтобы рассказать о своих капитанских буднях.



- Алексей, как вы стали моряком, среди ваших родных были люди, связанные с флотом?



- Отец военный, ракетчик, а я с детства хотел во флот. Дома, в Набережных Челнах, окончил речной лицей. После 11-го класса пробовал поступить в высшее морское училище имени Попова в Санкт-Петербурге. Экзамены сдал хорошо, но предпочтение при поступлении там отдается детям моряков. В 2002 году я приехал в Самару поступать в речной техникум на судовождение. Практику проходил в компании «Волготанкер». Получив диплом, остался там работать. Но уже в 2005-м меня направили продолжать образование в московскую академию водного транспорта, где я проучился пять лет.



- В Самаре, наверное, в те годы бывали редко?



- На третьем курсе академии я женился. С супругой Гузалией мы учились вместе в техникуме, и во время учебы в академии я приезжал сюда в отпуск, на каникулы. После получения диплома нужно было решать, что делать дальше. «Волготанкер» закрылся. Через интернет я устроился в иностранную судоходную компанию, офис которой находился в Лондоне. Туда меня взяли третьим штурманом. Ходил на судах класса «река - море» по Балтике до южных морей - в Турцию, Египет. Возили пшеницу. Спустя три года перешел в сингапурскую компанию. У нее около ста судов, и у всех в названии присутствует слово луч - «Желтый луч», «Зеленый луч», «Золотой луч».



- Сложно привыкать к команде, где собраны люди со всего света?



- Да, у нас смешанные экипажи - индусы, турки, европейцы. Россиян практически нет. Например, когда я работал капитаном по первому контракту, нас из России было двое - я и электромеханик. Хочешь не хочешь, а учишься ладить с разными людьми. Зато я познакомился с представителями других культур, изучил на практике английский язык. В целом же люди в этой сфере трудятся весьма серьезные, многие откладывают выход на заслуженный отдых. Некоторым матросам по 50 лет. А на одном судне я работал с капитаном, которому было 73 года.



- Как складывается рабочий день капитана?



- С шести утра и до пяти вечера производственные дела, в том числе приходится вести объемную переписку с офисом. Каждый день оттуда просят прислать отчет - нашу позицию, количество израсходованного топлива, информацию по грузу.



- Свободное время как проводите, в море купаетесь?



- Чаще всего общаюсь по интернету с родными. Что касается купания, такое в моей морской практике было только раз. Однажды капитан, у которого я был штурманом, остановил судно посередине океана и разрешил нам купаться.



- Моряки известны своей любовью к крепким напиткам...



- Чтобы моряк был в стельку пьяным, никогда не видел. Ко всему прочему в нашей компании употребление спиртных напитков в море категорически запрещено, разве что в порту во время стоянки можно выпить бутылку пива.



- Внештатные ситуации во время плавания случались?



- Иногда прогноз не совпадал с фактической погодой, и мы попадали в шторм. Но люди все бывалые и даже в такой ситуации продолжают

заниматься своим делом. Мебель во время шторма привязывают, чтобы не летала. Однажды, правда, забыли холодильник закрепить, он и упал. Но, как правило, шторм обходим.



- К пиратам попадали?



- К счастью, нет. Обычно такие истории происходят у берегов Сомали. Когда я работал в английской компании, у нас танкер и машиновоз захватили. Пять месяцев ребята просидели в плену, пока за них выкуп не отдали. В сингапурской компании перед проходом через Сомали на борт поднимается вооруженная охрана. Не все пароходства так делают, и корабли идут на свой страх и риск. Но сейчас, правда, все поутихло.



- Куда и на каком судне в следующий раз пойдете, знаете?



- Пока нет. Обычно к окончанию отпуска меня спрашивают, когда планирую начать работать. После выбирают рейс под нужный срок, сообщают порт отправления. Если необходимо, компания оформляет визу, и я вылетаю к месту стоянки судна.



- Можно сказать, что вы уже совершили свое кругосветное путешествие?



- И под Магеллановым проливом, и под Африкой ходил, а вот в города, где стояли, выбирался нечасто. Погрузка-разгрузка идет четыре-пять часов. Для владельца груза время - деньги. Например, в Саудовской Аравии нужно успеть за это же время разгрузиться в трех портах. Так что работа у нас напряженная.



- А хотелось бы работать в России?



- По Волге ходит много хороших современных судов. Если бы платили как за границей, возможно, я никуда бы и не уезжал. Мне на реке интереснее работать - берега красивые и дом рядом. Да и люди роднее.