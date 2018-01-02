Как самарский мастер дает вторую жизнь старым деревьям

Дерево - оно живое,

Не мыслю жизни без него.

И знать бы - кто мы, для кого?

И мучаем друг друга снова,

Оно - меня, а я - его...

Стремясь нащупать совершенство,

Плутаешь, дёргая за нить...

И хочешь, обретя блаженство,

Вторую жизнь ему дарить.

Сергей Ключников (с)

Прошедшей осенью в парке Дружбы появились две необычные скульптуры из старых деревьев – Ангелы и Дама с собачками. Вырезал их мастер Сергей Ключников, который создает из пеньков и деревьев, предназначенных к плановой выбраковке, произведения искусства.





«Каждый пенёк, пусть даже и гнилой, способен принести радость людям»



Резьбой по дереву я увлекался с детства. Помню даже свою первую работу – это была неразъемная цепочка из кленовой палки. Руки сами тянулись к дереву. Сначала это были неказистые лодочки из коры, маски, которые дарил друзьям и знакомым.



Однако после школы я поступил в аэрокосмический университет на факультет инженеров воздушного транспорта. Долгое время работал по профессии - инженером в отделе эксплуатации самолетов и двигателей на авиационном заводе. Поэтому заниматься серьезно резьбой по дереву не хватало времени, резал миниатюрные вещи в командировках в свободные часы.



Лет 10 назад, проезжая мимо Дома сельского хозяйства, увидел спиленные пеньки старого карагача. Очень понравилась его текстура, поэтому не удержался, взял несколько штук и начал резать скульптуры. Потом решил показать свои работы профессиональным художникам на выставкоме самарского отделения «Творческого союза художников России», куда и был принят в 2010 году. Участвуя в разных выставках союза, делал работы и по определённым темам, и в свободном направлении. Считаю, что каждый пенёк, пусть даже и гнилой, способен принести радость людям. Вот уже как 10 лет мое увлечение переросло в профессию.



































































«Стараюсь всегда идти от природы, от формы материала» Резьбой по дереву я увлекался с детства. Помню даже свою первую работу – это была неразъемная цепочка из кленовой палки. Руки сами тянулись к дереву. Сначала это были неказистые лодочки из коры, маски, которые дарил друзьям и знакомым.Однако после школы я поступил в аэрокосмический университет на факультет инженеров воздушного транспорта. Долгое время работал по профессии - инженером в отделе эксплуатации самолетов и двигателей на авиационном заводе. Поэтому заниматься серьезно резьбой по дереву не хватало времени, резал миниатюрные вещи в командировках в свободные часы.Лет 10 назад, проезжая мимо Дома сельского хозяйства, увидел спиленные пеньки старого карагача. Очень понравилась его текстура, поэтому не удержался, взял несколько штук и начал резать скульптуры. Потом решил показать свои работы профессиональным художникам на выставкоме самарского отделения «Творческого союза художников России», куда и был принят в 2010 году. Участвуя в разных выставках союза, делал работы и по определённым темам, и в свободном направлении. Считаю, что каждый пенёк, пусть даже и гнилой, способен принести радость людям. Вот уже как 10 лет мое увлечение переросло в профессию.



Я создаю свои скульптуры и изделия только из старых деревьев, по возможности сухих. Сырой пенёк неизбежно растрескивается. Процесс сушки долговременный, и чтобы убыстрить его, иногда делаю обрубку и черновую заготовку из сырого.



Делаю как миниатюрные, так и большие изделия: статуэтки, предметы мебели, светильники, посуду, парковую скульптуру, панно, элементы декора. Люблю корнепластику – изготовление скульптур из прикорневых наростов на деревьях. Везде есть свои тонкости и отличия, поэтому всегда стараюсь идти от природы, от формы материала. Это разнообразие и привлекает.







































Совместно с руководством МП «Парки Самары» весной этого года возникла идея во время реконструкции парков и неизбежной вырубки аварийных деревьев создать скульптуры из 3-4-метровых пеньков, оставленных на корню. Конечно, выбираем деревья, которые вписываются в архитектуру парка и его тематику. Думаем, что эта идея понравится жителям нашего города, а некоторым деревьям подарит вторую жизнь.



