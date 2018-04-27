Какие сюрпризы ждут болельщиков матча «Крылья Советов» - «Факел»
В субботу, 28 апреля, за два часа до матча всех, кто придет поболеть за «Крылья Советов» на трибуны «Самары Арены», ждет много интересного: от участников силового шоу «Русские витязи», живой музыки и ростовых фигур до аквагрима, массового флэшмоба и конкурсов для болельщиков.
Фанаты смогут посоревноваться с самарскими футболистами в сдаче норм ГТО, продемонстрировать класс в набивании мяча и «гигантском кикере», сделать селфи на фоне нового стадиона в компании талисмана Чемпионата мира по футболу волка Забиваки и талисмана самарского клуба крыса Лютика.
На площадках будут работать вокалисты молодежных групп «Карица», «Экватор», «Беллини». Перед пришедшими выступят федерация черлидинга и Государственный волжский русский народный хор. Кроме того, болельщики примут участие в «пиксель-шоу». На сиденьях будут разложены цветные листы. Когда болельщики их поднимут, трибуна окрасится в цвета российского флага .
Права первого удара по мячу удостоены заслуженные ветераны ПФК «КС» Андрей Каряка, Валерьян Панфилов и Равиль Аряпов. Новой традицией на «Самара Арене» станет акция «Пять секунд до матча». Болельщики будут вести обратный отсчет до свистка судьи.
После в небе над «Самарой Ареной» прогремит праздничный салют.
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