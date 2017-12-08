Как записать шестилетнего ребенка в школу

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» в первый класс принимают ребят, достигших возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Некоторые родители, глядя на своего рослого и разумного ребенка, решают досрочно отдать чадо в учебное заведение. Это возможно. Департамент образования вправе разрешить прием детей для обучения в школе в более раннем возрасте. Но для этого необходимо собрать нужные справки и заручиться поддержкой общеобразовательного учреждения.

Основным показателем готовности ребенка к школе в этом случае будет психолого-педагогическая характеристика. Ее может дать психолог, работающий в детском дошкольном учреждении, школе или психолого-педагогическом центре. То есть родители детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, должны заблаговременно подготовить дополнительные бумаги и представить их в школу вместе с пакетом обязательных документов в трехдневный срок после подачи заявления в электронном виде.

Для приема шестилетки в школу надо иметь:

- ходатайство школы;

- заявление родителей (законных представителей) о приеме в школу;

- психолого-педагогическую характеристику о готовности ребенка к обучению в школе.

Перечень психолого-педагогических центров:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Психолого-педагогический центр «Помощь» г.о. Самара (пр. Масленникова, 23; тел. 334-44-71);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара (ул. Матросова, 13; тел. 268-51-11);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Психологическое здоровье» г.о. Самара (ул. Гвардейская, 22 (здание школы №96), кабинеты №№505, 506, 507; тел. 954-01-43).