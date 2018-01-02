Как встречали Новый год оперативные службы в Самарской области
Во вторник, 2 января, подвели итоги празднования Нового года.
Пожары и ложные минирования
Как рассказал начальник областного ГУ МЧС России Олег Бойко, за вышеуказанный период в регионе не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций. За три дня в регионе произошло 26 пожаров, на которых погибло двое, один человек получил травму, а число эвакуированных и спасенных составило 85 человек. За минувший период в Самаре произошло пять пожаров, в Октябрьске – 2, в Тольятти – 1, в Отрадном – 1, в Новокубышевске – 1. В Шигонском муниципальном районе произошло три пожара, в Кошкинском, Нефтегорском, Кинельском, Сергиевском – по два соответственно. В Приволжском, Исаклинском, Пестравском, Волжском и Безенчукском районах произошло по одному пожару соответственно.
В субботу, 30 декабря, поступала информация о ложном минировании аэропорта «Курумоч», ТЦ «Мега» и торгового центра в поселке Рощинский Волжского района. В результате было эвакуировано более двух тысяч человек.
1 января наступившего года стало известно об отравлении в Самаре угарным газом четырех человек, среди которых было двое детей. В результате взрослых госпитализировали, а детей отправили к родственникам пострадавших.
По официальным данным областного ГУ МЧС России, в период с 30 декабря по 2 января новогодние гуляния в Самаре и области прошли без чрезвычайных происшествий.
Безопасность превыше всего
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка регионального ГУ МВД России Юрий Дмитриев рассказал, что в период с 31 декабря 2017 года по 1 января 2018 года на территории Самарской области было проведено 344 массовых праздничных мероприятия. В них приняло участие около 69 тысячи человек. Для обеспечения общественного порядка были привлечены силы 5383 сотрудников органов внутренних дел, 334 сотрудников Росгвардии, 261 представителей добровольной народной дружины, 102 сотрудников частных охранных предприятий, а также 25 представителей Волжского войскового казачьего общества. Групповых нарушений общественного порядка, иных чрезвычайных происшествий в период проведения праздничных мероприятий не произошло.
Пожары и ложные минирования
Как рассказал начальник областного ГУ МЧС России Олег Бойко, за вышеуказанный период в регионе не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций. За три дня в регионе произошло 26 пожаров, на которых погибло двое, один человек получил травму, а число эвакуированных и спасенных составило 85 человек. За минувший период в Самаре произошло пять пожаров, в Октябрьске – 2, в Тольятти – 1, в Отрадном – 1, в Новокубышевске – 1. В Шигонском муниципальном районе произошло три пожара, в Кошкинском, Нефтегорском, Кинельском, Сергиевском – по два соответственно. В Приволжском, Исаклинском, Пестравском, Волжском и Безенчукском районах произошло по одному пожару соответственно.
В субботу, 30 декабря, поступала информация о ложном минировании аэропорта «Курумоч», ТЦ «Мега» и торгового центра в поселке Рощинский Волжского района. В результате было эвакуировано более двух тысяч человек.
1 января наступившего года стало известно об отравлении в Самаре угарным газом четырех человек, среди которых было двое детей. В результате взрослых госпитализировали, а детей отправили к родственникам пострадавших.
По официальным данным областного ГУ МЧС России, в период с 30 декабря по 2 января новогодние гуляния в Самаре и области прошли без чрезвычайных происшествий.
Безопасность превыше всего
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка регионального ГУ МВД России Юрий Дмитриев рассказал, что в период с 31 декабря 2017 года по 1 января 2018 года на территории Самарской области было проведено 344 массовых праздничных мероприятия. В них приняло участие около 69 тысячи человек. Для обеспечения общественного порядка были привлечены силы 5383 сотрудников органов внутренних дел, 334 сотрудников Росгвардии, 261 представителей добровольной народной дружины, 102 сотрудников частных охранных предприятий, а также 25 представителей Волжского войскового казачьего общества. Групповых нарушений общественного порядка, иных чрезвычайных происшествий в период проведения праздничных мероприятий не произошло.
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