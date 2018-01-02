Как самарский мастер дает вторую жизнь старым деревьям
Дерево - оно живое,
Не мыслю жизни без него.
И знать бы - кто мы, для кого?
И мучаем друг друга снова,
Оно - меня, а я - его...
Стремясь нащупать совершенство,
Плутаешь, дёргая за нить...
И хочешь, обретя блаженство,
Вторую жизнь ему дарить.
Сергей Ключников (с)
Не мыслю жизни без него.
И знать бы - кто мы, для кого?
И мучаем друг друга снова,
Оно - меня, а я - его...
Стремясь нащупать совершенство,
Плутаешь, дёргая за нить...
И хочешь, обретя блаженство,
Вторую жизнь ему дарить.
Сергей Ключников (с)
Прошедшей осенью в парке Дружбы появились две необычные скульптуры из старых деревьев – Ангелы и Дама с собачками. Вырезал их мастер Сергей Ключников, который создает из пеньков и деревьев, предназначенных к плановой выбраковке, произведения искусства.
«Каждый пенёк, пусть даже и гнилой, способен принести радость людям»
Резьбой по дереву я увлекался с детства. Помню даже свою первую работу – это была неразъемная цепочка из кленовой палки. Руки сами тянулись к дереву. Сначала это были неказистые лодочки из коры, маски, которые дарил друзьям и знакомым.
Однако после школы я поступил в аэрокосмический университет на факультет инженеров воздушного транспорта. Долгое время работал по профессии - инженером в отделе эксплуатации самолетов и двигателей на авиационном заводе. Поэтому заниматься серьезно резьбой по дереву не хватало времени, резал миниатюрные вещи в командировках в свободные часы.
Лет 10 назад, проезжая мимо Дома сельского хозяйства, увидел спиленные пеньки старого карагача. Очень понравилась его текстура, поэтому не удержался, взял несколько штук и начал резать скульптуры. Потом решил показать свои работы профессиональным художникам на выставкоме самарского отделения «Творческого союза художников России», куда и был принят в 2010 году. Участвуя в разных выставках союза, делал работы и по определённым темам, и в свободном направлении. Считаю, что каждый пенёк, пусть даже и гнилой, способен принести радость людям. Вот уже как 10 лет мое увлечение переросло в профессию.
«Стараюсь всегда идти от природы, от формы материала»
«Каждый пенёк, пусть даже и гнилой, способен принести радость людям»
Резьбой по дереву я увлекался с детства. Помню даже свою первую работу – это была неразъемная цепочка из кленовой палки. Руки сами тянулись к дереву. Сначала это были неказистые лодочки из коры, маски, которые дарил друзьям и знакомым.
Однако после школы я поступил в аэрокосмический университет на факультет инженеров воздушного транспорта. Долгое время работал по профессии - инженером в отделе эксплуатации самолетов и двигателей на авиационном заводе. Поэтому заниматься серьезно резьбой по дереву не хватало времени, резал миниатюрные вещи в командировках в свободные часы.
Лет 10 назад, проезжая мимо Дома сельского хозяйства, увидел спиленные пеньки старого карагача. Очень понравилась его текстура, поэтому не удержался, взял несколько штук и начал резать скульптуры. Потом решил показать свои работы профессиональным художникам на выставкоме самарского отделения «Творческого союза художников России», куда и был принят в 2010 году. Участвуя в разных выставках союза, делал работы и по определённым темам, и в свободном направлении. Считаю, что каждый пенёк, пусть даже и гнилой, способен принести радость людям. Вот уже как 10 лет мое увлечение переросло в профессию.
«Стараюсь всегда идти от природы, от формы материала»
Я создаю свои скульптуры и изделия только из старых деревьев, по возможности сухих. Сырой пенёк неизбежно растрескивается. Процесс сушки долговременный, и чтобы убыстрить его, иногда делаю обрубку и черновую заготовку из сырого.
Делаю как миниатюрные, так и большие изделия: статуэтки, предметы мебели, светильники, посуду, парковую скульптуру, панно, элементы декора. Люблю корнепластику – изготовление скульптур из прикорневых наростов на деревьях. Везде есть свои тонкости и отличия, поэтому всегда стараюсь идти от природы, от формы материала. Это разнообразие и привлекает.
