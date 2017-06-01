Как в Самаре сдают ЕГЭ
В начале недели в Самаре, как и по всей России, стартовал основной период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Уже сданы география, информатика и ИКТ. Вчера написали базовую математику. Завтра сдают профильную.
Апробация проведена
- В регионе все готово для проведения основного периода ЕГЭ, - отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. - Начали мы его с двух очень маленьких по объему предметов. Это традиционная позиция Рособрнадзора, чтобы еще раз все проверить.
В понедельник трехчасовой ЕГЭ по географии писали 68 выпускников губернии. Почти четыре часа работали над заданиями информатики и ИКТ 498 ребят. Из них в Самаре - 129.
Заместитель министра отметила, что в этом году проходить государственную итоговую аттестацию будут около 13 тысяч выпускников области.
- Недопущенных почти в два раза меньше, чем в 2016-м: 98 одиннадцатиклассников, - уточнила она. - А было 190. Это показатель роста качества образования.
Первые экзамены, как констатировали эксперты областного министерства, прошли в штатном режиме, без технологических сбоев и утечек контрольных измерительных материалов (КИМ).
Для сдачи географии и информатики в Самаре хватило одного пункта проведения экзаменов. А математику базового уровня писали уже в 15 самарских школах.
Техника в действии
Светлана Бакулина подчеркнула, что все пункты сдачи экзамена оборудованы металлодетекторами и системой видеонаблюдения в режиме онлайн. Исключая помещения для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
- Для них, кстати, созданы все условия максимально комфортного написания экзамена. Специально оборудованные аудитории, продление времени, перерывы на прием пищи и лекарств, - уточнила она.
В этом году на экзаменационный период закуплена дополнительная техника. И во многих пунктах печатать КИМы будут непосредственно перед сдачей экзамена, в аудитории, на глазах ребят и общественных наблюдателей. А после написания ЕГЭ бланки ответов отсканируют и по защищенным каналам связи перешлют в пункт проверки.
Новшеством этого основного периода стало создание ситуационных мини-центров. В специальной комнате пункта на большом экране общественные наблюдатели и члены ГЭК могут, не отвлекая ребят, видеть любую аудиторию.
Без страха
Каждый день возле пунктов проведения ЕГЭ собираются группы выпускников. Кто-то в костюме и с «бабочкой», другие в джинсах и майках. Даже выпускника с выкрашенной в зеленый цвет головой пустили. Главное, чтобы с собой и на себе - никакой техники и лишних вещей. Лишь паспорт, пара ручек, вода и шоколад - подкрепиться.
- Очень волнуюсь сейчас, но думаю, годы учебы и занятия с репетиторами не прошли впустую, все будет успешно, - поделилась ощущениями перед экзаменом выпускница самарской школы №174 Кристина Онищенко.
По мнению воспитанника лицея архитектурно-строительного университета Дмитрия Веретенникова, школьных знаний вполне достаточно для сдачи базового уровня математики.
- Главное - быть уверенным в себе, - считает он.
Сопровождающие ребят педагоги и родители заметили, что, несмотря на изменение формы, сама процедура сдачи экзаменов и волнение остаются неизменными. Единственное - строже стали проверять и камеры установили.
- Но современные дети привычны к технике, их это не пугает, они к этому готовы, - отметила преподаватель школы №174 Ольга Григошкина.
Впереди еще много экзаменов. Первые результаты станут известны ближе к середине июня.
Апробация проведена
- В регионе все готово для проведения основного периода ЕГЭ, - отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. - Начали мы его с двух очень маленьких по объему предметов. Это традиционная позиция Рособрнадзора, чтобы еще раз все проверить.
В понедельник трехчасовой ЕГЭ по географии писали 68 выпускников губернии. Почти четыре часа работали над заданиями информатики и ИКТ 498 ребят. Из них в Самаре - 129.
Заместитель министра отметила, что в этом году проходить государственную итоговую аттестацию будут около 13 тысяч выпускников области.
- Недопущенных почти в два раза меньше, чем в 2016-м: 98 одиннадцатиклассников, - уточнила она. - А было 190. Это показатель роста качества образования.
Первые экзамены, как констатировали эксперты областного министерства, прошли в штатном режиме, без технологических сбоев и утечек контрольных измерительных материалов (КИМ).
Для сдачи географии и информатики в Самаре хватило одного пункта проведения экзаменов. А математику базового уровня писали уже в 15 самарских школах.
Техника в действии
Светлана Бакулина подчеркнула, что все пункты сдачи экзамена оборудованы металлодетекторами и системой видеонаблюдения в режиме онлайн. Исключая помещения для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
- Для них, кстати, созданы все условия максимально комфортного написания экзамена. Специально оборудованные аудитории, продление времени, перерывы на прием пищи и лекарств, - уточнила она.
В этом году на экзаменационный период закуплена дополнительная техника. И во многих пунктах печатать КИМы будут непосредственно перед сдачей экзамена, в аудитории, на глазах ребят и общественных наблюдателей. А после написания ЕГЭ бланки ответов отсканируют и по защищенным каналам связи перешлют в пункт проверки.
Новшеством этого основного периода стало создание ситуационных мини-центров. В специальной комнате пункта на большом экране общественные наблюдатели и члены ГЭК могут, не отвлекая ребят, видеть любую аудиторию.
Без страха
Каждый день возле пунктов проведения ЕГЭ собираются группы выпускников. Кто-то в костюме и с «бабочкой», другие в джинсах и майках. Даже выпускника с выкрашенной в зеленый цвет головой пустили. Главное, чтобы с собой и на себе - никакой техники и лишних вещей. Лишь паспорт, пара ручек, вода и шоколад - подкрепиться.
- Очень волнуюсь сейчас, но думаю, годы учебы и занятия с репетиторами не прошли впустую, все будет успешно, - поделилась ощущениями перед экзаменом выпускница самарской школы №174 Кристина Онищенко.
По мнению воспитанника лицея архитектурно-строительного университета Дмитрия Веретенникова, школьных знаний вполне достаточно для сдачи базового уровня математики.
- Главное - быть уверенным в себе, - считает он.
Сопровождающие ребят педагоги и родители заметили, что, несмотря на изменение формы, сама процедура сдачи экзаменов и волнение остаются неизменными. Единственное - строже стали проверять и камеры установили.
- Но современные дети привычны к технике, их это не пугает, они к этому готовы, - отметила преподаватель школы №174 Ольга Григошкина.
Впереди еще много экзаменов. Первые результаты станут известны ближе к середине июня.
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