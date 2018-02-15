Каким будет зимний «Пластилиновый дождь». Программа фестиваля

В этом году будет много самарских танцевальных коллективов: «Пляски», театр «Танго», DNC и другие. Для самых юных зрителей откроет свои двери детская площадка. Ресторанная аллея предложит вкусную еду, а базарная аллея - изделия ручной работы. Также зрителей ждут инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое.Гости из Уфы - театр в гриме De Bufo - покажут клоунский спектакль «Клюква». Санкт-Петербургская Studiya33 привезет «Сны инфанты» - цирковое представление с элементами ходулей. Студия театрально-цирковых событий удивит ходулистами, большими цирковыми велосипедами, моноциклами, актерами, летающими в воздухе на больших шестах, и многим другим.Уличный театр из Альметьевска покажет инопланетный десант «Лунатики». Они работают в жанре перформанса-шествия и сотрудничают с известным питерским проектом «Странствующие куклы господина Пэжо».Хозяева фестиваля - театр «Пластилиновый дождь» - на закрытии покажут новый спектакль «Обряд», премьера которого состоялась летом прошлого года. Костюмы этой постановки получили Гран-при фестиваля «Поволжские сезоны Александра Васильева» в 2017 году.Вход на все мероприятия свободный. (0+)