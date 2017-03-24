Калина врезалась в Вольво: двое пострадали

Авария случилась вчера в 18:15 на подъезде к Оренбургу от трассы М-5 Урал.



Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 26-летний водитель Лады Калины ехал со стороны Оренбурга в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, нарушив правила расположения машины на дороге, мужчина столкнулся с фурой Вольво, которая ехала во встречном направлении. Второй машиной управлял 44-летний мужчина.



От удара грузовой автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП водитель отечественного авто, а также его пассажир – 30-летняя женщина, получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены в ближайшую больницу. В настоящее время водителю Калины назначено амбулаторное лечение, женщина госпитализирована.



По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.