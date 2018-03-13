Как самарский флорист украшает интерьер гигантскими цветами
Чего только ни делают самарские женщины - любительницы создавать красоту своими руками! Но конструирование огромных цветов - что-то совершенно новое. Растения-гиганты приковывали к себе взгляды в музее имени Петра Алабина, на экскурсии, посвященной Дню всех влюбленных. Посетители были поражены огромными ирисами, розами и маками, украсившими зал с портретами знаменитых самарцев. Женщины, конечно, не преминули сфотографироваться на фоне причудливых растений. Казалось, что они живые, просто попали к нам из сказки. Помните гигантский боб у Братьев Гримм?
На самом деле цветы-великаны сотворила хрупкая женщина Елена Рыжова-Юнгова. Она имеет два образования. Окончила музыкальное училище и филологический факультет педагогического института.
- В молодости мне пришлось много учиться, ведь и музыка, и филология требуют серьезного отношения к себе. Однако я всегда любила рукоделие и старалась находить для него время, - признается Елена. - Когда в моду вошли букеты из конфет, научилась их делать. Позже стала изготавливать маленькие бумажные цветы. А потом в интернете увидела, что мастерицы в других городах России начали делать целые композиции из крупных растений. Познакомилась с энтузиастами из Новосибирска. И они дали мне несколько мастер-классов по скайпу.
Но когда Елена попыталась собственными руками смастерить такие цветы, поняла, что ей нужно еще многому научиться. Записалась на платные индивидуальные мастер-классы. Оплатила видеоуроки в интернете.
- Конечно, помогло то, что я набила руку на небольших цветочках из гофрированной бумаги, - делится мастерица. - Однако тот материал, который используют для крупных цветов, - особый, флористический. Его не купишь в магазине канцелярских принадлежностей. Такая бумага имеет повышенную плотность. Иначе крупный цветок не будет держать форму, а сразу развалится.
Также в последнее время популярным материалом у цветочниц стал фоамиран. Это пластическая масса, из которой рукодельницы обычно делают броши, заколки, украшения. Он имеет приятную, бархатистую текстуру. Легко принимает нужную форму. Немаловажно, что изделия из него можно мыть, и высыхают они без разводов. Это удобно для оформления интерьеров. Представьте, вы просыпаетесь в своей кровати, а над вами склонился огромный тюльпан с капельками росы. Оказываешься как будто в сказке про Дюймовочку и получаешь положительный заряд на весь день. Некоторые мамы даже заказывают колыбельки для новорожденных в виде огромных цветов. В общем, ростовые растения уверенно входят в наш быт.
Но чаще всего Елену просят оформить импровизированные зоны для фотосессий, которые организуют во время свадеб и юбилеев. Она создает в едином стиле украшение для наряда невесты и целую цветочную стену, на фоне которой усаживают молодых.
Постепенно у Елены накопилось много подобных экспонатов. И она начала сдавать их в аренду. В последнее время в нашем городе открывается много фотостудий, которые нужно оформлять. И работа мастерицы очень востребована. Цветы Елены Рыжовой-Юнговой украшают также интерьеры самарских магазинов одежды и косметики. Таким образом, увлечение дает дополнительный доход семье.
- Вначале я научилась делать розы, - делится мастерица. - Это самый массовый и востребованный цветок. Теперь знаю, как сделать орхидеи, пионы, нарциссы. Однако я вижу красоту во всем. В любой травке. Мне очень нравится соцветие обычного лука. Долго рассматривала это растение и вдруг поняла, насколько оно красиво - шар, образованный сиреневыми, голубыми и белыми цветочками. Недавно я сделала такой ростовой цветок.
В последнее время Елена Рыжова-Юнгова работает с плотной дизайнерской бумагой. Цветы получаются очень современными - плоскими, абстрактными, лаконичными. Она думает, что со временем найдет еще какие-то новые приемы, чтобы передать людям красоту окружающей природы. А пока с удовольствием дает индивидуальные мастер-классы, обучая жительниц Самары тому, чему научилась сама.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
12 марта 2018
231
12 марта 2018
884
12 марта 2018
247
12 марта 2018
206
12 марта 2018
548
12 марта 2018
332
12 марта 2018
318
12 марта 2018 , 16:15
226
Женщину с запрещенным грузом задержали таможенники в самарском аэропорту. Она летела авиарейсом...
12 марта 2018 , 15:24
231
В ближайшее время специалисты выберут тематику стрит-арта.
12 марта 2018 , 15:17
884
Соответствующее постановление врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подписал в...
12 марта 2018 , 15:01
247
sgpress.ru выяснил, для чего нужен FAN ID и как его оформить.
12 марта 2018 , 14:59
454
Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и...
12 марта 2018 , 14:37
206
В образовательном проекте, который стартует в понедельник, 12 марта, в 16:00 в Самарском доме...
12 марта 2018 , 14:29
548
О том, зачем он прибыл в Самару и какие прогнозы дает на предстоящие матчи, - в...
6 марта 2018 , 14:05
83
Бесплатный концерт в музыкальном училище имени Шаталова и мастер-классы для всех желающих прошли...
12 марта 2018 , 13:31
332
На пересечении улицы Потапова и Московского шоссе прорвало трубу.
12 марта 2018 , 13:12
318
В понедельник, 12 марта, комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
13 февраля 2018
3120
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
26 февраля 2018
3055
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
2666
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2225
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
8 марта 2018
2144
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
694
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
447
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
385
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1268
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
780
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.