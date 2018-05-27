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Как в Самаре работает единый диспетчерский центр "скорой"

Накануне крупного спортивного события - Чемпионата мира по футболу - многие ресурсы направлены на улучшение работы скорой медицинской помощи в Самаре.

Для этого в апреле 2018 года был создан единый диспетчерский центр при городской станции скорой медицинской помощи. На его организацию выделили более 5,5 млн рублей. В помещении центра сделали ремонт, создали дополнительные рабочие места, оснастили их оборудованием.

Каждый диспетчер отвечает за две или три подстанции. Передает им вызовы, связывается с бригадами по рации. У всех специалистов установлена специальная программа, которая сортирует звонки. Она сама формирует очередь в зависимости от специфики обращения. То есть в начале очереди окажется тяжелый случай, а, например, «заказ» от человека с температурой 37,5 градуса будет стоять ниже. У сотрудников на рабочем месте находятся два экрана, с помощью которых они могут следить за перемещением автомобилей и определить место вызова. Так они могут четко выстраивать «скорую» логистику.

- Условия стали комфортнее. Помещение отделали звукопоглощающими материалами, оборудовали между рабочими местами перегородки, которые помогают сотрудникам сконцентрироваться, - говорит фельдшер Александр Сорокин. - В старом помещении было довольно шумно. Для того чтобы усилить бригады и принимать больше вызовов, наняли дополнительных сотрудников. В день могут обслуживать примерно 700 пациентов. Ряды пополнили за счет молодых специалистов. Между региональным минздравом и Самарским медицинским университетом заключили соглашение: студенты последних курсов получили право работать средним медицинским персоналом. Приглашали и в «скорую». Откликнулись более 200 человек, из них 180 стали официальными сотрудниками.

Кроме того, пополнили автопарк станции. Новые машины будут задействованы при экстренных случаях во время Чемпионата мира по футболу.

- Мы получили 30 новых автомобилей в преддверии Чемпионата. Машины отлично оборудованы. Также на базе нашего учреждения создали виртуальную подстанцию «Арена», которая будет обслуживать вызовы именно на объекты Чемпионата, - рассказал главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов.

По регламенту во время ЧМ-2018 машина «скорой помощи» должна будет доставить пострадавшего в больницу имени Пирогова - уполномоченное учреждение для медицинского обеспечения фан-зоны и гостей турнира - за 15 минут. Специалисты уже провели тестовые выезды.
Дата: 27 мая 2018 , 15:17
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Автор текста: Жанна Скокова
Автор фото: архив "СГ", Владимир Пермяков
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