Каким стал Струковский сад. Виртуальный гид

В воскресенье, 27 мая, Струковский сад откроется в обновленном виде после масштабной реконструкции в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Это старейший парк Самары общей площадью 11 гектаров. За несколько дней до официального открытия сада начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин провел sgpress.ru эксклюзивную экскурсию.









Итак, заходим в сад через центральный вход на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской.



Первой точкой нашей прогулки стал обновленный фонтан со скульптурой мальчика и девочки. На дне фонтана восстановили мозаику, а по периметру установили подсветку. Недалеко – план Струковского сада, на котором обозначены все площадки и объекты. Карта тактильная, поэтому ей могут воспользоваться и незрячие жители Самары.







































Освежили стелу Максиму Горькому и территорию вокруг него.























































Приближаемся к самому узнаваемому месту сада – гроту. Там были отремонтированы лестницы, система фонтана, высажены новые растения. Привели в порядок и скульптуру козы.







































Недалеко разместился небольшой павильон для шахматистов. Рядом с ним установлены столы с лавочками для проведения турниров.























































В центре Струковского сада расположена литературная зона. Здесь любители чтения смогут оставлять книги и брать взамен новые. С одной стороны - это книжный шкаф, а с другой – лавочки.







































Существующую детскую площадку вдоль улицы Куйбышева тоже реконструировали. Заменили все игровые комплексы и положили антитравматическое покрытие.























































Для тех, кто любит полежать на траве, теперь есть специальная зона. Там же можно разместиться и на лавочках.























































Появились и три модульных туалета, один из которых оснащен пандусом для маломобильных граждан. Также для жителей с ограниченными возможностями здоровья на некоторых лестницах установлены подъемники.























































Подходим к круговой площадке со стороны пересечения улиц Вилоновской и Максима Горького. Раньше здесь были расположены остатки фундаментов аттракционов, неработающее кафе и киоски. Сейчас на этом месте появилась круговая деревянная навес-пергола с качелями, где смогут отдохнуть с книгой жители или уединиться влюбленные парочки.







































Рядом - еще одна летняя эстрада, уже открытая, вокруг которой расположены места для зрителей. Там также будут проводиться концерты и мероприятия.























































Дальше мы плавно перемещаемся к строящемуся скейт-парку. Его площадь, включая закольцованный трек для детей, составит больше 700 квадратных метров. Изначально планировалось, что скейт-парк будет размещен на месте старого, однако на этой территории невозможно было вести работы из-за большого числа подземных инженерных коммуникаций.



































Около входа со стороны улицы Максима Горького появилась открытая беседка с видом на Волгу. Планируется, что она будет пользоваться популярностью у молодоженов, которые захотят провести здесь выездную регистрацию брака. Для этого нужно позвонить в приемную МАУ «Парки Самары» и договориться со специалистом.























































Была отремонтирована и старая летняя крытая эстрада. Вместо массивных деревянных ворот появились кованые, обновили потолок и саму сцену.























































В парке уложили плитку, отремонтировали ограждение по периметру, входные группы, установили новые лавочки, урны и фонари. Положили новые газоны, высадили деревья, разбили клумбы. Теперь в Струковском саду стало много уютных мест, где можно отдохнуть или позаниматься спортом.







































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Итак, заходим в сад через центральный вход на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской.Первой точкой нашей прогулки стал обновленный фонтан со скульптурой мальчика и девочки. На дне фонтана восстановили мозаику, а по периметру установили подсветку. Недалеко – план Струковского сада, на котором обозначены все площадки и объекты. Карта тактильная, поэтому ей могут воспользоваться и незрячие жители Самары.Освежили стелу Максиму Горькому и территорию вокруг него.Приближаемся к самому узнаваемому месту сада – гроту. Там были отремонтированы лестницы, система фонтана, высажены новые растения. Привели в порядок и скульптуру козы.Недалеко разместился небольшой павильон для шахматистов. Рядом с ним установлены столы с лавочками для проведения турниров.В центре Струковского сада расположена литературная зона. Здесь любители чтения смогут оставлять книги и брать взамен новые. С одной стороны - это книжный шкаф, а с другой – лавочки.Существующую детскую площадку вдоль улицы Куйбышева тоже реконструировали. Заменили все игровые комплексы и положили антитравматическое покрытие.Для тех, кто любит полежать на траве, теперь есть специальная зона. Там же можно разместиться и на лавочках.Появились и три модульных туалета, один из которых оснащен пандусом для маломобильных граждан. Также для жителей с ограниченными возможностями здоровья на некоторых лестницах установлены подъемники.Подходим к круговой площадке со стороны пересечения улиц Вилоновской и Максима Горького. Раньше здесь были расположены остатки фундаментов аттракционов, неработающее кафе и киоски. Сейчас на этом месте появилась круговая деревянная навес-пергола с качелями, где смогут отдохнуть с книгой жители или уединиться влюбленные парочки.Рядом - еще одна летняя эстрада, уже открытая, вокруг которой расположены места для зрителей. Там также будут проводиться концерты и мероприятия.Дальше мы плавно перемещаемся к строящемуся скейт-парку. Его площадь, включая закольцованный трек для детей, составит больше 700 квадратных метров. Изначально планировалось, что скейт-парк будет размещен на месте старого, однако на этой территории невозможно было вести работы из-за большого числа подземных инженерных коммуникаций.Около входа со стороны улицы Максима Горького появилась открытая беседка с видом на Волгу. Планируется, что она будет пользоваться популярностью у молодоженов, которые захотят провести здесь выездную регистрацию брака. Для этого нужно позвонить в приемную МАУ «Парки Самары» и договориться со специалистом.Была отремонтирована и старая летняя крытая эстрада. Вместо массивных деревянных ворот появились кованые, обновили потолок и саму сцену.В парке уложили плитку, отремонтировали ограждение по периметру, входные группы, установили новые лавочки, урны и фонари. Положили новые газоны, высадили деревья, разбили клумбы. Теперь в Струковском саду стало много уютных мест, где можно отдохнуть или позаниматься спортом.***

Раньше на территории Струковского сада был только лесной массив, где управляющий Илецкими соляными промыслами Григорий Струков, действительный статский советник, решил построить усадьбу и разбить сад. Именно в честь Струкова и было названо место. С этого времени там проводились многие торжества и массовые гуляния.



В середине XX века сад переименовали в «Парк культуры и отдыха имени Максима Горького» и реконструировали. Были построены крытая концертная эстрада, фонтан, заасфальтированы дорожки. Установлен памятник Горькому. Сейчас Струковскому саду вернули его исконное название.