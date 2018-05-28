Каким будет «ВолгаФест-2018». Полная программа

Тема этого года - «Будущее». Фестиваль состоится 2 и 3 июня на второй очереди набережной.



Жители и гости Самары смогут переместиться в 2081 год и взглянуть на Самару-2018. Территория набережной будет условно разделена на три тематические футуристические зоны — «ПалеоПляж», «Волг-Конг» и «Объект №0». В каждой из тематических зон будет собственная развлекательная и образовательная программы, специальная архитектура, стилистика одежды и навигация.



Программа:



О`Город на Волге (Нижний Новгород)



Художники и архитекторы из разных городов совместно с командой «О’Город» из Нижнего Новгорода представят арт-объекты, объединенные общей темой «Гость». Они будут радовать самарских жителей все лето.



Проект «Притяжение» (Москва)



Новая точка притяжения всех гостей набережной. Данная зона очень обманчива и многогранна за счёт зеркал. Каждый прохожий меняет картину, отражаясь вместе с городом, Волгой и другими прохожими.



Проект «Качель» (Москва, команда «СтоСемь»)



Пришелец из океанских вод. Каждый, кто осмелится к нему подойти, сможет не только запустить механизм объекта, но и стать его частью, покачиваясь на подвесах, свисающих с брюшка гостя.



Паблик-арт инсталляция и граффити-перформанс «Глобальная система» (Нижний Новгород / Москва (ОГОРОД х Миша MOST)).



Эпичная инсталляция, посвященная будущему мультикультурной человеческой нации, основанному на взаимодействии человека и науки. Инсталляция будет расписана художником в режиме реального времени и торжественно открыта запуском цветной дымовой шашки. Начало перформанса - 14:00



Проект «Слепой интерес» (Самара, мастерская «BONN FACTORY»)



Что находится по ту сторону поверхности? Объект запускает руки в воздух, и попытается нащупать новый мир, населенный огромными существами, которые похожи на нас.



Проект «CubeWave» (Самара ,«Белый квадрат»)



Ещё один космический гость на самарской набережной. Композиция из сетки и кубов создаёт иллюзию волны света, парящей в воздухе. Каждый может оседлать эту сеть, поймав волну спокойствия.



Проект «Волны» (Самара, Волга 31)

Бионическая форма объекта подчеркивает как иноземность, так и природные истоки. Раскачиваясь на волнах, гости погружаются в атмосферу единения с Волгой, окружением и собой.



Проект «Кубы Перфов» (Москва, команда «Механические Деревянные Шестеренки»)



Оторванные от земли кубы с секретным кодом на поверхности скрывают особенный мир внутри - объект нацелен на осуществление связи с космосом.



Лекторий «Человек Наук»



«Городской лекторий «Человек-Наук» - уникальный проект из Самары, направленный на популяризацию современной науки и развитие научного творчества в городах.



Суббота, 2 июня (Сцена Волг-Конг):



12:00 Алексей Паевский (Москва) и Анна Хоружая (Москва) «Медицина в искусстве: как поставить диагноз по картине?» (история искусства, медицина).

13:00 Паника Деревья (Москва) «Природа, культура, тело: три сценария будущего моды» (культурная антропология).

14:00 Иван Степанов (Самара) «Фантастика, футурология, утопия: проекты будущего» (философия).

15:00 Александр Беляев (Москва) и Яна Янпольская (Москва) «Иероглифы, знаки, фигуры. Вокруг да около восточного фантазма» (лингвистика).

16:00 Пётр Термен (Санкт-Петербург) «Терменвокс: звуки космоса» (музыковедение).



Воскресенье, 3 июня (Сцена «Объект №0»):



12:00 Анна Хоружая (Москва) «Нейробиология творчества» (нейронауки).

13:00 Алексей Паевский (Москва) «Нейронауки в космосе» (нейронауки).

