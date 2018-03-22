Как в этом году будет проходить единый государственный экзамен по физике
Единый государственный экзамен по физике сдают многие выпускники - почти в каждом вузе есть факультеты, для поступления на которые он необходим.
Результат должен быть не менее 36 баллов - именно таков минимальный проходной порог для абитуриентов.
На экзамен отводится 3 часа 55 минут. С собой обязательно нужно взять линейку и непрограммируемый калькулятор - в заданиях много математических расчетов. Также перед началом экзамена ученикам предоставят необходимые справочные данные.
Сама работа состоит из двух частей. В первой содержатся 24 задания базового и повышенного уровня сложности. Они затрагивают все разделы школьного курса - механику, молекулярную и квантовую физику, электродинамику и элементы астрофизики. Эти вопросы нацелены на проверку знаний основных законов и формул, а также умение анализировать физические процессы. Во второй части восемь задач - одна качественная и семь расчетных.
В каждый вариант экзаменационной работы включено восемь-десять заданий с использованием графиков, таблиц, схем или фотографий приборов и лабораторных установок. В некоторых из них требуется найти соответствие между графиками и физическими величинами. В других данные, необходимые для решения, нужно извлечь из таблицы. Фотографии приборов предлагаются в вопросе №22, где требуется правильно записать результаты измерений.
Качественная задача представляет собой описание опыта, результаты которого необходимо объяснить. Ответом будет подробный рассказ о процессе со ссылкой на научные формулы и законы.
В этом году в структуру ЕГЭ добавлено задание (№24) по астрофизике, которая изучается в последнем разделе 11-го класса. Выпускнику нужно будет выбрать два верных утверждения из пяти предложенных. Часть необходимых данных будет приведена в виде таблицы или диаграммы. Школьник получит два балла, если верно указаны оба ответа, и один балл, если в одном из них допущена ошибка.
По наблюдению педагогов, задания по квантовой физике выпускники обычно выполняют хуже, чем аналогичные задания по механике. Есть и отдельные темы, обычно вызывающие затруднения у школьников, к примеру явление электромагнитной индукции.
Ошибки по невнимательности часто имеют место из-за неправильной записи ответов в бланк №1. Особенно это касается вопросов 25-27. Они представляют собой задачи повышенной сложности, где требуется не только получить ответ в определенных единицах, но и при необходимости округлить его. Также распространены ошибки, возникающие из- за того, что ученик невнимательно читает текст вопроса. Например, в прошлом году школьникам предлагалось определить параметры изображения в рассеивающей линзе. Почти треть выпускников, не вчитавшись в условия, решили эту задачу для собирающей линзы.
Результат должен быть не менее 36 баллов - именно таков минимальный проходной порог для абитуриентов.
На экзамен отводится 3 часа 55 минут. С собой обязательно нужно взять линейку и непрограммируемый калькулятор - в заданиях много математических расчетов. Также перед началом экзамена ученикам предоставят необходимые справочные данные.
Сама работа состоит из двух частей. В первой содержатся 24 задания базового и повышенного уровня сложности. Они затрагивают все разделы школьного курса - механику, молекулярную и квантовую физику, электродинамику и элементы астрофизики. Эти вопросы нацелены на проверку знаний основных законов и формул, а также умение анализировать физические процессы. Во второй части восемь задач - одна качественная и семь расчетных.
В каждый вариант экзаменационной работы включено восемь-десять заданий с использованием графиков, таблиц, схем или фотографий приборов и лабораторных установок. В некоторых из них требуется найти соответствие между графиками и физическими величинами. В других данные, необходимые для решения, нужно извлечь из таблицы. Фотографии приборов предлагаются в вопросе №22, где требуется правильно записать результаты измерений.
Качественная задача представляет собой описание опыта, результаты которого необходимо объяснить. Ответом будет подробный рассказ о процессе со ссылкой на научные формулы и законы.
В этом году в структуру ЕГЭ добавлено задание (№24) по астрофизике, которая изучается в последнем разделе 11-го класса. Выпускнику нужно будет выбрать два верных утверждения из пяти предложенных. Часть необходимых данных будет приведена в виде таблицы или диаграммы. Школьник получит два балла, если верно указаны оба ответа, и один балл, если в одном из них допущена ошибка.
По наблюдению педагогов, задания по квантовой физике выпускники обычно выполняют хуже, чем аналогичные задания по механике. Есть и отдельные темы, обычно вызывающие затруднения у школьников, к примеру явление электромагнитной индукции.
Ошибки по невнимательности часто имеют место из-за неправильной записи ответов в бланк №1. Особенно это касается вопросов 25-27. Они представляют собой задачи повышенной сложности, где требуется не только получить ответ в определенных единицах, но и при необходимости округлить его. Также распространены ошибки, возникающие из- за того, что ученик невнимательно читает текст вопроса. Например, в прошлом году школьникам предлагалось определить параметры изображения в рассеивающей линзе. Почти треть выпускников, не вчитавшись в условия, решили эту задачу для собирающей линзы.
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