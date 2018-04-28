Какой будет «iВолга-2018»

- Форум «iВолга» проводится по поручению президента Владимира Владимировича Путина под патронатом полпреда главы государства в Приволжском федеральном округе Михаила Викторовича Бабича. Организуют мероприятие правительство Самарской области и администрация губернатора.На официальном сайте форума любой молодой человек от 18 до 30 лет из ПФО может зарегистрироваться, рассказать о себе и главное - прикрепить проектную заявку по одному из направлений «iВолги». Регистрацию уже прошли около 1600 человек. Сформирована команда, которая будет организовывать форум: дирекция и руководители смен.Форум - это возможность не только пройти насыщенную образовательную программу, завязать деловые контакты, дружеские отношения, но и шанс получить грант, финансирование на реализацию своего общественно значимого проекта. Такое нельзя упускать. Здорово, что молодежь сама формирует повестку форума, поэтому он получается уникальным.Запланировано девять смен, две из них новые. Смена «Инновации и экология» преобразована в «Науку и образование». Впервые состоится «Лига труда» - для тех, кто строит карьеру. Пройдут традиционные смены: «Культурный БУМ», «МедиаВолна», «Патриот», «Политика», «Спортивная молодежь - здоровая нация», «Ты - предприниматель». Ожидается участие китайской делегации.- Возраст участников форума - от 18 до 30 лет, но для двух направлений сделали исключение. На смену «Культурный БУМ» приедут молодые писатели, и их возраст - до 35. В смене «Поколение добра» примут участие волонтеры «серебряного» возраста. Они старше 45 лет. В прошлом году большое впечатление произвел волонтер, который отмечал 70-летие отжиманиями на главной сцене. Было круто.- Мы улучшаем условия пребывания на форуме, предусматриваем все необходимое для комфорта. Уделяем большое внимание питанию. В этом году предложим участникам три варианта меню: обычное сбалансированное, для вегетарианцев и отдельные блюда для российско-китайского форума.- Образовательная программа, как и в 2017 году, будет носить межсменный формат взаимодействия. Для усиления тренинговой программы планируем закрепить профильные ведомства, вузы ПФО, крупные предприятия за конкретными сменами. Еще приглашаем 27 международных экспертов. Думаю, ребятам интересно узнать, как развивается та или иная отрасль в других странах.В 2017 году работы, которые поступали на конвейер проектов, оценивали 94 эксперта. Это главное, зачем ребята приезжают. Наш форум - единственный, для допуска на который нужна идея, проект. На «iВолге-2018» продолжим эту практику. Конкурс проектов пройдет в три этапа. Первые оценки ребята получат при регистрации. А уже на форуме состоятся экспертный и конкурсный этапы. Проекты будут получать рейтинговые оценки.Планируем организовать школу проекта, выставку научного и инновационного творчества. На последней каждый сможет представить свою разработку, рассказать, с какими трудностями столкнулся, найти их решение. Кроме того, в планах - провести демонстрационный этап чемпионата WorldSkills.Каждый год расширяется культурно-досуговая программа. Первенство ПФО по парашютному спорту, окружной фестиваль Workout, первая научно-практическая конференция ПФО «Образование и наука: возможности для молодежи», фестиваль ГТО, кадровая биржа, дни спорта и здоровья, День дружбы народов. Будет много мероприятий, посвященных Чемпионату мира по футболу.На форуме создается безбарьерная среда для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В «Инклюзивный городок» прибудут 60 человек - представителей 14 регионов ПФО. Как и все, они будут участвовать в конкурсе проектов, в культурно-досуговых мероприятиях, в тренинговой программе.- В 2017 году я участвовал в смене «МедиаВолна» с проектом «Батарея» по популяризации науки. Цель - рассказать о российских научных разработках доступно, интересно. «iВолга» - это масса возможностей. На мою жизнь форум повлиял сильно. После него меня пригласили трудоустроиться в центр по связям с общественностью Самарского университета. После встречи на форуме с Михаилом Викторовичем Бабичем я вошел в состав молодежной палаты ПФО. Всем советую не стесняться и быть максимально активными. Николай Мурычев: - На первой «iВолге» я был гостем на дне открытых дверей. Заинтересовался. На следующий год одобрили мою заявку на участие в смене «Политика». Затем понял, что мне ближе спорт. К третьей по- ездке написал проект, но, к сожалению, добрался только до финального этапа. Затем вместе с единомышленниками мы доработали идею. В итоге в 2017 году я получил грант 150 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Ассоциация студенческого спорта». Советую ребятам пробовать свои силы. «iВолга» - это своеобразный социальный лифт. Перед теми, кто хочет проявить себя, обязательно откроют двери.- Я участница команды смены «Культурный БУМ». Сначала нашу идею - путешествия с палатками - никто не воспринимал серьезно. Мы просто запомнились названием «Урботабормутабор». «Урбо» - урбанизм, «табор» - собрание людей, «мутабор» - волшебное слово из сказки. Постепенно идея трансформировалась, мы создали проект кочевых выставок. Его задача - раскрыть новые места Поволжья. Мы придумали конструкцию палаток, которые превращаются в галерею. Мы посетим шесть населенных пунктов в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях и заполним ячейки палатки изображениями любимых мест, о которых расскажут жители. Итоговую экспозицию представим на «iВолге».- Один из шатров форума - зал заседаний - оборудуем под онлайн- трансляции. Желающие смогут наблюдать за полезным контентом на официальных ресурсах форума и в СМИ. К слову, в 2017 году «iВолга» стала самой популярной площадкой для молодежи среди окружной форумной кампании. 11898 человек изъявили желание принять участие, но только 2000 прошли конкурсный отбор и оказались здесь. В настоящее время дирекция презентует форум в ссузах, вузах, муниципальных образованиях Самарской области. Надеюсь, в 2018 году конкурс на участие будет не меньше.- В этом году грантовый фонд - более восьми миллионов рублей. Эта сумма гарантирована. Мы продолжаем вести работу с партнерами. Уверен, фонд будет расти. У достаточно большого количества талантливых ребят есть возможность получить грант на форуме.