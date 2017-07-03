Как принять капремонт



Для работ Фонд привлекает подрядчиков. Но, к сожалению, не все компании выкладываются по полной. Нередки случаи, когда уже по сданным после ремонта домам у жителей возникают претензии. Дальше начинается разбор полетов – где и что подрядчик сделал не так. А ведь все недочеты можно было обнаружить еще на этапе приемки работ и заставить строителей исправить их сразу. И вот эта задача как раз лежит на плечах собственников многоквартирных домов. В помощь им министерство строительства и ЖКХ РФ совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов разработало методическое пособие «Рекомендации по приемке работ по капремонту». На что же нужно обратить внимание самарцам.





Шаг 1: Как платить

Сначала жителям нужно определиться, как оплачивать капремонт. Есть два способа. Первый – просто вносить ежемесячные взносы. Тогда деньги поступают на счет регоператора, а он выполняет ремонт согласно списку. Второй способ – открытие специального счета в банке. На этом счете собираются средства собственников одного конкретного дома. Жители самостоятельно распоряжаются этими деньгами - они вправе принять решение о проведении ремонта в более ранние сроки, конечно, при условии, что денег на счете достаточно для финансирования работ. Но никто не мешает ремонтировать дом постепенно, по мере накопления нужной суммы.

Шаг 2: Поиск "избранного"

Итак, если собственники решили открыть спецсчет, то они вправе самостоятельно выбрать подрядчика, который "вдохнет" в старый дом новую жизнь. Тут же стоит выбрать уполномоченного представителя, который будет действовать от лица всех жителей. Делается это на общем собрании собственников МКД. Именно этот человек будет внимательно следить за ремонтом дома. Поэтому лучше, чтобы представитель имел инженерное или строительное образование, а также опыт работы в сфере ЖКХ. Если таких навыков ни у кого нет, то можно найти специалиста на стороне.

Шаг 3: Контакт с подрядчиком

Итак, «избранного» жители нашли, что ему делать дальше? Для начала познакомиться и обменяться контактами с прорабом, а также с куратором от регионального фонда капремонта. Затем желательно просмотреть состав работ, прописанный в смете к договору между заказчиком и подрядчиком; ознакомиться с этапами и графиком проведения работ, проверить, чтобы график висел в общедоступном

месте: на входных дверях подъезда, на лестничных клетках – там, где жильцы точно его увидят и прочитают.

Шаг 4: Приемка "лица", по видам работ

Представитель дома должен участвовать в приемке работ, согласно графику их выполнения. На что обращать внимание? Первое, что бросается в глаза, при взгляде на дом, это фасады. С них и начнем. Проверяем поверхность штукатурного покрытия: стена должна быть без трещин, сколов, пузырей, отслоений. Окрашенная поверхность должна быть сухой, ровной и чистой, без полос, пятен и потеков, не шелушиться. Окна и двери в подъезде должны легко открываться и закрываться.

Заходим внутрь – видим лифт. Садимся в кабинку и едем на самый верхний этаж. В идеале – не ощущаем никаких вибраций, останавливаемся на каждом этаже при нажатии на кнопки, не слышим посторонних звуков при движении кабины. Также спрашиваем у подрядчика акт полного технического освидетельствования лифта, выданного специализированной организацией.



После поездки на лифте выходим на крышу вместе с сотрудником стройнадзора, который с помощью спецприбора изменяет уклон кровли и толщину покрытия. Изучаем качество кровельных материалов по документам и проверяем поверхность на водонепроницаемость. В крыше не должно быть дыр и даже маленьких щелей.

На чердаке обращаем внимание на наличие прямых солнечных лучей через перекрытие, Если они есть, то это может быть сигналом, что кровля не герметична. Между слоями материала на крыше не должно быть расхождения даже шириной с монету. А еще хорошая крыша всегда ровная — здесь нет ни «пузырей», ни ям. Важно, чтобы и в водосточной трубе не было отверстий. Проверяем швы между частями трубы — иначе во время дождя вода будет портить стены дома и отмостку. Качество утепления перекрытий проверяет специалист строительного контроля.

Проверяем фундамент. Между фундаментом и стеной не должно быть зазоров и трещин, отмостка должна плотно примыкать к цоколю (ширина отмостки от 70 до 100 см).





Шаг 5: Приемка "внутренностей", по видам работ

Закончили со скелетом дома? Тогда переходим к внутренним органам в виде коммуникаций. Оцениваем ремонт системы холодного и горячего водоснабжения. Нас интересует герметичность в местах соединения узлов. Наружная поверхность соединительной детали, сваренной с трубой, не должна иметь трещин или других

дефектов, в месте соединения должен быть виден сплошной (по всей окружности) валик оплавленного материала.

Проверяем напор воды и температуру горячей воды бытовым термометром – это один из самых больных для жителей вопросов. Если температура воды ниже 60 -75 °C – не годится. Теперь к батареям и трубопроводу. Можно прощупать батареи по всему периметру, чтобы определить, равномерно ли они нагреваются, проверить работу кранов и герметичность узлов. Проверяем на отсутствие подтеков в местах стыка.

Переходим к ремонту системы водоотведения - скорость ухода воды при сливе большого

объема, герметичность узлов. До финиша осталось совсем чуть-чуть. Изучаем ремонт системы газоснабжения - наличие давления газа на конечных устройствах, работу конфорок газовых плит в нескольких квартирах. В квартире и подъезде не должно пахнуть газом.

И, наконец, ремонт системы электроснабжения. В непосредственной близости от электрического оборудования не должно быть повышенной влажности. Пробки должны стоять на месте, а не вылетать при малейшем включении стиральной машины, электрочайника и кондиционера. Лучше дождаться вечера, когда все вернутся с работы и включат электричество. Изучаем проводку – важно, чтобы кабель был защищен от механических повреждений и не болтался на стене.

Соответственно, проверяем то, что ремонтировалось в доме. Выше же приведен план комплексного осмотра.

Шаг 6: Итого

При отсутствии замечаний представитель подписывает итоговый акт приемки работ. При наличии замечаний он письменно их фиксирует и передает региональному оператору и представителю подрядной организации для исправления. Если нарушения обнаружили после приемки, то придется составлять письменный акт о нарушении, указать дату и собрать подписи нескольких собственников, по возможности собрать фото- и видеодоказательства.