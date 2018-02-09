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Как сейчас выглядит "Самара Арена"

Как ранее писал sgpress.ru, на стадионе уже закончили монтаж козырьков, продолжается монтаж зрительских кресел - из 45000 установлено более 15000 штук. Рабочие укладывают второй слой кровли. 


Дата: 9 февраля 2018 , 11:25
37
Автор фото: Анар Мовсумов
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