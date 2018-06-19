"Камерная сцена" запела

Стандартную просьбу отключить мобильные телефоны, чтобы они не пели во время спектакля, директор театра и режиссер-постановщик Софья Рубина продолжила необычно:



- Сегодня мы поем.



И не обманула. Спектакль-концерт «А у нас во дворе…» (16+) по пьесе Валерия Золотовицкого можно условно сравнить с популярным телевизионным проектом «Старые песни о главном». На первом плане не сюжет, а музыкальное сопровождение. Атмосфера эпохи передана через песенный репертуар и костюмы персонажей.



На сцене (где, кстати, располагаются и сами зрители) обычный советский двор - стол для домино и шашек, скамейка для влюбленных парочек и сводного хора. Его обитатели живут буквально на чемоданах: ждут сноса. Причем ждать им обещанного не три года, а два десятилетия. Начинается спектакль с плаката «Кукуруза - источник изобилия», а заканчивается призывами к перестройке.



Калейдоскопом проходят перед глазами зрителей наряды героев (главным образом героинь, если не считать стилягу Владлена). Синтетические косынки с блестящими нитями на женщинах старшего возраста, приталенные юбки-колоколы девушек, этнические мотивы льняного платья модной актрисы, яркие расцветки платьев 80-х - предвестников моды на безумные кислотные расцветки 90-х. В спектакле подкупает точность немногочисленных деталей реквизита и аксессуаров костюмов, строго привязанных к социальному статусу персонажей.



Репрессированные одиночки, осколки «старого режима», вдовцы-фронтовики с двумя детьми и полные обеспеченные семьи - все живут в старом доме иногда дружно, иногда не очень. Воздух двора пропитан радужными надеждами на счастливое советское будущее. Звучат в нем как радостные вести: «Соседи купили телевизор! «Старт-3»! За 120 рублей! Все идем смотреть!», так и политические дискуссии. Но чаще всего - песни.



Навязший в зубах «хит» любого советского хора «То березка, то рябина», радостная «Синий лен», лиричные «На щеке снежинка тает» и «Словно сумеpек наплыла тень», ностальгическая «Долго будет Карелия сниться» - именно чередование известных и любимых песен составляет главную драматургию спектакля. Благодарить за слаженный и стройный хор артистов (не все драматические театры могут им похвастаться) нужно нового члена труппы «Камерной сцены» Надежду Малыванову. Выпускница института имени Щукина и Самарского музыкального училища, она радует зрителей и вокальным, и драматическим талантом. А вот два других артиста театра



- Руслан Бузин и Елена Фадеичева - исполнили такой зажигательный танец под Элвиса Пресли, что если бы они не были хорошо знакомы самарской публике, можно было бы подумать, что труппа пополнилась за счет профессиональных мастеров спортивного рок-н-ролла. Артист виртуозно «жонглировал» партнершей и, что немаловажно, поймал такое же количество раз, что и подбросил.



В спектакле несколько историй любви: со счастливым, грустным или открытым финалом. Несмотря на разницу в социальном положении и политических убеждениях, лозунгов со сцены звучит немного, а ссоры между соседями не выходят за границы норм морали и нравственности. В силу искренней подачи музыкального материала артистами между актерами и зрителями складывается атмосфера доверительного общения, благодаря которой кажется, что все печали и радости зал переживает вместе. А приятное лирическое послевкусие спектакля сохраняется долгое время после выхода из театра.