14:00 Владимир Сурдин (Москва) «Поиски жизни и разума во Вселенной» (астрономия).

15:00 Илья Саморуков (Самара) «Медиасимфония «Контакты с нечеловеческим» (культурная антропология).



Зона «ПалеоПляж»



Площадка «Выгул диванов строго разрешен!» (Москва)

Площадка от знаменитой своей ироничностью арт-группы «ЕлиКука» (Москва). Выкапываем интерьер квартиры из песка, разговариваем с человеком из будущего, любуемся «Шедеврами на отдыхе», мастерим кораблики из сланцев и флаги из полотенец.



2 и 3 июня:



С 16:00 до 16:40 Мастерская по запусканию корабликов.

С 18:00 до 18:40 Мастерская по изготовлению флагов из подручных средств.

Суббота, 2 июня:

19:00 Авторская экскурсия от арт-группы «ЕлиКука».

С 12:00 до 18:00 Шоу воздушных змеев SPB-Kites (Санкт-Петербург).

С 12:00 до 17:00 Кочевая галерея и выставка «УрбоТаборМутабор» раскроет перед гостями фестиваля результаты пленэра в шести селах на тему «хорошо там, где нас нет» о том, как по-новому взглянуть на давно знакомые родные места.





Зона «Волг-Конг»



Интерактивная архитектурная инсталляция «Башни»

Неарт группа «Местb» (Москва).



Ансамбль башен служит порталом в мультикультурный город будущего, в котором в сумасшедшем синтезе сошлись культуры всех народов. Эта точка притяжения и место встреч горожан создано на стыке искусства и архитектуры участниками неарт группы «Mecтb» — архитекторами Александрой Сорокиной и Ольгой Фоминой.



Интерактивная архитектурная инсталляция «Лабиринт»

Неарт группа «Местb» (Москва)



Участники неарт группы «Mecтb» — архитекторы Александра Сорокина и Ольга Фомина работают на стыке искусства и архитектуры, разбили на территории «Волг-Конга» палаточный городок. Импровизированный эстетичный кемпинг с радостью примет вас на отдых в свои призрачные структуры, тут вы можете пообщаться друг с другом о превратностях судеб, вместе с авторами принять участие в создании инсталляции и оставить след своего пребывания.



2 июня 14:00 - 20:00

3 июня 14:00 - 18:00



Инсталляция «Добро пожаловать»

Panika Derevya (Москва)



Реди мейд инсталляция перемещает предмет или человека из современного привычного пространства в художественное футуристично-фантастическое, возникает новое возвышенное прочтение смысла скульптур и присутствующих на фестивале гостей. Традиционный символ уважения, любви и радости — цветочные гирлянды, заимствованные из и индийской и гавайской традиции (Мала или Лей) украшают исторические памятники, их преподносят в знак уважения почетным гостям фестиваля.



«Футуристик фэшн»

Роман Ермаков (Москва)



Творческая лаборатория под руководством Романа Ермакова – художника, скульптора, перформера. Под кураторством Романа участники мастер-класса создадут 7-10 футуристических костюмов. На дорожках «Волг-Конга» вы встретите «Живые скульптуры» из коллекции художника. Лаборатория завершится показом — режиссерский экспромт участников объединит костюмы, разработанные на фестивале и ранее созданные художником, музыку, свет и пластические импровизации.



2 июня:

мастер-класс 13:00- 20:00;

перформанс-променад 14:00-20:00;

показ на сцене «Волг-Конг» 21:00.



«ВолгаМаркет»



Маркет уникальных товаров – дизайнерская одежда с самарской и волжской символикой, успешные бренды Самарской области, новый региональный сувенир. На площадке будут постоянно работать 15 точек продаж.



«ВолгаПикник»



На гастрономической площадке представлены как точки от действующих крупных ресторанных брендов Самары, так и новые уникальные предложения.



