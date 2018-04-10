Как пройдет в Самаре "Тотальный диктант"
В субботу, 14 апреля, все желающие могут добровольно и бесплатно проверить свои знания русского языка. Ограничений по возрасту нет.
Чтобы принять участие в акции, нужно заранее зарегистрироваться на сайте totaldict.ru и выбрать удобную площадку. Их в Самаре в этом году будет 10 – в разных районах города. Некоторые из них – закрытые. Например, написать диктант на площадке Самарского регионального ресурсного центра могут только сотрудники, а в медуниверситете – только студенты вуза. Другие жители проверить знания смогут, в частности, в Самарском университете, Историческом парке «Россия – моя история», самарском филиале Московского педуниверситета.
По словам городского координатора «Тотального диктанта-2018» в Самаре Елены Бондарчук, в прошлом году самарцы более активно регистрировались на диктант.
- На «Тотальный диктант» зарегистрировались уже 700 человек. Хочется, чтобы жители были более активны, и цифра выросла до 1400 участников. Ведь время на регистрацию еще есть. В прошлом году участие приняли 928 человек, - сказала Елена Бондарчук.
Текст диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Автор этого года - Гузель Яхина. Всего текстов будет три, их жители каждого города будут писать в соответствии с часовыми поясами. Какой текст достанется Самаре, станет известно только перед началом диктанта.
Читать его будут профессиональные филологи-преподаватели, но не везде.
- Например, в детском технопарке «Кванториум-63 регион» текст прочитает актриса театра оперы и балета, режиссер-постановщик оперной труппы Евгения Тенякова. А в Историческом парке будет читать актер драмтеатра Денис Евневич. У актеров хорошая дикция, и думаю, проблем с чтением не будет. Но если нет навыка, то диктора готовят по специальной инструкции. Также сама аудитория оснащается техникой, чтобы была хорошая слышимость, - отметила Елена Бондарчук.
Оцениваться будут пунктуация и орфография. Но допустить можно не больше 8 ошибок – иначе «двойка».
- Организаторы предусмотрели льготные условия для выставления оценок. Проверять работы будут филологи. А специалисты кафедры русского языка и профессиональной коммуникации Самарского университета еще раз просмотрят работы, близкие к отличным. Чтобы оценка была честной, - пояснила доктор филологических наук, председатель Самарской городской комиссии филологов Надежда Илюхина.
Итоги «Тотального диктанта» будут известны 18 апреля. Узнать свой результат можно будет на сайте totaldict.ru.
Чтобы принять участие в акции, нужно заранее зарегистрироваться на сайте totaldict.ru и выбрать удобную площадку. Их в Самаре в этом году будет 10 – в разных районах города. Некоторые из них – закрытые. Например, написать диктант на площадке Самарского регионального ресурсного центра могут только сотрудники, а в медуниверситете – только студенты вуза. Другие жители проверить знания смогут, в частности, в Самарском университете, Историческом парке «Россия – моя история», самарском филиале Московского педуниверситета.
По словам городского координатора «Тотального диктанта-2018» в Самаре Елены Бондарчук, в прошлом году самарцы более активно регистрировались на диктант.
- На «Тотальный диктант» зарегистрировались уже 700 человек. Хочется, чтобы жители были более активны, и цифра выросла до 1400 участников. Ведь время на регистрацию еще есть. В прошлом году участие приняли 928 человек, - сказала Елена Бондарчук.
Текст диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Автор этого года - Гузель Яхина. Всего текстов будет три, их жители каждого города будут писать в соответствии с часовыми поясами. Какой текст достанется Самаре, станет известно только перед началом диктанта.
Читать его будут профессиональные филологи-преподаватели, но не везде.
- Например, в детском технопарке «Кванториум-63 регион» текст прочитает актриса театра оперы и балета, режиссер-постановщик оперной труппы Евгения Тенякова. А в Историческом парке будет читать актер драмтеатра Денис Евневич. У актеров хорошая дикция, и думаю, проблем с чтением не будет. Но если нет навыка, то диктора готовят по специальной инструкции. Также сама аудитория оснащается техникой, чтобы была хорошая слышимость, - отметила Елена Бондарчук.
Оцениваться будут пунктуация и орфография. Но допустить можно не больше 8 ошибок – иначе «двойка».
- Организаторы предусмотрели льготные условия для выставления оценок. Проверять работы будут филологи. А специалисты кафедры русского языка и профессиональной коммуникации Самарского университета еще раз просмотрят работы, близкие к отличным. Чтобы оценка была честной, - пояснила доктор филологических наук, председатель Самарской городской комиссии филологов Надежда Илюхина.
Итоги «Тотального диктанта» будут известны 18 апреля. Узнать свой результат можно будет на сайте totaldict.ru.
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