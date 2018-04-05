Как работает новый диализный центр в Самаре

Полное название - Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии. Он принял первых пациентов в ноябре 2017 года. Проект реализован в формате концессионного соглашения как одного из вариантов государственно- частного партнерства. Инвестор - компания «Фарм СКД».Специалисты говорят, что от болезней почек в основном страдают люди престарелого возраста. Поэтому почечная терапия востребована в тех странах, где высокая продолжительность жизни. К нарушению функции почек также приводят хронические болезни, например сахарный диабет, патологии сердечно-сосудистой системы. Реже встречаются болезни почек из-за травмы или бесконтрольного приема лекарств.- Самые тяжелые пациенты те, у которых почки уже плохо выполняют свою функцию, они нуждаются в проведении заместительной почечной терапии. Она бывает трех видов: программный гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантация почки, - рассказал руководитель диализного центра Альберт Навасардян. - У нас в центре занимаются программным гемодиализом и перитонеальным диализом. Операции по трансплантации почки проводят в клиниках Самарского государственного медицинского университета.- Всего центр может принять на гемодиализ 360 человек. Сейчас у нас более 200 таких пациентов. Плюс ко всему на перитонеальном диализе находятся 70 пациентов, - пояснил заместитель генерального директора «Фарм СКД» Артем Литвишков.Для пациентов оборудованы удобные светлые палаты, двух- и трехместные, в них есть санитарный блок с душем и туалетом. В каждой палате и залах для диализа есть телевизор, холодильник, возможность подключаться к интернету, чтобы человек проводил время в центре с комфортом. Кроме того, есть специальные просторные зоны с видом на лесопарк, где люди смогут собираться, общаться.Услугами нового центра пользуются и те люди, которые уже многие годы проходят диализ. Например, по словам Навасардяна, есть пациенты, которые четверть века пользуются этой процедурой. Они лечились еще на старом оборудовании, не таком удобном и безопасном, как сейчас.Центр состоит из нескольких клинических отделений. В нем не только проводят диализ приходящим пациентам. Это и амбулатория, и стационар, и реанимация.В цокольном этаже расположены системы водоподготовки и приготовления концентрата, складские помещения, раздевалки для пациентов и персонала.На первом этаже размещен амбулаторно-поликлинический блок, на втором - круглосуточный стационар, отделение перитонеального диализа и палата интенсивной терапии. Этот этаж соединен переходом с корпусом больницы имени Середавина. На третьем и четвертом этажах проводят процедуры программного гемодиализа: в пяти диализных залах размещаются 60 аппаратов искусственной почки.Кроме того, в структуре центра имеются отделения переливания крови и отделение гравитационной хирургии крови. Там проводят процедуры плазмафереза различной сложности, озонотерапию, лазерное облучение крови. Эти процедуры требуются при различных заболеваниях аллергической природы, недугах желудочно-кишечного тракта, легких, сердца и сосудов и многих других.В хранилище находится стратегический запас компонентов крови - эритроцитов и плазмы.- Мы принимаем кровь со станции переливания и выдаем в лечебные подразделения и операционные. Также мы заготавливаем аутокровь пациентов, которым назначили операцию, - пояснил заведующий отделением переливания крови Михаил Жарков.По его словам, за год здесь заготавливают около 1500 литров компонентов крови, чтобы провести несколько сотен операций.В 2018 году в Самарской области количество пациентов на программном гемодиализе составляет 1100 человек, 150 - на перитонеальном диализе, и около 190 имеют трансплантированную почку. То есть всего 1500 человек, которым постоянно нужны специальные почечные процедуры.