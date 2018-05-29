Как правильно принять иностранца на время ЧМ-2018
С 25 мая по 25 июля текущего года срок обращения для постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан сокращается с семи рабочих дней до трех.
При этом, как уточнили sgpress.ru в пресс-службе регионального Главка, принимающая сторона должна уведомить территориальный орган МВД России непосредственно или через многофункциональный центр о прибытии всех иностранных граждан в место пребывания. Направления уведомления через почту не допускается.
Иностранный гражданин при прибытии должен предъявить принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на пребывание, проживание в России (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, миграционная карта, персонифицированная карта зрителя). В случае прибытия в новое место пребывания дополнительно предъявляется отрывная часть уведомления о прибытии по прежнему месту пребывания в РФ.
Принимающая сторона снимает копии с представленных документов. Затем заполненный бланк уведомления с копиями документов представляется в подразделение по вопросам миграции по месту пребывания иностранного гражданина (по месту регистрации принимающей стороны). После сверки предоставленных сведений ставится отметка о приеме уведомления. Отрывную часть бланка уведомления о прибытии возвращают принимающей стороне для дальнейшей передачи туристу.
В случае пребывания иностранного гражданина в гостинице (санатории, доме отдыха, пансионате, детском оздоровительном лагере, на туристской базе, в кемпинге, и т.д.) обязанности о постановке его на учет ложатся на плечи руководства организаций.
При этом, как уточнили sgpress.ru в пресс-службе регионального Главка, принимающая сторона должна уведомить территориальный орган МВД России непосредственно или через многофункциональный центр о прибытии всех иностранных граждан в место пребывания. Направления уведомления через почту не допускается.
Иностранный гражданин при прибытии должен предъявить принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на пребывание, проживание в России (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, миграционная карта, персонифицированная карта зрителя). В случае прибытия в новое место пребывания дополнительно предъявляется отрывная часть уведомления о прибытии по прежнему месту пребывания в РФ.
Принимающая сторона снимает копии с представленных документов. Затем заполненный бланк уведомления с копиями документов представляется в подразделение по вопросам миграции по месту пребывания иностранного гражданина (по месту регистрации принимающей стороны). После сверки предоставленных сведений ставится отметка о приеме уведомления. Отрывную часть бланка уведомления о прибытии возвращают принимающей стороне для дальнейшей передачи туристу.
В случае пребывания иностранного гражданина в гостинице (санатории, доме отдыха, пансионате, детском оздоровительном лагере, на туристской базе, в кемпинге, и т.д.) обязанности о постановке его на учет ложатся на плечи руководства организаций.
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