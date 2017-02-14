Как узаконить землю? Пользователи участков смогут оформить их в собственность

С января 2016 года жители Самары испытывают сложности с оформлением в собственность земли, на которой расположены так называемые самострои.



Участок, на котором расположен жилой дом, построенный до вступления в силу закона «О собственности в СССР» (до марта 1990 года), может быть оформлен в собственность абсолютно бесплатно. Для этого необходимо получить заключение специальной комиссии, подтверждающей возведение такого дома и фактическое его использование заявителем. Ранее такая комиссия действовала на уровне города, сейчас - в районах. Но чтобы специалисты получили право «давать добро», требовалось внести изменения в региональный закон. С этой инициативой в ноябре прошлого года в губернскую думу обратились председатель совета районных депутатов Николай Скобеев и сотрудники администрации Железнодорожного района.



- В районе обширный частный сектор, и проблема эта стоит достаточно остро, - рассказывает начальник отдела архитектуры Мария Ефимова. - Ведь люди не платят налоги, следовательно, не получает доходы районный бюджет. Мы сумели доказать важность нашего предложения. 27 декабря были внесены изменения в региональный закон. Принятие этих поправок даст возможность жителям всех девяти городских районов Самары бесплатно оформить права на подобные земельные участки. В настоящее время по поручению губернатора Николая Меркушкина местные администрации приводят нормативно-правовые акты в соответствие с законом Самарской области №94-ГД «О земле».



- Мы уже разработали регламент по выдаче заключений, которыми будет подтверждаться, что дома созданы до 1990 года, - продолжает Ефимова. - В настоящее время документ находится на согласовании в прокуратуре, а все желающие могут ознакомиться с проектом на сайте администрации района. Надеемся, что уже в конце марта мы начнем прием заявлений от граждан - в настоящее время возможности узаконить свои участки ожидают более 50 человек.