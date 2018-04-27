Как поедут дачные автобусы в этом году
Напомним, с 1 мая стартует официальный сезон дачных перевозок. Он продлится до конца октября. На дачных маршрутах будут ездить 69 автобусов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, рейсы будут осуществляться по 28 маршрутам. При этом некоторые направления будут объединены. Автобус №101д объединят с автобусом №173, добавив остановку СНТ «Василек»; маршрут № 126а будет объединен с маршрутами №№ 147 и 182.
Автобус № 132к объединят с маршрутом № 132, добавив остановку «автостанция «Красная Глинка». Автобус № 154к объединят с маршрутом № 154, добавив остановку «Поселок Мехзавод». Автобус №178 объединят с маршрутом № 168, добавив остановку «улица Бакинская», а маршруты №№ 179 и 180 объединят, добавив остановку «СДТ «Конезавод».
Более подробную информацию по организации движения общественного транспорта пассажиры могут получить по телефону «горячей линии» по работе общественного транспорта: 207-70-11.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, рейсы будут осуществляться по 28 маршрутам. При этом некоторые направления будут объединены. Автобус №101д объединят с автобусом №173, добавив остановку СНТ «Василек»; маршрут № 126а будет объединен с маршрутами №№ 147 и 182.
Автобус № 132к объединят с маршрутом № 132, добавив остановку «автостанция «Красная Глинка». Автобус № 154к объединят с маршрутом № 154, добавив остановку «Поселок Мехзавод». Автобус №178 объединят с маршрутом № 168, добавив остановку «улица Бакинская», а маршруты №№ 179 и 180 объединят, добавив остановку «СДТ «Конезавод».
Более подробную информацию по организации движения общественного транспорта пассажиры могут получить по телефону «горячей линии» по работе общественного транспорта: 207-70-11.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
27 апреля 2018
158
27 апреля 2018
181
27 апреля 2018
175
27 апреля 2018
166
27 апреля 2018
168
27 апреля 2018
179
27 апреля 2018
302
27 апреля 2018 , 17:54
158
Соответствующее постановление подписано в пятницу, 27 апреля. Основанием для отключения тепла...
27 апреля 2018 , 17:29
112
Международный турнир по смешанным боевым единоборствам состоится 11 мая.
27 апреля 2018 , 17:24
181
Сейчас рабочие начали укладывать нижний слой асфальта на путепроводе.
27 апреля 2018 , 16:18
150
Во время тестового мачта на «Самара Арене» будет 8 точек питания с выпечкой и безалкогольными напитками
Игра состоится в субботу, 28 апреля.
27 апреля 2018 , 16:17
175
В пятницу, 27 апреля, в Самаре получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который...
27 апреля 2018 , 15:33
166
Наркотики должны были доставить в исправительные колонии.
27 апреля 2018 , 14:49
168
Напомним, с 1 мая стартует официальный сезон дачных перевозок. Он продлится до конца октября. На...
27 апреля 2018 , 13:56
179
В четверг, 26 апреля, в России состоялся цифровой релиз отечественной комедии «Я...
27 апреля 2018 , 13:54
302
В субботу, 28 апреля, за два часа до матча всех, кто придет поболеть за «Крылья...
27 апреля 2018 , 13:32
223
Полуфинальная игра завершилась со счетом 95:76.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
1
2
3
4
5
6
17 апреля 2018
3172
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
19 апреля 2018
2837
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
3 апреля 2018
2207
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
16 апреля 2018
1877
На поле стадиона уложили газон. Как это было
19 апреля 2018
1687
4
Елена Лапушкина дала свое первое интервью в статусе главы города. «Самарская газета»...
2 апреля 2018
1111
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
19 апреля 2018
1532
О том, зачем он прибыл в Самару и какие прогнозы дает на предстоящие матчи, - в...
2 апреля 2018
822
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
29 марта 2018
506
Сотрудники ведомства выясняют, насколько безопасны эти ТЦ для посетителей.
29 марта 2018
612
В среду, 28 марта, в предпоследнем туре регулярного чемпионата Суперлиги лидер турнира...