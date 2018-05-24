24 мая 2018 года,
17:44
$ 61.59    72.18   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Каким стал Струковский сад. Виртуальный гид

В воскресенье, 27 мая, Струковский сад откроется в обновленном виде после масштабной реконструкции в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Это старейший парк Самары общей площадью 11 гектаров. За несколько дней до официального открытия сада начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин провел sgpress.ru эксклюзивную экскурсию. 


 
 

Итак, заходим в сад через центральный вход на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской.

Первой точкой нашей прогулки стал обновленный фонтан со скульптурой мальчика и девочки. На дне фонтана восстановили мозаику, а по периметру установили подсветку. Недалеко – план Струковского сада, на котором обозначены все площадки и объекты. Карта тактильная, поэтому ей могут воспользоваться и незрячие жители Самары.



















Освежили стелу Максиму Горькому и территорию вокруг него.



























Приближаемся к самому узнаваемому месту сада – гроту. Там были отремонтированы лестницы, система фонтана, высажены новые растения. Привели в порядок и скульптуру козы.



















Недалеко разместился небольшой павильон для шахматистов. Рядом с ним установлены столы с лавочками для проведения турниров.



























В центре Струковского сада расположена литературная зона. Здесь любители чтения смогут оставлять книги и брать взамен новые. С одной стороны - это книжный шкаф, а с другой – лавочки.



















Существующую детскую площадку вдоль улицы Куйбышева тоже реконструировали. Заменили все игровые комплексы и положили антитравматическое покрытие. 



























Для тех, кто любит полежать на траве, теперь есть специальная зона. Там же можно разместиться и на лавочках.



























Появились и три модульных туалета, один из которых оснащен пандусом для маломобильных граждан. Также для жителей с ограниченными возможностями здоровья на некоторых лестницах установлены подъемники.



























Подходим к круговой площадке со стороны пересечения улиц Вилоновской и Максима Горького. Раньше здесь были расположены остатки фундаментов аттракционов, неработающее кафе и киоски. Сейчас на этом месте появилась круговая деревянная навес-пергола с качелями, где смогут отдохнуть с книгой жители или уединиться влюбленные парочки.



















Рядом - еще одна летняя эстрада, уже открытая, вокруг которой расположены места для зрителей. Там также будут проводиться концерты и мероприятия.



























Дальше мы плавно перемещаемся к строящемуся скейт-парку. Его площадь, включая закольцованный трек для детей, составит больше 700 квадратных метров. Изначально планировалось, что скейт-парк будет размещен на месте старого, однако на этой территории невозможно было вести работы из-за большого числа подземных инженерных коммуникаций.

















Около входа со стороны улицы Максима Горького появилась открытая беседка с видом на Волгу. Планируется, что она будет пользоваться популярностью у молодоженов, которые захотят провести здесь выездную регистрацию брака. Для этого нужно позвонить в приемную МАУ «Парки Самары» и договориться со специалистом.



























Была отремонтирована и старая летняя крытая эстрада. Вместо массивных деревянных ворот появились кованые, обновили потолок и саму сцену.



























В парке уложили плитку, отремонтировали ограждение по периметру, входные группы, установили новые лавочки, урны и фонари. Положили новые газоны, высадили деревья, разбили клумбы. Теперь в Струковском саду стало много уютных мест, где можно отдохнуть или позаниматься спортом.



















***
 
Раньше на территории Струковского сада был только лесной массив, где управляющий Илецкими соляными промыслами Григорий Струков, действительный статский советник, решил построить усадьбу и разбить сад. Именно в честь Струкова и было названо место. С этого времени там проводились многие торжества и массовые гуляния.

В середине XX века сад переименовали в «Парк культуры и отдыха имени Максима Горького» и реконструировали. Были построены крытая концертная эстрада, фонтан, заасфальтированы дорожки. Установлен памятник Горькому.  Сейчас Струковскому саду вернули его исконное название.
Дата: 24 мая 2018 , 16:34
86
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Ксения Кармазина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Для выпускников прозвенел Последний звонок
24 мая 2018
66
Для выпускников прозвенел Последний звонок
Каким стал Струковский сад. Виртуальный гид
24 мая 2018
86
Каким стал Струковский сад. Виртуальный гид
Завершился ремонт проспекта Карла Маркса в районе клиник СамГМУ
24 мая 2018
147
Завершился ремонт проспекта Карла Маркса в районе клиник СамГМУ
Самарские тотализаторы и букмекерские конторы хотят обложить повышенным налогом
24 мая 2018
120
Самарские тотализаторы и букмекерские конторы хотят обложить повышенным налогом
Последний звонок в центре Самары отмечают около трех тысяч человек
24 мая 2018
174
Последний звонок в центре Самары отмечают около трех тысяч человек
Областная прокуратура запретила строить крематорий на кладбище «Рубежное»
24 мая 2018
275
Областная прокуратура запретила строить крематорий на кладбище «Рубежное»
Расходы бюджета Самарской области увеличатся на 1,7 миллиарда рублей
24 мая 2018
161
Расходы бюджета Самарской области увеличатся на 1,7 миллиарда рублей
В Самаре открыли рабочее движение по путепроводу на Ташкентской через Демократическую
24 мая 2018
201
В Самаре открыли рабочее движение по путепроводу на Ташкентской через Демократическую
Жители поселка Сухая Самарка просят закрыть массовое судоходство на реке Татьянке
24 мая 2018
181
Жители поселка Сухая Самарка просят закрыть массовое судоходство на реке Татьянке
Лента новостей
24 мая 2018 , 17:10
66
Для выпускников прозвенел Последний звонок
В четверг, 24 мая, для 4900 самарских выпускников состоялся праздник прощания со школой. Утром...
24 мая 2018 , 16:34
86
Каким стал Струковский сад. Виртуальный гид
В воскресенье, 27 мая, Струковский сад откроется в обновленном виде после масштабной...
24 мая 2018 , 16:01
147
Завершился ремонт проспекта Карла Маркса в районе клиник СамГМУ
Специалисты ведут приему работ.
24 мая 2018 , 14:46
120
Самарские тотализаторы и букмекерские конторы хотят обложить повышенным налогом
Такой законопроект в четверг, 24 мая, рассмотрел комитет по бюджету, финансам, налогам,...
24 мая 2018 , 13:47
275
Областная прокуратура запретила строить крематорий на кладбище «Рубежное»
Надзорное ведомство внесло представление об отмене разрешения на строительство объекта.
24 мая 2018 , 13:42
161
Расходы бюджета Самарской области увеличатся на 1,7 миллиарда рублей
В четверг, 24 мая, комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной...
24 мая 2018 , 12:47
201
В Самаре открыли рабочее движение по путепроводу на Ташкентской через Демократическую
Рабочие завершили монтаж пролетных строений опор путепровода, уложили асфальтобетонное покрытие...
24 мая 2018 , 13:48
174
Последний звонок в центре Самары отмечают около трех тысяч человек
В четверг, 24 мая, в городе проходит шествие выпускников.
24 мая 2018 , 12:10
181
Жители поселка Сухая Самарка просят закрыть массовое судоходство на реке Татьянке
Людей волнует тот факт, что предприниматели захватили берега некогда тихой реки Татьянки.
24 мая 2018 , 12:01
161
Медики «спасли» журналиста «Самарской газеты»
В преддверии Чемпионата мира по футболу на стадионе «Самара Арена» прошли занятия...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4560
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
3601
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3544
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
3300
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
2942
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4560
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
2264
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2383
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1815
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1762
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.