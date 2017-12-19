Какой стала новогодняя Самара

До Нового года осталось две недели. В этом году в Самаре подсветили тысячи городских деревьев, украсили праздничной иллюминацией улицы, установили световые фонтаны. Sgpress.ru подготовил фотообзор того, как изменился наш город в преддверии Нового года.





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Новогодняя ёлка на Лениградской







Световая композиция "Часы" на улице Ленинградской

















































Световая композиция "Царские павлины" на улице Ленинградской





Новогодняя иллюминация в сквере Высоцкого





Световой фонтан в сквере Высоцкого







Световая композиция "Мишка" на улице Ленинградской