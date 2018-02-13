Какие развлечения ждут самарцев на Масленицу

Главным местом праздника, как всегда, станет площадь Куйбышева. Сейчас здесь полным ходом идут приготовления.



В центре площади установят огромную девятиметровую куклу Маслены. Неподалеку появится другой арт-объект - четырехметровый «Самарский самовар». И хотя самый масштабный праздник состоится именно здесь, традиционные гулянья пройдут по всему городу. Весело отдохнуть и поесть блинов можно будет на площади имени Кирова, в парке имени Гагарина, в поселках Волгарь и Крутые Ключи, а также в других местах. К многим Масленица придет прямо во двор - планируется более 200 таких праздников.



Глава города Елена Лапушкина поручила администрации Промышленного района и МАУ «Парки Самары» организовать праздничные мероприятия в парках «Молодежный» и «Воронежские озера».



- Эти парки традиционно любимы местными жителями. Поэтому необходимо, чтобы праздники прошли и здесь и были организованы на достойном уровне.



«Битва баянов»



В воскресенье на площади имени Куйбышева выступят лучшие коллективы города и области: Волжский народный хор имени Петра Милославова, театр народной песни «Добро», артисты цирка. Гвоздем программы станет соревнование между известными музыкальными

проектами. В поединке примут участие популярная телепрограмма «Играй, гармонь любимая!» и самарский фестиваль «Душа баяна», вызвавший большой интерес среди наших земляков. Возглавит баттл заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко. Также на сцене пройдет шоу богатырей.



Развлекательная программа, конкурсы песен и частушек будут проходить и у «Самарского самовара». Желающие испытать свою силу и ловкость смогут поучаствовать в народных забавах - бое на подушках, перетягивании каната, ходьбе на ходулях и других.



Блинный праздник



И, конечно, какая же Масленица без блинов. В этом году их будет много, очень много. Около 10 тысяч блинов раздадут бесплатно. А для особых гурманов впервые на площади состоится Блинный праздник. Совместно с торговой маркой «У Палыча» кулинары будут выпекать блины по самым разнообразным рецептам, в том числе самарским. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах.



Город мастеров



В воскресенье на площади откроется Город мастеров. Здесь будут представлены разные виды народных промыслов. Гости праздника смогут увидеть и при желании купить изделия из соломки, лозы, глиняные и вязаные игрушки, керамику, кружево и многое другое. Также будут работать мастер-классы: по рукоделию, резьбе по дереву и кузнечному делу.



Дед Мороз и Весна



Одной из развлекательных площадок станет усадьба самарского Деда Мороза. Теперь там появятся весенние украшения. Возле усадьбы будет работать детский городок аттракционов. А внутри для маленьких гостей праздника приготовлена программа, посвященная проводам русской зимы. На пути к жилищу доброго волшебника детей ждут площадки со сказочными персонажами. Это русская деревня с Колобком и Бабкой, избушка с Бабой-ягой и Соловьем-разбойником и печка с Емелей. В самом доме посетители смогут поучаствовать в творческой программе с участием Деда Мороза, Снегурочки и Весны.



Атмосферу праздника поддержат выступления кукольных театров и развлекательная программа для детей на расположенной рядом сцене.



Усадьба будет открыта с 16 по 18 февраля, время работы с 12.00 до 20.00, перерыв с 16.00 до 17.00.



Мероприятия пройдут:

Набережная, Маяковский спуск, 12.00 - 15.00

Площадь Куйбышева, 12.00 - 17.00

Пешеходная зона ул. Ленинградской (пересечение с ул. Чапаевской), 11.00

Загородный парк (ул. Ново-Садовая, 160), 12.00

Парк имени Юрия Гагарина, 11.00 - 15.00

Парк «Воронежские озера», 12.00 - 14.00

Парк «Молодежный», 12.00 - 14.00

Площадь имени С.М. Кирова (пр. Кирова, 145), 12.00

Парк «Дружба», 11.00 - 15.00

Площадка возле ДК в поселке Зубчаниновка (ул. А. Невского, 95), 11.30

Микрорайон «Волгарь», 11.00 - 13.30

Сквер «Дубовая роща», 11.00 - 15.00

Площадь перед ДК «Нефтяник», 12.00

Микрорайон Крутые Ключи (ул. Василевского, 13), 11.00

Поселок Мехзавод, сквер (квартал 4, дом 9), 11.00

Поселок Управленческий, площадь (ул. С. Лазо, 21), 11.00

Поселок Красная Глинка (стадион «Энергия» (квартал 3)), 11.00

Поселок Береза, лощадка у ДК «Сатурн» (квартал 1, дом 11), 12.00

Поселок Прибрежный, площадка у ДК «Пламя» (ул. Прибрежная, 2а), 12.00.

