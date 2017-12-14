Как встретить Новый год без последствий
Рассказываем о мерах безопасности, которые желательно соблюдать, чтобы праздник не омрачился трагедией. Главное внимание нужно уделить использованию всевозможных петард, фейерверков и установке ёлки.
Зажечь качественно
Покупая пиротехнику, в первую очередь, нужно попросить у продавца сертификат на пиротехническую продукцию. Также нужно удостовериться, что салюты и хлопушки не имеют повреждений и хранились в сухом помещении. Использование пиротехники всегда сопряжено с известным риском, поэтому при их запуске нужно прочитать внимательно инструкцию на упаковке, а поджигать фитиль - на расстоянии вытянутой руки. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны – на расстоянии не менее 20 метров.
Категорически запрещается:
- держать горящие пиротехнические изделия в руках;
- наклоняться над горящим изделием, в том числе после окончания его работы и если оно не сработало;
- использовать изделия с истекшим сроком годности;
- запускать изделия в направлении людей;
- применять изделия в помещении, на балконах, крышах, около жилых домов, зданий, деревьев и линий электропередач.
Раз, два, три
Для живой елки нужно подготовить устойчивое основание и не ставить ее рядом с батареями и электрообогревательными приборами. Гирлянды для украшения ёлки должны быть заводского изготовления и полностью исправными. Если же дерево осыпалось, хвою нужно сразу же убрать – она легко может вспыхнуть от любой искры.
Запрещается:
- зажигать на елке свечи и украшать игрушками из легковоспламеняющихся материалов;
- разрешать детям играть около елки в маскарадных костюмах из марли, ваты, бумаги;
- оставлять электроприборы без присмотра.
Если ёлка загорелась:
- отключите электрическую гирлянду;
- вызовите пожарных и выведите из помещения всех людей;
- если есть возможность, потушите ёлку. Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой или примените огнетушитель. Не пытайтесь залить водой горящую искусственную елку из полимерных материалов, так как попадание воды приведет к вскипанию и разбрызгиванию расплавленной массы.
Помог с рекомендациями начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Мамыкин.
Зажечь качественно
Покупая пиротехнику, в первую очередь, нужно попросить у продавца сертификат на пиротехническую продукцию. Также нужно удостовериться, что салюты и хлопушки не имеют повреждений и хранились в сухом помещении. Использование пиротехники всегда сопряжено с известным риском, поэтому при их запуске нужно прочитать внимательно инструкцию на упаковке, а поджигать фитиль - на расстоянии вытянутой руки. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны – на расстоянии не менее 20 метров.
Категорически запрещается:
- держать горящие пиротехнические изделия в руках;
- наклоняться над горящим изделием, в том числе после окончания его работы и если оно не сработало;
- использовать изделия с истекшим сроком годности;
- запускать изделия в направлении людей;
- применять изделия в помещении, на балконах, крышах, около жилых домов, зданий, деревьев и линий электропередач.
Раз, два, три
Для живой елки нужно подготовить устойчивое основание и не ставить ее рядом с батареями и электрообогревательными приборами. Гирлянды для украшения ёлки должны быть заводского изготовления и полностью исправными. Если же дерево осыпалось, хвою нужно сразу же убрать – она легко может вспыхнуть от любой искры.
Запрещается:
- зажигать на елке свечи и украшать игрушками из легковоспламеняющихся материалов;
- разрешать детям играть около елки в маскарадных костюмах из марли, ваты, бумаги;
- оставлять электроприборы без присмотра.
Если ёлка загорелась:
- отключите электрическую гирлянду;
- вызовите пожарных и выведите из помещения всех людей;
- если есть возможность, потушите ёлку. Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой или примените огнетушитель. Не пытайтесь залить водой горящую искусственную елку из полимерных материалов, так как попадание воды приведет к вскипанию и разбрызгиванию расплавленной массы.
Помог с рекомендациями начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Мамыкин.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
14 декабря 2017
103
14 декабря 2017
102
14 декабря 2017
127
14 декабря 2017
203
14 декабря 2017
146
14 декабря 2017
158
14 декабря 2017
206
14 декабря 2017
197
14 декабря 2017 , 17:42
103
На данных улицах уже установили новые дорожные знаки.
14 декабря 2017 , 17:29
102
Авария произошла в четверг, 14 декабря, в 6:55 в Кинельском районе.
14 декабря 2017 , 15:09
127
Рассказываем о мерах безопасности, которые желательно соблюдать, чтобы праздник не омрачился...
14 декабря 2017 , 14:46
165
В четверг, 14 декабря, Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет 2017 года.
14 декабря 2017 , 14:38
203
У театра оперы и балета завершили установку всех запланированных праздничных световых фигур....
14 декабря 2017 , 14:20
146
Такое решение вынес Куйбышевский районный суд Самары.
14 декабря 2017 , 14:01
158
Созданный оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада в Самаре...
14 декабря 2017 , 13:51
206
Одновременно трибуны стадиона готовят к установке кресел.
14 декабря 2017 , 13:29
197
По уточненной информации, открытие нового ресторана в Самаре на улице Красноармейской, 4...
14 декабря 2017 , 11:45
219
Движение троллейбусов №№ 12, 17 и 20 мимо станции метро "Московская" планируют...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
30 ноября 2017
5364
1
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
15 ноября 2017
2941
Авария произошла в среду, 15 ноября, в 18:40 в Самарском районе.
19 ноября 2017
2884
Напомним , ЧП произошло в субботу, 18 ноября. При пересечении русла Волги от правого берега в...
24 ноября 2017
2261
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
19 ноября 2017
1851
2
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
20 ноября 2017
1129
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
7 декабря 2017
201
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
11 декабря 2017
386
В понедельник, 11 декабря, на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» произошла...
11 декабря 2017
465
В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018...
23 ноября 2017
836
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...