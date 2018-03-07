Как выбрать выгодный кредит онлайн за несколько минут

Чтобы определиться с выбором выгодного предложения иногда приходится потратить не один день на изучение рынка, конъюнктуры и ассортимента кредитных программ. Существенно упрощает эту задачу специальный сервис mincredit.ru, который создан для максимально комфортного и быстрого подбора кредитных предложений в соответствии с запросами пользователей. С помощью данного ресурса можно подобрать оптимальные предложения по быстрому кредитованию на карту, а также увидеть выгодные варианты потребительских кредитов и кредитных карт. Всё, что для этого нужно – оформить онлайн заявку, в которой следует указать сумму и срок кредита, а также желаемый размер процентной ставки и другие условия. Результаты поиска выводятся в виде списка, в котором верхние позиции - это самые выгодные предложения с наименьшим процентом.Получение быстрого займа на банковскую картуОпределившись с выбором кредитора, остаётся только подать заявку на получение займа, к которой не нужно прилагать иных документов, кроме паспорта. Справка о доходах для получения быстрых займов на карту не требуется, равно как и другие документы, подтверждающие платежеспособность получателя денег. Быстрые кредиты предполагают моментальное рассмотрение заявок, поступающих от потенциальных заёмщиков через сайт. Решение о выдаче кредитов принимается за несколько минут, на основании заявки и приложенного скана паспорта. В 99% случаев, как утверждают эксперты, заявки на получение онлайн кредитов сразу же одобряются, и заёмщики получают денежные средства уже в течение 15 минут с момента запроса. Для этого не обязательно иметь карту кредитора - можно получить средства на пластик, эмитированный любым другим банком региона или страны. Это очень удобно - можно получать деньги онлайн на карту и расплачиваться ею при покупке товаров и услуг. Нет дополнительных комиссий за перевод кредитных денег на карточный счёт.На правах рекламы