Какие факторы повлияли на увеличение избирательной активности в Самарской области
18 марта президента РФ в регионе выбирали больше 1,6 миллиона человек.
Больше 1,2 миллиона жителей проголосовали за Владимира Путина - 75,82% избирателей. Это позволило губернии войти в ТОП-15 регионов, лидирующих по явке на выборах главы государства. А по уровню роста поддержки Владимира Путина регион занял одну из позиций в ТОП-10.Также область заняла лидирующую позицию по динамике явки среди регионов, где за последние полгода поменялись губернаторы. По мнению экспертов, подобная консолидация общества стала возможной за счет ряда факторов.
И эксперты, и жители убеждены, что причина успешной явки на выборы – в том числе в доступности избирательных участков и информировании населения.
- На мой взгляд, высокая явка на выборы говорит, в первую очередь, о хорошей информированности населения, в том числе и посредством СМИ. Повлияло на явку и новшество выборов в виде голосования не по месту прописки, а по месту нахождения. Ну, и, конечно, сама атмосфера выборов: люди были в прекрасном настроении, - считает координатор наблюдателей от Общественной палаты Самарской области Василий Мазурин.
По словам Василия Мазурина, также безусловный плюс прошедших выборов - высокая техническая оснащенность избирательных участков, в частности видеокамерами, что позволяет говорить об их прозрачности.
С ним согласна и главный специалист-юрист правового департамента Федерации профсоюзов Самарской области Наталия Хасянова.
- Высокой явке избирателей Самарской области на выборах президента России поспособствовала хорошая информированность населения. Те же телевизионные дебаты помогли сформировать образ будущего кандидата для каждого из нас, чтобы мы пришли на выборы и отдали за него свой голос. Я работала на выборах наблюдателем и могу сказать, что на участке периодически возникала очередь из желающих проголосовать. Несмотря на непогоду, люди хотели проявить свою гражданскую позицию, - сказала Наталия Хасянова. - Также позитивным фактом является то, что в этом году можно было отдать свой голос за будущего президента России, открепившись от избирательного участка по месту прописки.
Кроме того, среди факторов, повлиявших на высокую явку избирателей, эксперты назвали открытость региональной власти, ее тесное сотрудничество с самарцами.
Глава региона Дмитрий Азаров, комментируя итоги голосования, отметил, что за время избирательной кампании была проведена колоссальная работа по организации взаимодействия с населением:
- Нам удалось сформировать по отраслям целые группы заинтересованных небезразличных граждан, которые проживают на территории Самарской области и готовы содействовать социально-экономическому развитию региона, а значит, и всей страны. Нам крайне важно ни в коем случае не утратить выстроенные за этот период коммуникации с людьми.
Больше 1,2 миллиона жителей проголосовали за Владимира Путина - 75,82% избирателей. Это позволило губернии войти в ТОП-15 регионов, лидирующих по явке на выборах главы государства. А по уровню роста поддержки Владимира Путина регион занял одну из позиций в ТОП-10.Также область заняла лидирующую позицию по динамике явки среди регионов, где за последние полгода поменялись губернаторы. По мнению экспертов, подобная консолидация общества стала возможной за счет ряда факторов.
И эксперты, и жители убеждены, что причина успешной явки на выборы – в том числе в доступности избирательных участков и информировании населения.
- На мой взгляд, высокая явка на выборы говорит, в первую очередь, о хорошей информированности населения, в том числе и посредством СМИ. Повлияло на явку и новшество выборов в виде голосования не по месту прописки, а по месту нахождения. Ну, и, конечно, сама атмосфера выборов: люди были в прекрасном настроении, - считает координатор наблюдателей от Общественной палаты Самарской области Василий Мазурин.
По словам Василия Мазурина, также безусловный плюс прошедших выборов - высокая техническая оснащенность избирательных участков, в частности видеокамерами, что позволяет говорить об их прозрачности.
С ним согласна и главный специалист-юрист правового департамента Федерации профсоюзов Самарской области Наталия Хасянова.
- Высокой явке избирателей Самарской области на выборах президента России поспособствовала хорошая информированность населения. Те же телевизионные дебаты помогли сформировать образ будущего кандидата для каждого из нас, чтобы мы пришли на выборы и отдали за него свой голос. Я работала на выборах наблюдателем и могу сказать, что на участке периодически возникала очередь из желающих проголосовать. Несмотря на непогоду, люди хотели проявить свою гражданскую позицию, - сказала Наталия Хасянова. - Также позитивным фактом является то, что в этом году можно было отдать свой голос за будущего президента России, открепившись от избирательного участка по месту прописки.
Кроме того, среди факторов, повлиявших на высокую явку избирателей, эксперты назвали открытость региональной власти, ее тесное сотрудничество с самарцами.
Глава региона Дмитрий Азаров, комментируя итоги голосования, отметил, что за время избирательной кампании была проведена колоссальная работа по организации взаимодействия с населением:
- Нам удалось сформировать по отраслям целые группы заинтересованных небезразличных граждан, которые проживают на территории Самарской области и готовы содействовать социально-экономическому развитию региона, а значит, и всей страны. Нам крайне важно ни в коем случае не утратить выстроенные за этот период коммуникации с людьми.
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