Кандидатов в городские волонтеры ЧМ-2018 находят на рабочих местах

Теперь записаться в добровольцы мирового футбольного первенства можно не выходя из офиса.



Самарский «Центр подготовки городских волонтеров» с сегодняшнего дня начал набирать кандидатов прямо "у станка". Специалисты АО «Гипровостокнефть» первыми записались в добровольцы и ответили на вопросы рекрутеров ЧМ-2018 без отрыва от производства. Корреспондент sgpress.ru присутствовал при этом событии.



- Для меня это знак, что пора осуществить мечту. Я давно хочу сделать что-то полезное для нашего города. Когда тебе предлагают пройти регистрацию, не отрываясь от работы, намного проще согласиться, - говорит инженер Александра Никитина.



Рекрутер программы «Городские волонтеры» Елена Данилина отметила, что главное для добровольца — мотивация. Остальному активистов научат во время обучения, которое стартует осенью.