Как выбрать и украсить новогоднюю ёлку

У Нового года много ритуалов. Например, «елочный». Добыть дерево, развесить украшения, положить под него подарки. Само действо может запустить то самое ощущение праздника, которое хочется поймать каждый год. Попробуем разобраться, какую выбрать елку и как ее грамотно декорировать.



Из лесу, вестимо



Приятный аромат хвои наполняет дом и создает новогоднее настроение. Вот ради чего многие выбирают срубленную ель или сосну.



Эксперты советуют выбирать по таким признакам. Хвоя должна быть здоровая и свежая, однородного цвета, без желтизны. Ствол - ровный. Желательно, чтобы ветки каждого яруса располагались на одном уровне. Они не должны ломаться, трещать, если их гнуть в разные стороны. Ударьте несколько раз стволом о землю. Если иголки не осыпались, то дерево свежее, не сухое. Об этом также скажут маслянистый след и душистых запах, оставшиеся на ладони после того, как вы разотрете пальцами несколько иголок. Оптимальная высота ели - 1,5 метра. Но все же ориентируйтесь на размеры места, где планируете ее поставить.



Некоторые предприниматели устанавливают единую цену на весь ассортимент. У других она «гуляет» в зависимости от высоты, пышности веток. Не стесняйтесь торговаться. Цена обычной сосны - 300-500 рублей.



Еще много-много раз



Жалко ели, которые рубят, чтобы порадовать людей лишь пару недель? Тогда выбираем искусственное дерево. Купив однажды, наряжаем много лет.



Где купить? Можно заказать в интернете. Однако реальный вид товара не всегда совпадает с презентационными картинками. Надежнее - в многочисленных магазинах товаров для дома, супермаркетах.



Как выбрать? Вид ели определяют материалы, из которых она сделана, расположение веток, длина иголок. Для производства новогодних деревьев используется ПВХ-пленка, которая неплохо имитирует хвою. Также ели делают из лески. Самыми натуральными выглядят экземпляры из литого пластика. Но как показывают поход по магазинам и мониторинг предложений в интернете, большинство продавцов не указывают на ценнике «состав» продукции. Эту информацию нужно спросить, поискать.



Качественная искусственница - без запаха. Потребуйте сертификат безопасности. Он подтвердит, что перед вами качественный, нетоксичный товар. Слегка подергайте иголочки, погните ветки. Они должны быть хорошо закрепленными, а ветки еще и гнуться. Также проверьте, чтобы подставка была устойчивой.



Маленькие ели из ПВХ - самые дешевые. 90 сантиметров - от 99 рублей, 150 сантиметров - от 1000. Дерево, которое выглядит практически натуральным, обойдется в несколько тысяч рублей.



Сколько вешать?



Кто-то из года в год достает с антресолей одни и те же игрушки, гирлянды, дождь и наряжает ими елку по принципу «как рука возьмет». Другие продумывают декор до мелочей, обходят магазины в поисках необходимых деталей, сами мастерят украшения. А ведь каждый год в оформлении новогоднего дерева появляются свои модные тенденции.



- 2018-й - это год желтой земляной собаки по восточному календарю. Поэтому основным трендом в украшении елки являются желтые цвета: шафран, горчичный, охра, коричневый, золотой, оранжевый. Идеальное сочетание, чтобы не перегрузить декор, - не более трех основных цветов, - рассказала дизайнер интерьера Наталья Полякова. - В каком стиле украсить елку? Зависит от помещения. Если интерьер современный, то подойдет минимум украшений, простые шары. Если классический, то допустимы банты, шары с блестками, рисунками. Украшения можно развесить по горизонтали, по вертикали или по спирали. Раньше был тренд: снизу располагали самые крупные шары, и чем выше, тем они становились меньше. Сейчас другой подход: смешиваем игрушки, например большие и маленькие в шахматном порядке. Что разместить на верхушке? Вариантов множество: звезда, шляпа, ангел, снежинка, цветы.



Полякова отметила, что сейчас актуальны элементы декора, сделанные своими руками. Основной акцент можно сделать под елкой. Например, создать там сказочный сюжет: постелить белую ткань, поставить кукольный домик и посыпать его искусственным снегом или сделать озеро из голубых камушков.



Психологи советуют украшать елку всей семьей. Это занятие может дополнительно сплотить близких людей, а для мальчишек и девчонок останется одним из счастливых воспоминаний детства.