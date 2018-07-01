01 июля 2018 года,
20:08
$ 62.76    72.99   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Как самарские доктора помогали бороться с бешенством. Часть 2

Знаменитый исследовательский Институт Пастера был открыт в столице Франции в 1888 году. Его основали на средства, собранные по международной подписке. Крупную сумму денег пожертвовали жители России, в том числе нашей губернии. Самарские врачи переняли у французов методику вакцинации и основали в городе третью в Российской Империи и четвертую в мире Пастеровскую станцию. История эта полна неожиданных поворотов.

Кляуза из Парижа
В губернии пристально следили за ходом лечения своих земляков - укушенных волком крестьян в столице Франции. В «Самарской газете» сообщалось, что даже руководство российских железных дорог отдало приказ пропускать состав, в котором везут потерпевших, в первую очередь. Общеизвестно, что жизнь несчастных напрямую зависит от скорости их прибытия в Париж. Наконец все вздыхают с облегчением: земляки у Пастера, долгое и трудное лечение началось.

И вдруг «СГ» бьет тревогу. В номере 131 публикуется «Письмо к редактору», подписанное врачами Шаровским и Родзевичем, в котором они упрекают другое издание, «Самарский справочный листок», за то, что оно опубликовало порочащую их информацию. Под заголовком «Самарцы отличились» на его страницах вышла кляуза парижского недоброжелателя докторов, некоего господина Тюллье. Шаровский и Родзевич просят «СГ» как почтенное издание во всем разобраться, прилагая к обращению подробный отчет о своем путешествии.

Вот выдержки из письма Тюллье: «Как объяснить и назвать поведение врачей, прибывших из Самары с укушенными волком больными? Для них эти несчастные, им порученные, не более, не менее, чем чемоданы, перетаскиваемые ежедневно в лабораторию г-на Пастера. Ни забот, ни врачебной помощи, ни дружеского слова, ласки или совета - ничего, кроме пренебрежения одного и равнодушия другого. В течение девяти дней эти несчастные были заброшены в своих помещениях и не смели из страха потеряться выходить на улицу, пока господа доктора гуляли по Парижу и веселились».





Поддержка от Луи Пастера
В ответ «СГ» публикует финансовый отчет оклеветанных докторов, подписанный 17 июня 1886 года членом Губернской Земской управы князем Хованским. Из документа следует, что самарские врачи не только не растратили выданных им денег, но даже сэкономили их. Помимо урезания собственных расходов в столице Франции Шаровский и Родзевич экономили и на билетах: они ехали вместе с больными в вагоне 3-го класса, а не 2-го, как было предусмотрено сметой. Кроме того, медики поясняют, что вынуждены были оставлять крестьян одних, сопроводив их в гостиницу после прививки, чтобы вернуться в лабораторию для овладения методом Луи Пастера.

В «СГ» приводятся также письма, написанные самим Пастером и его сотрудником доктором Гранше в защиту самарцев. Отвечая на запрос доктора Паршенского о поведении его коллег, врач парижской лаборатории отмечает: «Я имею честь удостоверить, что гг. Шаровский и Родзевич выполнили свои обязанности к полному удовольствию г. Пастера и моему. Особа, которая является в лабораторию под именем D-r. Thullier, мне неизвестна, и ее мнение для меня не имеет ни малейшего значения».

Гордость Франции
Журналисты «СГ» подозревают, что кампания клеветы против самарских врачей была развязана для того, чтобы навредить авторитету Пастера. Издание постоянно публикует новости об ученом, приветствуя все то, что поддерживает его на научном пути. «СГ» перепечатывает из столичных «Биржевых новостей» информацию о перечислениях в фонд создания Института Пастера в Париже. Журналисты отмечают, что самый большой взнос за первую половину 1886 года внес турецкий султан - 50 тысяч франков. А 8 июня 1886-го «СГ» публикует перевод отрывка из благодарственного письма доктора Войнова Луи Пастеру, размещенного на страницах парижской газеты «Матен». В нем говорится о сцене, свидетелем которой россиянин стал на торжественном собрании «спасательного общества», поднесшего изобретателю вакцины почетный диплом. Когда Войнов вошел в Сорбонну, русские дети, которых он сопровождал, захотели выразить свою благодарность ученому, и «публика, поняв чувства, волновавшие детей, подняла их на руки и поднесла к Пастеру, которого они целовали». Неожиданность этого порыва детской признательности, волнение растроганного знаменитого ученого и восторженные аплодисменты собравшихся, по мнению автора, «служили живым выражением того сочувствия и восхищения, которые и французы, и иностранцы питают к человеку, составляющему гордость Франции».

Окончание следует.

Хронология создания Пастеровской станции в Самаре

21 апреля 1886 года
Мальчик Дима Колябин по окончании курса лечения от водобоязни возвратился из Парижа в Самару.

21 и 22 апреля 1886 года
В Ставропольском уезде губернии бешеным волком искусаны пять крестьян. По распоряжению земства пострадавшие вызываются в Самару для отправки на излечение в Париж к доктору Пастеру.

29 апреля 1886 года
Самарская губернская земская управа утвердила в качестве сопровождающих для крестьян врачей Шаровского и Родзевича.