Совместно с руководством МП «Парки Самары» весной этого года возникла идея во время реконструкции парков и неизбежной вырубки аварийных деревьев создать скульптуры из 3-4-метровых пеньков, оставленных на корню. Конечно, выбираем деревья, которые вписываются в архитектуру парка и его тематику. Думаем, что эта идея понравится жителям нашего города, а некоторым деревьям подарит вторую жизнь.
Когда я вижу дерево, приходит и образ будущей работы. Он зависит не только от формы ствола, но и от ландшафта и тематики. Например, «Дама с собачками» из старого тополя в парке Дружбы появилась, потому что в той части парка выгуливают собак.
А вместо Ангелов изначально я хотел создать стилизованную птицу, но у клена оказалось много гнилых мест. Новую идею подсказала окружающая обстановка: в парке гуляет очень много семей с детьми. Так и появилась скульптура Ангелов, большого и маленького. Как символа благополучия, умиротворения и дружбы.
Когда начинается работа, очень часто приходится импровизировать. Дерево, вскрывая свои дефекты, заставляет менять задуманную ранее форму, применять стилизацию. Так, из сухих вязов в Струковском парке появились две совы - мама и «Проказник Филя». Из пенька старого тополя - «Чайка», как символ нашей Волги и бассейна, где многие жители нашего города когда-то учились плавать.
Также было решено отреставрировать деревянные скульптуры из Струковского парка: Буратино, Карабаса-Барабаса, Мальвину, Пьеро. Весной они снова займут своё место в одном из парков Самары.
«Основная работа над Ангелами продолжалась две недели, на глазах жителей нашего города»
Изготовление парковой скульптуры - процесс достаточно трудоемкий, который требует применения разнообразных инструментов. Большой объем древесины снимается, конечно, бензопилами. Потом уже начинается более детальная обработка электроинструментами с различными насадками. Но без простого ножа и стамесок никак не обойтись. Хотя всё зависит от задуманного. Сейчас в мире большую популярность приобретает карвинг (художественная резьба) бензопилой по дереву. В России и за рубежом проводятся даже фестивали и конкурсы.
Конкретных сроков создания скульптур нет. Основная работа над Ангелами продолжалась в течение двух недель, но потом еще немного их подправлял. Весь процесс проходил на глазах жителей нашего города.
«Основная работа над Ангелами продолжалась две недели, на глазах жителей нашего города»
Изготовление парковой скульптуры - процесс достаточно трудоемкий, который требует применения разнообразных инструментов. Большой объем древесины снимается, конечно, бензопилами. Потом уже начинается более детальная обработка электроинструментами с различными насадками. Но без простого ножа и стамесок никак не обойтись. Хотя всё зависит от задуманного. Сейчас в мире большую популярность приобретает карвинг (художественная резьба) бензопилой по дереву. В России и за рубежом проводятся даже фестивали и конкурсы.
Конкретных сроков создания скульптур нет. Основная работа над Ангелами продолжалась в течение двух недель, но потом еще немного их подправлял. Весь процесс проходил на глазах жителей нашего города.
«Дерево выглядит «теплее» и «живее» по сравнению с металлом и камнем, хотя срок у него не так долог»
Дерево всегда было рядом с человеком. Давало ему тепло, пищу, строительный материал для жилища. Было бы здорово, если бы человек платил ему взаимностью. Считаю, что нужно с детских лет воспитывать бережное отношение к дереву. Ценить его красоту и неповторимость. Ведь каждая веточка, каждый корешок могут добавить тепло и радость в интерьер дома. На мой взгляд, дерево выглядит «теплее» и «живее» по сравнению с металлом и камнем, хотя срок у него и не так долог.
Дерево всегда было рядом с человеком. Давало ему тепло, пищу, строительный материал для жилища. Было бы здорово, если бы человек платил ему взаимностью. Считаю, что нужно с детских лет воспитывать бережное отношение к дереву. Ценить его красоту и неповторимость. Ведь каждая веточка, каждый корешок могут добавить тепло и радость в интерьер дома. На мой взгляд, дерево выглядит «теплее» и «живее» по сравнению с металлом и камнем, хотя срок у него и не так долог.
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