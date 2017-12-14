Как встретить Новый год без последствий

Рассказываем о мерах безопасности, которые желательно соблюдать, чтобы праздник не омрачился трагедией. Главное внимание нужно уделить использованию всевозможных петард, фейерверков и установке ёлки.



Зажечь качественно



Покупая пиротехнику, в первую очередь, нужно попросить у продавца сертификат на пиротехническую продукцию. Также нужно удостовериться, что салюты и хлопушки не имеют повреждений и хранились в сухом помещении. Использование пиротехники всегда сопряжено с известным риском, поэтому при их запуске нужно прочитать внимательно инструкцию на упаковке, а поджигать фитиль - на расстоянии вытянутой руки. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны – на расстоянии не менее 20 метров.



Категорически запрещается:



- держать горящие пиротехнические изделия в руках;

- наклоняться над горящим изделием, в том числе после окончания его работы и если оно не сработало;

- использовать изделия с истекшим сроком годности;

- запускать изделия в направлении людей;

- применять изделия в помещении, на балконах, крышах, около жилых домов, зданий, деревьев и линий электропередач.



Раз, два, три



Для живой елки нужно подготовить устойчивое основание и не ставить ее рядом с батареями и электрообогревательными приборами. Гирлянды для украшения ёлки должны быть заводского изготовления и полностью исправными. Если же дерево осыпалось, хвою нужно сразу же убрать – она легко может вспыхнуть от любой искры.



Запрещается:



- зажигать на елке свечи и украшать игрушками из легковоспламеняющихся материалов;

- разрешать детям играть около елки в маскарадных костюмах из марли, ваты, бумаги;

- оставлять электроприборы без присмотра.



Если ёлка загорелась:



- отключите электрическую гирлянду;

- вызовите пожарных и выведите из помещения всех людей;

- если есть возможность, потушите ёлку. Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой или примените огнетушитель. Не пытайтесь залить водой горящую искусственную елку из полимерных материалов, так как попадание воды приведет к вскипанию и разбрызгиванию расплавленной массы.



Помог с рекомендациями начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Мамыкин.