11 мая 1886 года
Пастер разрешил доктору Владимиру Паршенскому открыть самарскую Пастеровскую станцию. Для овладения методом врач побывал в Париже, командированный земством, которое и решило устроить в городе прививочную станцию.

29 июня 1886 года
В Самару поступило уведомление медицинского департамента Министерства внутренних дел об отсутствии препятствий к применению в губернской больнице лечения от водобоязни по способу Пастера.

Удостоверение профессора Луи Пастера:
Париж, 23 (11) июня 1886 года
"Имею честь удостоверить, что врач Шаровский, который приводил в мою лабораторию для предохранительного лечения от бешенства четверых русских из Самары, укушенных бешеным волком, относился к больным со всем вниманием, какого требует возложенное на него поручение. Ни разу мне не пришлось сделать ни малейшего замечания за какую-либо небрежность с его стороны. Напротив, я сказал господину, который присвоил себе право делать ложные доносы на врача Шаровского и многих других русских врачей, чтобы он не посещал более мою лабораторию, где он держал себя крайне беззастенчиво".

Справка
В связи с тем, что в разных источниках написание имен и фамилий врачей, фигурирующих в нашей статье, различается, историк самарской медицины Николай Ретин, изучив местные адрес-календари, вносит поправки: имя первого директора Пастеровской станции в Самаре Паршенского Владимир, а не Виктор. Фамилии врачей, сопровождавших ставропольских крестьян в их путешествии к Пастеру, - Шаровский и Родзевич.
Дата: 1 июля 2018 , 14:57
257
Автор текста: Татьяна Гриднева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Как самарские доктора помогали бороться с бешенством. Часть 2
1 июля 2018
257
Как самарские доктора помогали бороться с бешенством. Часть 2
В больнице Пирогова проводят новые виды операций на позвоночнике
1 июля 2018
247
В больнице Пирогова проводят новые виды операций на позвоночнике
На полях ЧМ-2018. Чего ждать сборной России в мачте с «Красной фурией»
30 июня 2018
569
На полях ЧМ-2018. Чего ждать сборной России в мачте с «Красной фурией»
На Сабантуй в парке Гагарина пришли колумбийские болельщики
30 июня 2018
773
На Сабантуй в парке Гагарина пришли колумбийские болельщики
Проект строительства Сергиевской птицефабрики скорректируют
30 июня 2018
394
Проект строительства Сергиевской птицефабрики скорректируют
В сентябре заработает первая очередь агропарка возле Радиоцентра
30 июня 2018
394
В сентябре заработает первая очередь агропарка возле Радиоцентра
no photo
29 июня 2018
413
Ученик самарской школы стал лучшим стрелком окружного лагеря
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
29 июня 2018
11190
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
За две недели гости оставили в самарских кафе и ресторанах почти полмиллиарда рублей
29 июня 2018
629
За две недели гости оставили в самарских кафе и ресторанах почти полмиллиарда рублей
Лента новостей
1 июля 2018 , 15:20
255
Открылась выставка детских рисунков на тему футбола
Подготовка к созданию полотен началась с изучения правил футбола. Во что одеваются игроки? Как...
1 июля 2018 , 14:57
257
Как самарские доктора помогали бороться с бешенством. Часть 2
Знаменитый исследовательский Институт Пастера был открыт в столице Франции в 1888 году. Его...
30 июня 2018 , 16:14
773
На Сабантуй в парке Гагарина пришли колумбийские болельщики
В Самаре отмечают национальный татарский праздник
1 июля 2018 , 11:21
247
В больнице Пирогова проводят новые виды операций на позвоночнике
В Самаре медики постоянно совершенствуют подходы к лечению сложных заболеваний. Например, в...
30 июня 2018 , 19:11
569
На полях ЧМ-2018. Чего ждать сборной России в мачте с «Красной фурией»
Чего нам ждать от соперников, которые с трудом пробились в плей-офф? Внезапно, за день до...
30 июня 2018 , 11:01
394
В сентябре заработает первая очередь агропарка возле Радиоцентра
В минувший четверг в Городском пресс-центре состоялась пресс-конференция врио министра...
30 июня 2018 , 12:54
394
Проект строительства Сергиевской птицефабрики скорректируют
В пятницу, 29 июня, глава региона Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Сергиевский район....
29 июня 2018 , 20:51
413
Ученик самарской школы стал лучшим стрелком окружного лагеря
В Пензенской области завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря...
29 июня 2018 , 16:57
11190
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
29 июня 2018 , 16:20
629
За две недели гости оставили в самарских кафе и ресторанах почти полмиллиарда рублей
Заведения приняли 625 тысяч иностранцев.
Все новости
Календарь
Июль  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25 26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Выбор читателей
Выбор редакции
Самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Boeing
28 июня 2018
13732
Самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Boeing
На нем прилетели более 400 болельщиков.
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
29 июня 2018
11190
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
19 июня 2018
8405
1
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
17 июня 2018
7998
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
2 июня 2018
7754
9
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
Где укрыться от жары в Самаре?
25 июня 2018
1522
Где укрыться от жары в Самаре?
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
9 июня 2018
1227
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
В Самарской области усилили патрулирование лесов
22 июня 2018
531
В Самарской области усилили патрулирование лесов
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
851
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
22 июня 2018
437
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.