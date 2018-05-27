Как в Самаре работает единый диспетчерский центр "скорой"
Накануне крупного спортивного события - Чемпионата мира по футболу - многие ресурсы направлены на улучшение работы скорой медицинской помощи в Самаре.
Для этого в апреле 2018 года был создан единый диспетчерский центр при городской станции скорой медицинской помощи. На его организацию выделили более 5,5 млн рублей. В помещении центра сделали ремонт, создали дополнительные рабочие места, оснастили их оборудованием.
Каждый диспетчер отвечает за две или три подстанции. Передает им вызовы, связывается с бригадами по рации. У всех специалистов установлена специальная программа, которая сортирует звонки. Она сама формирует очередь в зависимости от специфики обращения. То есть в начале очереди окажется тяжелый случай, а, например, «заказ» от человека с температурой 37,5 градуса будет стоять ниже. У сотрудников на рабочем месте находятся два экрана, с помощью которых они могут следить за перемещением автомобилей и определить место вызова. Так они могут четко выстраивать «скорую» логистику.
- Условия стали комфортнее. Помещение отделали звукопоглощающими материалами, оборудовали между рабочими местами перегородки, которые помогают сотрудникам сконцентрироваться, - говорит фельдшер Александр Сорокин. - В старом помещении было довольно шумно. Для того чтобы усилить бригады и принимать больше вызовов, наняли дополнительных сотрудников. В день могут обслуживать примерно 700 пациентов. Ряды пополнили за счет молодых специалистов. Между региональным минздравом и Самарским медицинским университетом заключили соглашение: студенты последних курсов получили право работать средним медицинским персоналом. Приглашали и в «скорую». Откликнулись более 200 человек, из них 180 стали официальными сотрудниками.
Кроме того, пополнили автопарк станции. Новые машины будут задействованы при экстренных случаях во время Чемпионата мира по футболу.
- Мы получили 30 новых автомобилей в преддверии Чемпионата. Машины отлично оборудованы. Также на базе нашего учреждения создали виртуальную подстанцию «Арена», которая будет обслуживать вызовы именно на объекты Чемпионата, - рассказал главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов.
По регламенту во время ЧМ-2018 машина «скорой помощи» должна будет доставить пострадавшего в больницу имени Пирогова - уполномоченное учреждение для медицинского обеспечения фан-зоны и гостей турнира - за 15 минут. Специалисты уже провели тестовые выезды.
Для этого в апреле 2018 года был создан единый диспетчерский центр при городской станции скорой медицинской помощи. На его организацию выделили более 5,5 млн рублей. В помещении центра сделали ремонт, создали дополнительные рабочие места, оснастили их оборудованием.
Каждый диспетчер отвечает за две или три подстанции. Передает им вызовы, связывается с бригадами по рации. У всех специалистов установлена специальная программа, которая сортирует звонки. Она сама формирует очередь в зависимости от специфики обращения. То есть в начале очереди окажется тяжелый случай, а, например, «заказ» от человека с температурой 37,5 градуса будет стоять ниже. У сотрудников на рабочем месте находятся два экрана, с помощью которых они могут следить за перемещением автомобилей и определить место вызова. Так они могут четко выстраивать «скорую» логистику.
- Условия стали комфортнее. Помещение отделали звукопоглощающими материалами, оборудовали между рабочими местами перегородки, которые помогают сотрудникам сконцентрироваться, - говорит фельдшер Александр Сорокин. - В старом помещении было довольно шумно. Для того чтобы усилить бригады и принимать больше вызовов, наняли дополнительных сотрудников. В день могут обслуживать примерно 700 пациентов. Ряды пополнили за счет молодых специалистов. Между региональным минздравом и Самарским медицинским университетом заключили соглашение: студенты последних курсов получили право работать средним медицинским персоналом. Приглашали и в «скорую». Откликнулись более 200 человек, из них 180 стали официальными сотрудниками.
Кроме того, пополнили автопарк станции. Новые машины будут задействованы при экстренных случаях во время Чемпионата мира по футболу.
- Мы получили 30 новых автомобилей в преддверии Чемпионата. Машины отлично оборудованы. Также на базе нашего учреждения создали виртуальную подстанцию «Арена», которая будет обслуживать вызовы именно на объекты Чемпионата, - рассказал главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов.
По регламенту во время ЧМ-2018 машина «скорой помощи» должна будет доставить пострадавшего в больницу имени Пирогова - уполномоченное учреждение для медицинского обеспечения фан-зоны и гостей турнира - за 15 минут. Специалисты уже провели тестовые выезды.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
27 мая 2018
917
27 мая 2018
200
27 мая 2018
251
25 мая 2018
439
27 мая 2018 , 17:17
917
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированным по президентскому...
27 мая 2018 , 15:17
200
Накануне Чемпионата мира по футболу многие ресурсы направлены на улучшение работы скорой...
27 мая 2018 , 12:15
230
Какие нововведения ожидают самарцев.
27 мая 2018 , 11:55
223
На днях представители клуба подвели итоги и рассказали о планах на будущее.
27 мая 2018 , 11:27
251
В воскресенье, 27 мая, проходит официальное открытие обновленного парка. Его отремонтировали по...
26 мая 2018 , 20:14
744
Редкое большое культурное событие в Самаре обходится без муниципального концертного духового...
26 мая 2018 , 15:05
486
Многие садоводы и фермеры Самарской области готовы увеличить выпуск продукции, однако не всегда...
26 мая 2018 , 11:46
1221
Завершился ремонт Струковского сада - культового парка, любимого многими поколениями...
26 мая 2018 , 11:35
366
В феврале в доме №110 на улице Георгия Димитрова произошло ЧП. В расположенной на самом верху...
25 мая 2018 , 17:29
389
Это нужно для того, чтобы дачники могли добраться до электричек и обратно.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28
29
30
31
1
2
3
2 мая 2018
4696
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
3915
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
8 мая 2018
3673
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
3427
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
3190
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4696
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2371
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2490
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1928
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1877
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...