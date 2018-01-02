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Как самарский мастер дает вторую жизнь старым деревьям

Дерево - оно живое,
Не мыслю жизни без него.
И знать бы - кто мы, для кого?
И мучаем друг друга снова,
Оно - меня, а я - его...
Стремясь нащупать совершенство,
Плутаешь, дёргая за нить...
И хочешь, обретя блаженство,
Вторую жизнь ему дарить.
Сергей Ключников (с)

Прошедшей осенью в парке Дружбы появились две необычные скульптуры из старых деревьев – Ангелы и Дама с собачками. Вырезал их мастер Сергей Ключников, который создает из пеньков и деревьев, предназначенных к плановой выбраковке, произведения искусства.


«Каждый пенёк, пусть даже и гнилой, способен принести радость людям»

Резьбой по дереву я увлекался с детства. Помню даже свою первую работу – это была неразъемная цепочка из кленовой палки. Руки сами тянулись к дереву. Сначала это были неказистые лодочки из коры, маски, которые дарил друзьям и знакомым.

Однако после школы я поступил в аэрокосмический университет на факультет инженеров воздушного транспорта. Долгое время работал по профессии - инженером в отделе эксплуатации самолетов и двигателей на авиационном заводе. Поэтому заниматься серьезно резьбой по дереву не хватало времени, резал миниатюрные вещи в командировках в свободные часы.

Лет 10 назад, проезжая мимо Дома сельского хозяйства, увидел спиленные пеньки старого карагача. Очень понравилась его текстура, поэтому не удержался, взял несколько штук и начал резать скульптуры. Потом решил показать свои работы профессиональным художникам на выставкоме самарского отделения «Творческого союза художников России», куда и был принят в 2010 году. Участвуя в разных выставках союза, делал работы и по определённым темам, и в свободном направлении. Считаю, что каждый пенёк, пусть даже и гнилой, способен принести радость людям. Вот уже как 10 лет мое увлечение переросло в профессию.

































«Стараюсь всегда идти от природы, от формы материала» 

Я создаю свои скульптуры и изделия только из старых деревьев, по возможности сухих. Сырой пенёк неизбежно растрескивается. Процесс сушки долговременный, и чтобы убыстрить его, иногда делаю обрубку и черновую заготовку из сырого.

Делаю как миниатюрные, так и большие изделия: статуэтки, предметы мебели, светильники, посуду, парковую скульптуру, панно, элементы декора. Люблю корнепластику – изготовление скульптур из прикорневых наростов на деревьях. Везде есть свои тонкости и отличия, поэтому всегда стараюсь идти от природы, от формы материала. Это разнообразие и привлекает.



















Совместно с руководством МП «Парки Самары» весной этого года возникла идея во время реконструкции парков и неизбежной вырубки аварийных деревьев создать скульптуры из 3-4-метровых пеньков, оставленных на корню. Конечно, выбираем деревья, которые вписываются в архитектуру парка и его тематику. Думаем, что эта идея понравится жителям нашего города, а некоторым деревьям подарит вторую жизнь.

Когда я вижу дерево, приходит и образ будущей работы. Он зависит не только от формы ствола, но и от ландшафта и тематики. Например, «Дама с собачками» из старого тополя в парке Дружбы появилась, потому что в той части парка выгуливают собак.






























А вместо Ангелов изначально я хотел создать стилизованную птицу, но у клена оказалось много гнилых мест. Новую идею подсказала окружающая обстановка: в парке гуляет очень много семей с детьми. Так и появилась скульптура Ангелов, большого и маленького. Как символа благополучия, умиротворения и дружбы.


































Когда начинается работа, очень часто приходится импровизировать. Дерево, вскрывая свои дефекты, заставляет менять задуманную ранее форму, применять стилизацию. Так, из сухих вязов в Струковском парке появились две совы - мама и «Проказник Филя». Из пенька старого тополя - «Чайка», как символ нашей Волги и бассейна, где многие жители нашего города когда-то учились плавать. 

Также было решено отреставрировать деревянные скульптуры из Струковского парка: Буратино, Карабаса-Барабаса, Мальвину, Пьеро. Весной они снова займут своё место в одном из парков Самары.

«Основная работа над Ангелами продолжалась две недели, на глазах жителей нашего города»

Изготовление парковой скульптуры - процесс достаточно трудоемкий, который требует применения разнообразных инструментов. Большой объем древесины снимается, конечно, бензопилами. Потом уже начинается более детальная обработка электроинструментами с различными насадками. Но без простого ножа и стамесок никак не обойтись. Хотя всё зависит от задуманного. Сейчас в мире большую популярность приобретает карвинг (художественная резьба) бензопилой по дереву. В России и за рубежом проводятся даже фестивали и конкурсы.

Конкретных сроков создания скульптур нет. Основная работа над Ангелами продолжалась в течение двух недель, но потом еще немного их подправлял. Весь процесс проходил на глазах жителей нашего города. 

 
«Дерево выглядит «теплее» и «живее» по сравнению с металлом и камнем, хотя срок у него не так долог»

Дерево всегда было рядом с человеком. Давало ему тепло, пищу, строительный материал для жилища. Было бы здорово, если бы человек платил ему взаимностью. Считаю, что нужно с детских лет воспитывать бережное отношение к дереву. Ценить его красоту и неповторимость. Ведь каждая веточка, каждый корешок могут добавить тепло и радость в интерьер дома. На мой взгляд, дерево выглядит «теплее» и «живее» по сравнению с металлом и камнем, хотя срок у него и не так долог.

Дата: 2 января 2018 , 10:05
710
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: с личной страницы Сергея Ключникова "ВКонтакте"
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