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Каким будет зимний «Пластилиновый дождь». Программа фестиваля

23 и 24 февраля в ТЦ «Аврора Молл» пройдет второй зимний фестиваль «Пластилиновый дождь». Все желающие смогут увидеть выступления артистов из Самары и других городов России, танцевальные театры и артистов оригинального жанра.

В этом году будет много самарских танцевальных коллективов: «Пляски», театр «Танго», DNC и другие. Для самых юных зрителей откроет свои двери детская площадка. Ресторанная аллея предложит вкусную еду, а базарная аллея - изделия ручной работы. Также зрителей ждут инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое.

Гости из Уфы - театр в гриме De Bufo - покажут клоунский спектакль «Клюква». Санкт-Петербургская Studiya33 привезет «Сны инфанты» - цирковое представление с элементами ходулей. Студия театрально-цирковых событий удивит ходулистами, большими цирковыми велосипедами, моноциклами, актерами, летающими в воздухе на больших шестах, и многим другим.

Уличный театр из Альметьевска покажет инопланетный десант «Лунатики». Они работают в жанре перформанса-шествия и сотрудничают с известным питерским проектом «Странствующие куклы господина Пэжо».

Хозяева фестиваля - театр «Пластилиновый дождь» - на закрытии покажут новый спектакль «Обряд», премьера которого состоялась летом прошлого года. Костюмы этой постановки получили Гран-при фестиваля «Поволжские сезоны Александра Васильева» в 2017 году.

Вход на все мероприятия свободный. (0+)
Дата: 15 февраля 2018 , 11:34
111
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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