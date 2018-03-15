Как подготовиться к тотальному диктанту
Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
До диктанта, который в этом году состоится 14 апреля, еще целый месяц, а подготовка к нему уже началась. Сегодня каждый самарец имеет возможность под руководством опытных преподавателей-филологов вспомнить, как пишется «не» с причастиями и когда в сложном бессоюзном предложении употребляется двоеточие. Сделать это можно в интересной форме и совершенно бесплатно.
Идея тотального диктанта принадлежит студентам Новосибирского государственного университета. Именно они в 2004 году провели таковой сначала у себя, а затем пригласили поучаствовать и жителей других регионов.
В Самаре тотальный диктант проводится с 2010-го, становясь все более популярным. В прошлом году он проходил на четырех площадках. В национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева, социально-педагогическом университете, областной универсальной научной и юношеской библиотеках. Ожидается, что в нынешнем году площадок станет больше. Где именно можно будет проверить свою грамотность, присоединившись к общероссийской акции, станет известно в конце марта. Пока же всем желающим предлагают вспомнить правила русского языка и потренироваться в написании пробных диктантов.
Ведущая площадка по подготовке - Самарский университет. Там с 17 февраля действуют курсы «Русский язык по субботам». Занятия проводятся с 9.30 до 11.00 по адресу: ул. Потапова, 64/163, ауд. 306. Записаться можно по электронной почте russkiy-2016@yandex.ru или по телефону 926-13-01. Для входа в корпус необходим студенческий билет или паспорт.
Занятия проходят в формате беседы. Слушателям предлагают самим, с помощью наводящих вопросов преподавателя, вспомнить правила русского языка. Закрепляют материал в игровой форме. Как показала практика, так он легче запоминается и надолго усваивается. Кроме того, закрепить знания помогает раздаточный материал, в котором правила русского языка структурированы в виде таблиц и схем. На каждом занятии - диктант с последующей коллективной проверкой, обсуждением ошибок и трудных случаев правописания.
Темы занятий называют заранее. Слушатели повторят все правила орфографии и пунктуации.
В областной универсальной научной библиотеке занятия проходят по воскресеньям, с 10.00 до 11.30. Желающих присоединиться к ним приглашают на пр. Ленина, 14а, в отдел иностранной литературы на 3-й этаж. Подробности можно узнать по телефону 334-22-99.
- Такие занятия рассчитаны на самый широкий круг участников, мы приглашаем всех, - говорит координатор тотального диктанта в Самаре, кандидат филологических наук Елена Бондарчук. - Среди слушателей немало студентов, и нас очень радует, что молодежь дорожит русским языком. Но приходят и люди среднего, старшего возраста.
В социально-педагогическом университете занятия проходят по иной программе, выходящей за рамки тотального диктанта. Там реализуют проект «Русский язык по средам», нацеленный на общее повышение грамотности слушателей. Программа включает в себя лекции по актуальным проблемам русского языка и речевого общения, аналитические беседы о языке художественных текстов, семинары по орфографии и пунктуации, культуре речи и риторике. В арсенале активные формы обучения - игры, викторины, мастер-классы. Занятия начались в ноябре и продлятся до 25 апреля, присоединиться к ним можно и сейчас. Проходят они по адресу: ул. Л. Толстого, 47, ауд. 108, каждую среду с 18.30 до 20.00.
До диктанта, который в этом году состоится 14 апреля, еще целый месяц, а подготовка к нему уже началась. Сегодня каждый самарец имеет возможность под руководством опытных преподавателей-филологов вспомнить, как пишется «не» с причастиями и когда в сложном бессоюзном предложении употребляется двоеточие. Сделать это можно в интересной форме и совершенно бесплатно.
Идея тотального диктанта принадлежит студентам Новосибирского государственного университета. Именно они в 2004 году провели таковой сначала у себя, а затем пригласили поучаствовать и жителей других регионов.
В Самаре тотальный диктант проводится с 2010-го, становясь все более популярным. В прошлом году он проходил на четырех площадках. В национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева, социально-педагогическом университете, областной универсальной научной и юношеской библиотеках. Ожидается, что в нынешнем году площадок станет больше. Где именно можно будет проверить свою грамотность, присоединившись к общероссийской акции, станет известно в конце марта. Пока же всем желающим предлагают вспомнить правила русского языка и потренироваться в написании пробных диктантов.
Ведущая площадка по подготовке - Самарский университет. Там с 17 февраля действуют курсы «Русский язык по субботам». Занятия проводятся с 9.30 до 11.00 по адресу: ул. Потапова, 64/163, ауд. 306. Записаться можно по электронной почте russkiy-2016@yandex.ru или по телефону 926-13-01. Для входа в корпус необходим студенческий билет или паспорт.
Занятия проходят в формате беседы. Слушателям предлагают самим, с помощью наводящих вопросов преподавателя, вспомнить правила русского языка. Закрепляют материал в игровой форме. Как показала практика, так он легче запоминается и надолго усваивается. Кроме того, закрепить знания помогает раздаточный материал, в котором правила русского языка структурированы в виде таблиц и схем. На каждом занятии - диктант с последующей коллективной проверкой, обсуждением ошибок и трудных случаев правописания.
Темы занятий называют заранее. Слушатели повторят все правила орфографии и пунктуации.
В областной универсальной научной библиотеке занятия проходят по воскресеньям, с 10.00 до 11.30. Желающих присоединиться к ним приглашают на пр. Ленина, 14а, в отдел иностранной литературы на 3-й этаж. Подробности можно узнать по телефону 334-22-99.
- Такие занятия рассчитаны на самый широкий круг участников, мы приглашаем всех, - говорит координатор тотального диктанта в Самаре, кандидат филологических наук Елена Бондарчук. - Среди слушателей немало студентов, и нас очень радует, что молодежь дорожит русским языком. Но приходят и люди среднего, старшего возраста.
В социально-педагогическом университете занятия проходят по иной программе, выходящей за рамки тотального диктанта. Там реализуют проект «Русский язык по средам», нацеленный на общее повышение грамотности слушателей. Программа включает в себя лекции по актуальным проблемам русского языка и речевого общения, аналитические беседы о языке художественных текстов, семинары по орфографии и пунктуации, культуре речи и риторике. В арсенале активные формы обучения - игры, викторины, мастер-классы. Занятия начались в ноябре и продлятся до 25 апреля, присоединиться к ним можно и сейчас. Проходят они по адресу: ул. Л. Толстого, 47, ауд. 108, каждую среду с 18.30 до 20.00.
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