Программа «Уличные артисты»



Уличные артисты и музыканты создадут атмосферу настоящего праздника на набережной. Вы станете не только зрителем представления, но и его непосредственным участником.



Детский образцовый цирковой коллектив «Арлекино»

Представления 2 и 3 июня в 17:00



«Фара-фара»: картонный маяк Оливье Гростетта (Франция)



Французский художник Оливье Гростетт предлагает посетителям фестиваля «ВолгаФест» принять участие в создании маяка, который на языке будущего называется «Фара-фара», для своего эфемерного города. В конце «ВолгаФеста» на площадке пройдет шоу, во время которого произведение будет разобрано.



28 мая - 1 июня – подготовительные воркшопы на набережной.

2 июня с 12:00 до 21:00 - постройка, 400+ участников.

3 июня с 20:00 – деконструкция картонного сооружения.



«Танцевальная площадка»



Каждый гость фестиваля сможет не только посмотреть на показательные танцевальные выступления, но и научиться самым разным танцевальным стилям. Площадка функционирует как нон-стоп мастер-классы лучших танцевальных школ Самары.

2 и 3 июня с 12:00 до 18:00



«Международная площадка»



Традиционная международная площадка с музыкой и лекциями, на которой можно будет познакомиться с культурой разных стран.

2 и 3 июня 12:00 до 16:00



«Спортивные активности»



Гигантский Кикер – футбольная активность для всех желающих. На площадке будет работать рефери.

Трехсторонний футбол – разновидность футбола, в которой одновременно играют три команды на шестиугольном поле одним мячом. В каждой из команд участвуют два игрока, а тайм длится 4 минуты.

«Сила спорта» - площадка открытых тренировок и мастер-классов от КроссФит зала «Гвардия». Мини-лекции, мастер-классы, показательные выступления, открытые тренировки. Площадка работает с 12:00 до 18:00.



Зона «Объект №0»



Спектакль «LES BIVOUAQUEURS» (Франция)

Выступление всемирно известного театра Generik Vapeur впервые в России. Всех зрителей ждет невероятно насыщенное действо, где смешаются синие лица, перкуссия, фаеры и сами посетители фестиваля.

Основное действо - 3 июня в 21:00.



«Мама, прости, я в космос!» (Пермь)

Уже полюбившаяся площадка детского проекта «Чердак» от музея современного искусства «ПЕРММ» на фестивале «ВолгаФест» станет местом безудержного фантазирования о космосе. В ход пойдут любимые материалы: картон, цветной скотч, фольга и краски.

Режим работы:

2 июня 2018 с 12:00 до 19:00

3 июня: с 12:00 до 18:00



«ВолгаБукфест» (Самара)

Большая литературная площадка от Самарского литературного музея для детей и взрослых. Тема 2018 года - космические путешествия, описанные в русской и зарубежной фантастической литературе и романе «Аэлита» А.Толстого, который считается одним из основоположников русской фантастики.



В течение работы площадки будут проходить мастер-классы для детей и взрослых, настольные игры.



2 июня:



12.00-13.00 - Фрагменты из повести Рэя Брэдбери «Лед и Пламя». «Уместный театр».

13.30-14.00 - Викторина для детей.

14.00-15.30 - Детский научно-популярный лекторий.

15.30-17.30 - Борис Штерн. Научно-популярная лекция «Как найти подходящую для жизни планету и можно ли ее достичь». Презентация авторских книг.

18.00-19.30 - Театральный стрим. Театр будущего от ШПАМа. Прямой эфир.

20.00-21.30 - Концерт группы «Ice Hokku» (Самара – Израиль).

21.45-22.00 - Театр огня и света «Адреналин». Крио-шоу. Лаборатория.

12.30-19:30 Мастер-классы для взрослых на разные темы.



3 июня:



12.00-13.00 - Лекторий «Театры будущего».

13.30-14.30 - Фрагменты из повести Рэя Брэдбери «Лед и Пламя».

