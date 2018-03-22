Как прошли выборы президента РФ в Самарской области

Всего президента РФ в Самарской области выбирали больше 1,6 миллиона человек. Большинство избирателей региона проголосовали за Владимира Путина — 75,82%. Это больше 1,2 миллиона жителей. Это позволило губернии войти в Топ-15 регионов, лидирующих по явке на выборах главы государства. А по уровню роста поддержки Владимира Путина регион занял одну из позиций в Топ-10. Также необходимо отметить, что область заняла лидирующую позицию по динамике явки среди регионов, где за последние полгода поменялись губернаторы. По мнению экспертов, подобная консолидация общества стала возможной за счет ряда факторов. В первую очередь, благодаря усилиям действующего главы государства, а также деятельности региональной власти.

- Президентом поставлены масштабные задачи социального и экономического развития страны, задачи, которые требуют опережающего экономического роста. Роста, опережающего темпы, которые сегодня есть на мировом уровне. Для этого нам нужна полная мобилизация, - сказал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Наладили контакт

У жителей Самарской области выросло доверие к власти, уверены эксперты. Это, в том числе, показатель эффективности работы регионального правительства и того, как оно выстраивает диалог с населением. Чиновники общаются с дольщиками, круглосуточно обсуждают вопросы жителей в соцсетях, создана рабочая группа по социальным выплатам, по области увеличено количество объектов спортивного, образовательного и медицинского назначения – вот лишь часть работы, проделанной правительством области под руководством врио губернатора Дмитрия Азарова.

- Даже элементарно вывести всех чиновников в публичную плоскость стоило немалых усилий. Сейчас каждый самарец может напрямую написать обращение в "Твиттере" руководителю почти любого министерства, департамента, даже главе города и получить молниеносный ответ. Думаю, то, что Дмитрий Игоревич Азаров сделал, определенно повлияло на явку избирателей, - считает член Общественной палаты Самарской области Сергей Тучин.





Знали все

Залог успешной явки на выборы – это доступность избирательных участков и информирование населения. Коммунальные службы и управляющие компании сделали все возможное, чтобы жители могли добраться до избирательных участков. Информационное обеспечение также было организовано на высоком уровне.

- Вся Самара была завешена билбордами и информационными плакатами. Также в этом году в Самарской области был запущен экспериментальный проект по адресному информированию населения о предстоящих выборах. По домам ходили не агитаторы конкретных кандидатов, а члены участковых избирательных комиссий, которые рассказывали людям о нововведениях в законодательстве, помогали сориентироваться или написать заявления о голосовании на дому, - отметил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.

Интересное наблюдение: во время адресного информирования жители охотнее общались с молодежью, которая активно участвовала в выборах.

- Эксперимент позволил привлечь интерес молодого поколения к выборам и политике, - рассказал председатель молодежной участковой избирательной комиссии №3045 Сергей Филиппов. - Представители нашей комиссии, состоящей в основном из студентов младших курсов, активно ходили по домам и оповещали население. Были случаи, когда даже оппозиционно настроенные граждане в итоге пришли на выборы и проголосовали.

Что касается системы голосования не по месту прописки, а по месту нахождения, то это тоже новинка этих выборов. Многие жители в силу возраста или состояния здоровья не способны добраться до избирательных участков. При этом они хотят голосовать. 18 марта у них была такая возможность. Больше 107 тысяч людей выбирали президента на дому или за пределами региона.

Независимые арбитры

Важно не только собрать людей на выборы, но и провести процедуру честно и открыто. Для этого в этом году в Самарской области был создан институт общественных наблюдателей. Кандидатов в наблюдатели искали среди студентов ведущих областных вузов и общественных организаций, не зависимых от политических партий. Ведь они должны были стать третьей стороной в избирательном процессе. Первая сторона – это политические партии, наблюдатели от которых так или иначе имели на выборах собственные интересы. Вторая - участковые избирательные комиссии. Нередко между ними возникают недопонимания. Общественные наблюдатели стали третьей стороной – независимыми арбитрами.

- Люди с готовностью откликнулись. Чтобы бесплатно проработать весь день на участке, нужна большая гражданская ответственность. У нас в области 1767 избирательных участков, и в среднем на каждом работали по два общественных наблюдателя. Я, например, следил за голосованием на участке №2642, который располагался в школе №73 на улице Майской. Отличие общественных наблюдателей от партийных в том, что они никому не ангажированы и отстаивают интересы всего государства и гражданского общества, - сказал Сергей Тучин.

Кроме того, избирательные участки региона посетили беспрецедентное количество международных наблюдателей стран СНГ и ОБСЕ, что также повлияло на обеспечение максимальной открытости выборных процедур и повысило доверие избирателей. Во время выборов в регионе не было зафиксировано каких-либо серьезных нарушений, а те, что были, носили чисто технический характер. Если вспомнить выборы президента 2012 года, то тогда наблюдатели зафиксировали 165 нарушений, в этом году - 38, то есть почти в 4,5 раза меньше. Серьезных жалоб нет – так охарактеризовали выборы в самарском избиркоме.

Комментарии





Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:

- Еще раз хочу поблагодарить всех жителей региона за активное участие в выборах президента, гражданскую активность, ответственность и патриотизм. За эту избирательную кампанию мы провели большую работу по организации взаимодействия с людьми. Наши общественные советы начали работать эффективно, безусловно, с учетом мнений людей. Нам удалось сформировать по отраслям целые группы заинтересованных небезразличных граждан, которые проживают на территории Самарской области, готовых включаться в работу по претворению в жизнь послания президента РФ и содействовать социально-экономическому развитию региона, а значит, и всей страны. Нам крайне важно ни в коем случае не утратить выстроенные за этот период коммуникации с людьми, продолжить работу абсолютно в том же ритме.

Ирина Скупова, советник врио губернатора Самарской области:

- Эти выборы получились на порядок приличнее предыдущих хотя бы потому, что здесь не было односторонней агитации за одного из кандидатов. У всех была возможность для политического самовыражения и общения со своими сторонниками. На выборах работали общественные наблюдатели, которые следили за выборами как на участках, так и в ситуационном центре через систему видеонаблюдения. Мне важно, что началось возрождение характерных для Самарской области демократических традиций, когда во время выборов на участках между представителями кандидатов не было вражды и грязи. Для регионального сообщества это важнее, чем все остальное.

Сергей Тучин, член Общественной палаты Самарской области:

- Институт общественных наблюдателей достаточно новый для России, но уже показал себя очень хорошо. Думаю, что в дальнейшем этот институт будет применяться и на выборах других уровней. В целом каких-то нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, наблюдатели не зафиксировали. Выборы прошли честно и открыто.

Виктор Полянский, член Общественной палаты Самарской области:

- Казалось бы, работать с меньшим количеством избирателей было бы куда проще, ведь небольшой группой людей проще «управлять» и манипулировать. Но несколько лет назад в нашей стране появилась идеология повышения явки избирателей на выборы. Понятие «легитимности» заставило власть работать на это явление. Причем повышать явку законными методами, совершенствуя избирательный процесс.