Как школьник из Самары стал четырехкратным чемпионом области по шахматам

Ученик 8-го класса Самарского лицея информационных технологий, житель Октябрьского района Владислав Братчиков успевает хорошо учиться, побеждать в шахматных турнирах, заниматься музыкой и играть в хоккей. Он и его мама Елена рассказали «СГ» о насыщенной жизни своей семьи.



- Как Влад увлекся шахматами?



Владислав: Когда мне было четыре года, папа показал основы игры. Она мне очень понравилась, пришлось родителям записать меня в шахматный клуб «Космос». Шахматы развивают нестандартное мышление, интеллект, память. Игроки выбирают стратегию, продумывают дальнейшие шаги, варианты развития событий на доске. Ситуация может измениться мгновенно, но соперники все равно стараются перехитрить друг друга. Это увлекательная игра, у которой нет никаких границ, кроме правил. За ней время летит незаметно.



Елена: Сначала Влад успешно играл в рамках шахматного клуба, а в семь лет завоевал золотую медаль и стал чемпионом Самары в своем возрасте, выполнив первый разряд. Неоднократно побеждал на турнирах разного уровня, фестивалях и первенствах города, региона и Приволжского федерального округа. Он четырехкратный чемпион Самарской области по шахматам, кандидат в мастера спорта. В настоящее время у сына более шестидесяти грамот, сертификатов, дипломов и медалей.



В 2014 году команда самарского лицея информационных технологий, в составе которой играл Влад, победила в 45-м шахматном турнире «Белая ладья» в Сочи, оставив позади 72 участника со всей страны. Соревнования посетил президент Владимир Путин. Команду СамЛИТа наградили поездкой в Пекин, где она сыграла первый в истории «Матч дружбы» с китайскими школьниками. Там же в сеансе одновременной игры Влад сыграл вничью с чемпионкой мира по шахматам Хоу Ифань. Он вернулся в Самару с незабываемыми впечатлениями.



- В этом году у Влада была большая победа на всероссийском уровне. Расскажите о ней.



Владислав: Я завоевал «серебро» в группе юношей до 17 лет на первенстве России по классическим шахматам, которое проходило в апреле в Лоо Краснодарского края. Конкуренция была высокой. С каждым днем соревнований за многочасовыми

партиями напряжение нарастало. Но я сохранял спокойствие, выдержал, не сошел с дистанции и смог набрать 7,5 очка из девяти возможных и не проиграть ни одной партии. Последняя завершилась ничьей.



Елена: Поездка далась нам нелегко. Стоял вопрос: участвовать ли вообще в первенстве? Дело в том, что время его проведения совпадало с датой одного из нескольких государственных экзаменов в музыкальной школе №10 имени Кабалевского, в которой Влад учился по специальности «фортепиано». Спасибо руководству, что позволило сдать экзамен досрочно. После возвращения с первенства России Влад получил аттестат. Семь лет учебы прошли не зря.



- Шахматы, музыка... А ведь Владислав еще и хоккеем увлекается? Как вы все успеваете?



Владислав: В хоккее я также с четырех лет. Сейчас в основном составе команды клуба «Сатурн» - участника и призера районных, городских и областных соревнований «Золотая шайба». Еще два года профессионально занимался гольфом, посещал художественную школу, но от этих занятий пришлось отказаться в пользу других. Обожаю настольный теннис и волейбол, иногда играю за честь лицея.



Елена: У Влада разносторонние интересы, и это замечательно. Считаю, что все навыки обязательно пригодятся в жизни. Мы никогда не заставляли его чем-то заниматься, только направляли, подсказывали, поддерживали морально, физически, материально. Главное для нас - желание сына.



Со стороны кажется, что мы все успеваем, что достижения даются легко. На самом деле это результат колоссального труда и Влада, и нас, родителей. Раньше бабушка с дедушкой водили его по секциям, возили по соревнованиям, и мы очень благодарны им за это. Потом этим стала заниматься я, везде брала с собой младшего сына - сейчас ему пять лет, и он также посещает художественную школу и шахматный клуб.



Я тружусь в экономической сфере, супруг - в строительной. На работе большая занятость. Чтобы все успевать, наша семья живет по строгому графику, дни расписаны по минутам. Чего только стоят перевоплощения Влада из лицеиста в пианиста, потом в шахматиста и в хоккеиста! Он переодевается и перестраивается на новое дело несколько раз в день. Я иногда втайне теряюсь, не знаю, как все совместить. Но он спокоен, рассудителен и целеустремлен. Эти качества и помогают объять необъятное. «Сможешь так сделать?» - спрашиваем. «Попробую», - отвечает он, и у него получается. Мы гордимся успехами Влада!



Значение имеет и пример родителей. Мы - активные люди. Зимой катаемся на лыжах и коньках, летом - на велосипеде, играем в подвижные игры, плаваем, рыбачим. Несколько раз представляли Октябрьский район на соревнованиях «Спортивная семья». В 2016 году нас даже наградили памятными знаками-медалями за патриотическое воспитание сына.