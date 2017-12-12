Как в Самаре получить финансовую помощь на открытие бизнеса

Если найти работу, отвечающую всем вашим требованиям, не получается, возможно, пришло время начать собственный бизнес. Тем более что государство готово помочь в этом, предоставив субсидии. Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо обратиться в городской центр занятости населения.



От мебели до улиток



С 2009 года в Самаре действует программа, в рамках которой безработные граждане могут получить единовременную финансовую помощь в размере 58,8 тысячи рублей на открытие собственного бизнеса, а также возместить регистрационные расходы в размере 822 рублей.



Для участия в программе необходимо иметь статус безработного и стоять на учете в центре занятости. С заявлением надо обратиться в отдел специальных программ центра занятости населения и представить на рассмотрение комиссии бизнес-план.



- Если возникнут сложности при составлении плана, можно посетить специальные обучающие семинары. Они проходят каждую неделю, по четвергам, - рассказывает начальник отдела специальных программ занятости центра занятости населения Самары Наталья Чегодаева. -

Далее - защита плана. В комиссию помимо сотрудников центра занятости входят представители еще нескольких структур - городской администрации, муниципального бизнес-инкубатора, налоговой инспекции. Если ее решение положительное, то окажут финансовую помощь. Если к проекту есть претензии, соискатель может доработать его и через год еще раз представить на рассмотрение.



С 2009 по 2016 год программой воспользовались 995 самарцев. На поддержку их проектов выделили более 55 млн рублей. 82% предпринимателей, получивших субсидию, продолжают коммерческую деятельность по сей день.



47% из этих бизнесменов воспользовались субсидией, чтобы открыть предприятия, специализирующиеся на оказании услуг. 34% занялись оптовой и розничной торговлей. 19% открыли собственное производство. Из наиболее часто встречающихся видов деятельности - изготовление мебели, швейные услуги, репетиторство. Встречаются в списке и такие предприниматели кто занялся ювелирным делом и даже разведением виноградных улиток.



В этом году с помощью программы по самозанятости открыли собственное дело 60 безработных граждан, из них 41 человек получил единовременную финансовую помощь, остальные ограничились консультациями специалистов центра занятости. Предпочтения, кстати, меняются. Из новоявленных предпринимателей 43% занимаются оказанием услуг, 15% - оптово-розничной торговлей, 39% - производством и 3% - сельским хозяйством.



Язык довел



Один из неофитов - Марина Евграфова. Она воспользовалась возможностями программы в августе 2017 года. По первому образованию Марина юрист, по второму - преподаватель английского языка. Она арендовала помещение, в котором проводит групповые и индивидуальные занятия. Ребят готовит к экзаменам по английскому и обществознанию. Берет и взрослых учеников, желающих продвинуться дальше легендарного «London is the capital…».



- Защитить проект было несложно, я использовала все возможности, предоставленные центром занятости, в том числе посещала бесплатные семинары, - говорит Евграфова.



По словам Марины, выделенных денег ей вполне хватило, чтобы начать собственное дело. Купила мебель и технику, а помещение арендовала уже на свои средства. Зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и работает одна. В дальнейшем, если дела пойдут хорошо, планирует расширить бизнес.



300 тысяч на «социалку»



Центр занятости предлагает еще одну возможность получить субсидии на открытие собственного бизнеса. Правда, подходит она не всем. В 2017 году региональное министерство труда, занятости и миграционной политики разработало подпрограмму по повышению уровня трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Выплаты предназначены для инвалидов в возрасте от 18 до 60 лет, которые занимаются социальными проектами. Это могут быть услуги в сфере здравоохранения, физической культуры и массового спорта, производство и продажа медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также обеспечение культурно-просветительской, образовательной деятельности, уход за пенсионерами и инвалидами, присмотр за детьми. На ведение такого бизнеса можно получить 300 тысяч рублей.



- Для участия в программе можно не иметь статуса безработного, но обязательно зарегистрироваться в центре занятости в качестве ищущего работу, - пояснила Наталья Чегодаева. - Также надо представить бизнес-план и защитить его. В этом году было пять заявок, две из них одобрили. Один проект подразумевает открытие социальной гостиницы для инвалидов и пенсионеров, приезжающих в Самару на лечение, обследование или по каким-то другим делам. Второй - театральная студия.



Сцена для всех



Мария Макарова по образованию режиссер любительского театра. На субсидию в конце ноября она организовала студию Inadequate people («Необычные люди»). Теперь имеет ранг художественного руководителя. В студии идут занятия по актерскому мастерству и ораторскому искусству, готовят спектакли. Набраны две группы по десять человек. Среди студентов есть и люди с ограниченными возможностями здоровья.



- 15 ноября я защищала бизнес-план, а уже 22-го числа зарегистрировала студию, в чем мне очень помогли специалисты центра занятости, - рассказала Мария. - Я не новичок в этой теме, театром занимаюсь уже около шести лет, было несложно написать бизнес-план. Но сложнее было разобраться с системой налогообложения, пришлось учиться.



Полученные средства она потратила на оформление документов, покупку сценического оборудования и аппаратуры. По словам Марии, специалисты центра занятости и сейчас при необходимости дают консультации.



В «Необычных людях» преподают профессиональные актеры и режиссеры. Студия налаживает сотрудничество с реабилитационными центрами и домами престарелых.