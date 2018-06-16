Как в Самаре развлекут футбольных фанатов

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов рассказал о том, какая развлекательная программа подготовлена к Чемпионату мира по футболу. Гостей и жителей нашего города ждет много интересного.



С 14 июня по 15 июля в Самаре на площади имени Куйбышева проходит Фестиваль болельщиков. По словам Филиппова, в программе заявлены более 60 солистов и творческих коллективов. Среди них группы «Старый третий», «Революция», «Русский формат», наш легендарный ВИА «Синяя птица», ансамбль «Волжские казаки», фольклорные коллективы. Кроме того, выступят Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова, муниципальный духовой оркестр, академический симфонический оркестр Самарской филармонии.



- Намечены десятки мероприятий. Концертные программы, более 20 театральных представлений, 14 выставок, четыре этнических и гастрономических фестиваля, ярмарка народных умельцев, - пообещал Филиппов.



Например, 5 июля на сцене Самарской филармонии с программой «Один вечер в Рио-деЖанейро» выступит набирающий популярность бразильский вокалист и гитарист Жоандер Сантос (12+). 17 июля состоится закрытие концертного сезона (12+). На сцену вместе с музыкантами оркестра под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова выйдет победитель проекта «Большая опера - 2017» на телеканале «Культура» Полина Шамаева (меццо-сопрано).



В городе также организованы экспозиции на любой вкус. Спортивную эстафету, например, подхватил художественный музей. До 19 июля там открыта выставка фотографий Сергея Баранова «Больше чем футбол» (0+). По 20 июля работает экспозиция живописи, графики и фарфоровой пластики «Быстрее! Выше! Сильнее!» (6+). Выставка «Ретроспектива брендреализма» раскрывает новые грани таланта известного музыканта Сергея Шнурова (18+). Она продлится до 29 июля.



По сентябрь в областном историко-краеведческом музее имени Алабина будет открыта уникальная выставка из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея «Спасенные сокровища сарматских курганов» (6+). До 15 августа в Музее модерна работает выставка из собрания музея-заповедника «Абрамцево» (6+).



Муниципальные театры «Самарская площадь», «Камерная сцена», «Лукоморье» в дни первенства представят свои лучшие постановки. 29 июня в Самарском академическом театре драмы имени Горького покажут последнюю премьеру сезона - спектакль «Роковая ошибка» по повести Михаила Рощина (12+).



В городских парках будут организованы вечерние концерты. На набережной будет представлена ярмарка товаров региональных представителей, в том числе мастеров художественных ремесел и народных промыслов. 30 июня в парке имени Гагарина состоится тридцатый, юбилейный, областной праздник Сабантуй.



Добавим, что в дни Чемпионата мира по футболу в Самаре запускают проект «Модерн в облаках». Причем запускают конкретно в воздух. Идея в том, чтобы продемонстрировать единый ансамбль памятников архитектуры. Над 18 зданиями на улицах Фрунзе, Шостаковича, Куйбышева, Ленинградской и Молодогвардейской поднимутся в воздух четырехметровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки каждого из них. Этакие всплывшие подсказки, словно на интерактивной карте.



Главными исполнителями Фестиваля болельщиков станут:

17 июня - Goran Bregovic;

21 июня - группа Gotthard;

22 июня - солисты Большого театра Алексей Неклюдов (тенор), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Константин Шушаков (баритон), Екатерина Лехина (сопрано);

25 июня - группа «Чайф»;

28 июня - транс-диджей Paul Oakenfold;

3 июля - группа Therr Maitz;

7 июля - рэпер L’One;

15 июля - группа «Дискотека Авария», Владимир Аветисян и D’BlackBluesOrchestra.