«Уместный театр».

15.00-16.00 - Презентации книг.

16.00 -17.00 - Лекция для родителей «Читать с детьми интересно» от издательства «Самокат».

17.00-18.00 - Лекция «Космос и литература».

18.00 -18.40 - DJ set.

19.00–20:00 - Концерт группы «Дзен Сити».



Галерея «Виктория» (Самара)



Гостей вас ждут мастер-классы, «Выставка идей» и книжная лавка с лучшими изданиями по культуре и искусству издательств «AdMarginem» и «VAC». Еще специально к «ВолгаФесту» «Виктория» напечатала лимитированную версию открыток о Самаре.

12.00 - 14.00 Кинетические игрушки.

14.00 - 16.00 Самоколлаж Вячеслава Колейчука.

16.00 - 18.00 Рисуем футуристические костюмы для роботов с Симоном Шикуновым.



Художественный музей (Самара)



«Музей на кончиках пальцев». Самарский областной художественный музей дает всем гостям фестиваля возможность ощутить под своими пальцами произведения искусства. Попробуйте угадать, что нарисовано. Помощниками вам будут аудиогиды. 2 и 3 июня с 12:00 до 17:30.



Музыкальная программа



Сцена «Объект №0»



2 июня:

12:00 Frau Mai

13:00 Budilovsky

14:00 Хор Турецкого

16:00 Ким и Буран

17:30 Bad Zu

19:00 SPTNK

20:30 Саша Фролова

21:30 OLIGARKH



3 июня:

17:00 Тушь

18:00 Бабба

19:10 Анна Ворфоломеева

20:20 Dreams Shadow





Сцена «Волг-Конг»



2 июня:

17:00 Red Brick Boys

18:30 Interchain

20:00 Gillepsy



3 июня:

14:00 Mailo

16:00 Jazzy Sways

17:40 Maria Teriaeva

18:40 Saburov

19:50 Free The Parrots!



Уличные музыканты

2 июня:

13:00 «Оркестр Мишаняна и Ко»

17:30 «Чикага Бэнд»



3 июня:

15:00 Jitterbugs

17:00 «Оркестр Мишаняна и Ко»



Другие площадки:



«Инженерная песочница» (Москва)

Открытие законов физики здесь и сейчас, разгадывание секретов «волшебной птички» и непадающего колечка, активные игры с «Умной» скакалкой, соревнования по выявлению сильнейшего духом и многое другое.



Площадка «Современные технологии для детей» от Центра молодежного инновационного творчества «ФУТУРУМ»

- мастер-класс по 3D-печати

- мастер-класс по рисованию 3D-ручкой (шаблоны сделаем на космическую тематику)

- мастер-класс по робототехнике (робо-сумо)

- сувенирная продукция на космическую тематику



Площадка Федерации парусного спорта

Яхты, парусники и катамараны от Федерации парусного спорта Самары проплывут вдоль набережной.

Регата 2 июня с 14:00 до 15:00.

Выставка 2 июня с 15:30 до 18:00.



Город профессий

Ребята на площадке смогут познакомиться с различными профессиями и примерить на себя обязанности стилиста, полицейского и флориста.

2 и 3 июня с 12:00 до 17:00.



Мастерские «Леруа Мерлен»

Компания «Леруа Мерлен» предлагает прыгнуть в недалекое будущее и увидеть то время, когда DIY–культура ворвется в Россию и «займет руки» множества людей от мала до велика. На площадке под руководством мастеров вы сможете своими руками создать ультрамодное панно в технике стринг-арт, а также сделать лофт-ключницу.

2 июня и 3 июня с 12:00 до 19:00.



Выставка «Том Сойер Феста»

Фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров был придуман и впервые прошёл в Самаре в 2015 году. Летом 2018 года он будет проходить уже в 25 городах России. Выставка посвящена историческим территориям, которые мы обязаны сохранить для будущего.