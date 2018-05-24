Каким стал Струковский сад. Виртуальный гид
В воскресенье, 27 мая, Струковский сад откроется в обновленном виде после масштабной реконструкции в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Это старейший парк Самары общей площадью 11 гектаров. За несколько дней до официального открытия сада начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин провел sgpress.ru эксклюзивную экскурсию.
Итак, заходим в сад через центральный вход на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской.
Первой точкой нашей прогулки стал обновленный фонтан со скульптурой мальчика и девочки. На дне фонтана восстановили мозаику, а по периметру установили подсветку. Недалеко – план Струковского сада, на котором обозначены все площадки и объекты. Карта тактильная, поэтому ей могут воспользоваться и незрячие жители Самары.
Освежили стелу Максиму Горькому и территорию вокруг него.
Приближаемся к самому узнаваемому месту сада – гроту. Там были отремонтированы лестницы, система фонтана, высажены новые растения. Привели в порядок и скульптуру козы.
Недалеко разместился небольшой павильон для шахматистов. Рядом с ним установлены столы с лавочками для проведения турниров.
В центре Струковского сада расположена литературная зона. Здесь любители чтения смогут оставлять книги и брать взамен новые. С одной стороны - это книжный шкаф, а с другой – лавочки.
Существующую детскую площадку вдоль улицы Куйбышева тоже реконструировали. Заменили все игровые комплексы и положили антитравматическое покрытие.
Для тех, кто любит полежать на траве, теперь есть специальная зона. Там же можно разместиться и на лавочках.
Появились и три модульных туалета, один из которых оснащен пандусом для маломобильных граждан. Также для жителей с ограниченными возможностями здоровья на некоторых лестницах установлены подъемники.
Подходим к круговой площадке со стороны пересечения улиц Вилоновской и Максима Горького. Раньше здесь были расположены остатки фундаментов аттракционов, неработающее кафе и киоски. Сейчас на этом месте появилась круговая деревянная навес-пергола с качелями, где смогут отдохнуть с книгой жители или уединиться влюбленные парочки.
Рядом - еще одна летняя эстрада, уже открытая, вокруг которой расположены места для зрителей. Там также будут проводиться концерты и мероприятия.
Дальше мы плавно перемещаемся к строящемуся скейт-парку. Его площадь, включая закольцованный трек для детей, составит больше 700 квадратных метров. Изначально планировалось, что скейт-парк будет размещен на месте старого, однако на этой территории невозможно было вести работы из-за большого числа подземных инженерных коммуникаций.
Около входа со стороны улицы Максима Горького появилась открытая беседка с видом на Волгу. Планируется, что она будет пользоваться популярностью у молодоженов, которые захотят провести здесь выездную регистрацию брака. Для этого нужно позвонить в приемную МАУ «Парки Самары» и договориться со специалистом.
Была отремонтирована и старая летняя крытая эстрада. Вместо массивных деревянных ворот появились кованые, обновили потолок и саму сцену.
В парке уложили плитку, отремонтировали ограждение по периметру, входные группы, установили новые лавочки, урны и фонари. Положили новые газоны, высадили деревья, разбили клумбы. Теперь в Струковском саду стало много уютных мест, где можно отдохнуть или позаниматься спортом.
***
Раньше на территории Струковского сада был только лесной массив, где управляющий Илецкими соляными промыслами Григорий Струков, действительный статский советник, решил построить усадьбу и разбить сад. Именно в честь Струкова и было названо место. С этого времени там проводились многие торжества и массовые гуляния.
В середине XX века сад переименовали в «Парк культуры и отдыха имени Максима Горького» и реконструировали. Были построены крытая концертная эстрада, фонтан, заасфальтированы дорожки. Установлен памятник Горькому. Сейчас Струковскому саду вернули его исконное название.
В середине XX века сад переименовали в «Парк культуры и отдыха имени Максима Горького» и реконструировали. Были построены крытая концертная эстрада, фонтан, заасфальтированы дорожки. Установлен памятник Горькому. Сейчас Струковскому саду вернули его исконное название.
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