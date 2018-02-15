Каким будет зимний «Пластилиновый дождь». Программа фестиваля
23 и 24 февраля в ТЦ «Аврора Молл» пройдет второй зимний фестиваль «Пластилиновый дождь». Все желающие смогут увидеть выступления артистов из Самары и других городов России, танцевальные театры и артистов оригинального жанра.
В этом году будет много самарских танцевальных коллективов: «Пляски», театр «Танго», DNC и другие. Для самых юных зрителей откроет свои двери детская площадка. Ресторанная аллея предложит вкусную еду, а базарная аллея - изделия ручной работы. Также зрителей ждут инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое.
Гости из Уфы - театр в гриме De Bufo - покажут клоунский спектакль «Клюква». Санкт-Петербургская Studiya33 привезет «Сны инфанты» - цирковое представление с элементами ходулей. Студия театрально-цирковых событий удивит ходулистами, большими цирковыми велосипедами, моноциклами, актерами, летающими в воздухе на больших шестах, и многим другим.
Уличный театр из Альметьевска покажет инопланетный десант «Лунатики». Они работают в жанре перформанса-шествия и сотрудничают с известным питерским проектом «Странствующие куклы господина Пэжо».
Хозяева фестиваля - театр «Пластилиновый дождь» - на закрытии покажут новый спектакль «Обряд», премьера которого состоялась летом прошлого года. Костюмы этой постановки получили Гран-при фестиваля «Поволжские сезоны Александра Васильева» в 2017 году.
Вход на все мероприятия свободный. (0+)
В этом году будет много самарских танцевальных коллективов: «Пляски», театр «Танго», DNC и другие. Для самых юных зрителей откроет свои двери детская площадка. Ресторанная аллея предложит вкусную еду, а базарная аллея - изделия ручной работы. Также зрителей ждут инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое.
Гости из Уфы - театр в гриме De Bufo - покажут клоунский спектакль «Клюква». Санкт-Петербургская Studiya33 привезет «Сны инфанты» - цирковое представление с элементами ходулей. Студия театрально-цирковых событий удивит ходулистами, большими цирковыми велосипедами, моноциклами, актерами, летающими в воздухе на больших шестах, и многим другим.
Уличный театр из Альметьевска покажет инопланетный десант «Лунатики». Они работают в жанре перформанса-шествия и сотрудничают с известным питерским проектом «Странствующие куклы господина Пэжо».
Хозяева фестиваля - театр «Пластилиновый дождь» - на закрытии покажут новый спектакль «Обряд», премьера которого состоялась летом прошлого года. Костюмы этой постановки получили Гран-при фестиваля «Поволжские сезоны Александра Васильева» в 2017 году.
Вход на все мероприятия свободный. (0+)
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 февраля 2018
91
15 февраля 2018
111
15 февраля 2018
127
15 февраля 2018
121
15 февраля 2018
244
15 февраля 2018
185
15 февраля 2018
156
15 февраля 2018
163
15 февраля 2018
157
1
15 февраля 2018 , 11:34
111
Все желающие смогут увидеть выступления артистов из Самары и других городов России, танцевальные...
15 февраля 2018 , 11:34
91
Н а сцене КРЦ «Звезда» выступят лучшие команды Самарской области, других регионов РФ...
15 февраля 2018 , 11:25
127
В историческом центре продолжает расти число усадеб, где проводится ремонт с элементами...
15 февраля 2018 , 11:03
121
Журналисты «СГ» провели один день с реанимационной бригадой центральной подстанции...
15 февраля 2018 , 10:59
244
Авария произошла в Самаре в среду, 14 февраля, в 16:25.
15 февраля 2018 , 10:42
185
Трагедия произошла в среду, 14 февраля, в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
15 февраля 2018 , 10:25
156
Самарцам решать, какие улицы, парки, площади, аллеи и скверы благоустроят в 2018 году.
15 февраля 2018 , 10:24
163
Операция прошла в Самарской области 10 февраля.
15 февраля 2018 , 09:50
157
Для большинства исторических городов крепость - это важнейшая часть истории и идентичности....
15 февраля 2018 , 09:39
155
В Самаре от снега и наледи расчистили 80% дворов и 85% крыш многоквартирных домов
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
27 января 2018
2743
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2499
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
2323
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
13 февраля 2018
2322
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
19 января 2018
2307
7 февраля 2018
656
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 февраля 2018
634
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
16 января 2018
1061
Встреча представителей правительства Самарской области с общественниками состоится в четверг, 18...
16 января 2018
430
Курумоч подвел итоги работы в 2017 году.
16 января 2018
605
В ночь с четверга на пятницу, 19 января, православные самарцы будут отмечать праздник Крещения...