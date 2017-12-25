Какой стала новогодняя Самара. Продолжение

Sgpress.ru подготовил очередной фотообзор того, как изменился наш город в преддверии Нового года. В этом году в Самаре подсветили тысячи городских деревьев, украсили праздничной иллюминацией улицы, установили световые фонтаны.







Световая композиция "Шары" на площади Куйбышева















































Световая композиция "Дед Мороз" на площади Куйбышева











Световая композиция "Карета" на площади Героев 21-й армии



































Световой фонтан и новогодняя иллюминация на улице Стара-Загора





Световая композиция "Карета" на площади Героев 21-й армии





Новогодняя иллюминация и ёлка на площади Кирова















































Световые фигуры оленей на площади Кирова



Новогодняя иллюминация и ёлка на площади СлавыСветовая композиция "Самолет с летчиком" на аллее трудовой славы