Когда я вижу дерево, приходит и образ будущей работы. Он зависит не только от формы ствола, но и от ландшафта и тематики. Например, «Дама с собачками» из старого тополя в парке Дружбы появилась, потому что в той части парка выгуливают собак.





























































А вместо Ангелов изначально я хотел создать стилизованную птицу, но у клена оказалось много гнилых мест. Новую идею подсказала окружающая обстановка: в парке гуляет очень много семей с детьми. Так и появилась скульптура Ангелов, большого и маленького. Как символа благополучия, умиротворения и дружбы.





































































Когда начинается работа, очень часто приходится импровизировать. Дерево, вскрывая свои дефекты, заставляет менять задуманную ранее форму, применять стилизацию. Так, из сухих вязов в Струковском парке появились две совы - мама и «Проказник Филя». Из пенька старого тополя - «Чайка», как символ нашей Волги и бассейна, где многие жители нашего города когда-то учились плавать.



Я создаю свои скульптуры и изделия только из старых деревьев, по возможности сухих. Сырой пенёк неизбежно растрескивается. Процесс сушки долговременный, и чтобы убыстрить его, иногда делаю обрубку и черновую заготовку из сырого.Делаю как миниатюрные, так и большие изделия: статуэтки, предметы мебели, светильники, посуду, парковую скульптуру, панно, элементы декора. Люблю корнепластику – изготовление скульптур из прикорневых наростов на деревьях. Везде есть свои тонкости и отличия, поэтому всегда стараюсь идти от природы, от формы материала. Это разнообразие и привлекает.Совместно с руководством МП «Парки Самары» весной этого года возникла идея во время реконструкции парков и неизбежной вырубки аварийных деревьев создать скульптуры из 3-4-метровых пеньков, оставленных на корню. Конечно, выбираем деревья, которые вписываются в архитектуру парка и его тематику. Думаем, что эта идея понравится жителям нашего города, а некоторым деревьям подарит вторую жизнь.Когда я вижу дерево, приходит и образ будущей работы. Он зависит не только от формы ствола, но и от ландшафта и тематики. Например, «Дама с собачками» из старого тополя в парке Дружбы появилась, потому что в той части парка выгуливают собак.А вместо Ангелов изначально я хотел создать стилизованную птицу, но у клена оказалось много гнилых мест. Новую идею подсказала окружающая обстановка: в парке гуляет очень много семей с детьми. Так и появилась скульптура Ангелов, большого и маленького. Как символа благополучия, умиротворения и дружбы.Когда начинается работа, очень часто приходится импровизировать. Дерево, вскрывая свои дефекты, заставляет менять задуманную ранее форму, применять стилизацию. Так, из сухих вязов в Струковском парке появились две совы - мама и «Проказник Филя». Из пенька старого тополя - «Чайка», как символ нашей Волги и бассейна, где многие жители нашего города когда-то учились плавать.

Также было решено отреставрировать деревянные скульптуры из Струковского парка: Буратино, Карабаса-Барабаса, Мальвину, Пьеро. Весной они снова займут своё место в одном из парков Самары.



«Основная работа над Ангелами продолжалась две недели, на глазах жителей нашего города»



Изготовление парковой скульптуры - процесс достаточно трудоемкий, который требует применения разнообразных инструментов. Большой объем древесины снимается, конечно, бензопилами. Потом уже начинается более детальная обработка электроинструментами с различными насадками. Но без простого ножа и стамесок никак не обойтись. Хотя всё зависит от задуманного. Сейчас в мире большую популярность приобретает карвинг (художественная резьба) бензопилой по дереву. В России и за рубежом проводятся даже фестивали и конкурсы.



Конкретных сроков создания скульптур нет. Основная работа над Ангелами продолжалась в течение двух недель, но потом еще немного их подправлял. Весь процесс проходил на глазах жителей нашего города.



