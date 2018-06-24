Какие развлечения приготовили на фан-зоне в день игры российской сборной

В 16:05 – выступление артистов Государственного Волжского русского народного хора, Самарского академического театра оперы и балета, Духовного оркестра Когана.В 17:15 выступят группа «LosResonans» и шоу-балет «Шарм».В 18:00 начнется трансляция матча «Уругвай – Россия» со стадиона «Самара Арена».В 20:00 на сцене Фестиваля выступит группа «Чайф».С 22:00 на экране будут транслировать матч «Иран-Португалия» из Саранска.С 23:45 – часовой диджей-сет.