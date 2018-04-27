Как поедут дачные автобусы в этом году

Как сообщает пресс-служба городской администрации, рейсы будут осуществляться по 28 маршрутам. При этом некоторые направления будут объединены. Автобус №101д объединят с автобусом №173, добавив остановку СНТ «Василек»; маршрут № 126а будет объединен с маршрутами №№ 147 и 182.Автобус № 132к объединят с маршрутом № 132, добавив остановку «автостанция «Красная Глинка». Автобус № 154к объединят с маршрутом № 154, добавив остановку «Поселок Мехзавод». Автобус №178 объединят с маршрутом № 168, добавив остановку «улица Бакинская», а маршруты №№ 179 и 180 объединят, добавив остановку «СДТ «Конезавод».Более подробную информацию по организации движения общественного транспорта пассажиры могут получить по телефону «горячей линии» по работе общественного транспорта: 207-70-11.