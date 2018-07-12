Как подготовить ребенка к детскому саду
Поступление в детский сад - стресс и для малыша, и для родителей. От того, насколько ребенок окажется подготовленным к этому ответственному моменту, зависит, как скоро он сможет адаптироваться в новой социальной среде и избавиться от этого напряжения.
Незнакомое всегда пугает
Желательно, чтобы ребенок два-три раза побывал в садике до того, как его оставят там с воспитателями и детьми. Можно зайти на территорию во время прогулки, рассмотреть горки и лесенки, поиграть в песочнице. Это поможет ребенку быстрее адаптироваться. Делать это лучше, когда на территории не будет других детей. Вечером можно погулять около садика и посмотреть, как родители забирают ребят, тогда в сознании малыша закрепится, что и его там не оставят. По согласованию с воспитателем хорошо бы предварительно посетить группу. Нужно будет обратить внимание сына или дочки на то, сколько там игрушек и как весело детям играть вместе. За несколько месяцев до того, как ребенок пойдет в садик, его нужно начинать приучать к детскому обществу. Самый простой вариант - выходить гулять на детскую площадку. Малыш научится общаться с другими детьми, поймет, что вместе играть интереснее.
Сам себе помощник
Отправляясь в детский сад, ребенок должен знать элементарные правила самообслуживания. Тогда он реже будет попадать в стрессовые ситуации. Скажем, если умеет кушать самостоятельно, не придется ждать, когда воспитатель покормит из ложечки. По словам педагогов, самая большая проблема детсадовских новичков - это привычка носить памперсы. Многие родители находят очень удобным не держать на постоянном контроле вопрос туалета малыша и не торопятся расставаться с этим достижением цивилизации. А между тем, приучая ребенка к памперсу, мы заглушаем в нем самый первый сигнальный инстинкт: умение реагировать на свои естественные потребности.
- У нас был случай, когда мальчик трех с половиной лет, впервые пришедший в садик, бился в истерике, а мы не могли взять в толк, что с ним происходит, - рассказывает победитель городского конкурса «Воспитатель-2014», воспитатель детского сада №131 Ольга Меладзе. - Оказалось, малыш просто не понимал, что хочет в туалет. К моменту поступления в детский сад памперсов быть не должно. Ребенок должен справлять свои надобности естественным образом. То есть ходить в туалет, вытираться, снимать и надевать нижнее белье. Это самый первый навык. Если его не сформировать вовремя, ребенок не сможет благополучно развиваться дальше.
Привели, оставили, ушли
Маленькие дети нередко общаются с родителями на языке жестов. Стороны прекрасно понимают друг друга и не испытывают дискомфорта. Однако в детском саду ребенку придется общаться с чужими людьми, поэтому в его активном и пассивном словарном запасе должно быть хотя бы несколько слов. Малыш должен уметь озвучивать свои мысли и потребности и понимать, что ему говорят. Ну и еще один психологический момент. Как известно, до пяти лет мама является для ребенка самым близким человеком, с которым страшно расстаться даже на несколько часов. Особенно если их предстоит провести в малознакомом месте. Поэтому будет лучше, если первое время ребенка станет приводить в садик папа, бабушка или еще кто-то из членов семьи. С ними проще расстаться. А вот забирать малыша лучше маме. Тогда у него будут складываться положительные эмоции по отношению к детскому саду.
- Кроме того, необходимо помнить, что долгие проводы - лишние слезы, - советует Ольга Меладзе. - Поэтому как бы ни было жалко сына или дочку, привели, оставили, ушли. Волю своим чувствам можно дать за воротами детского сада, а ребенку не надо знать, что вам тяжело. С детским садом должны быть связаны только положительные эмоции.
Незнакомое всегда пугает
Желательно, чтобы ребенок два-три раза побывал в садике до того, как его оставят там с воспитателями и детьми. Можно зайти на территорию во время прогулки, рассмотреть горки и лесенки, поиграть в песочнице. Это поможет ребенку быстрее адаптироваться. Делать это лучше, когда на территории не будет других детей. Вечером можно погулять около садика и посмотреть, как родители забирают ребят, тогда в сознании малыша закрепится, что и его там не оставят. По согласованию с воспитателем хорошо бы предварительно посетить группу. Нужно будет обратить внимание сына или дочки на то, сколько там игрушек и как весело детям играть вместе. За несколько месяцев до того, как ребенок пойдет в садик, его нужно начинать приучать к детскому обществу. Самый простой вариант - выходить гулять на детскую площадку. Малыш научится общаться с другими детьми, поймет, что вместе играть интереснее.
Сам себе помощник
Отправляясь в детский сад, ребенок должен знать элементарные правила самообслуживания. Тогда он реже будет попадать в стрессовые ситуации. Скажем, если умеет кушать самостоятельно, не придется ждать, когда воспитатель покормит из ложечки. По словам педагогов, самая большая проблема детсадовских новичков - это привычка носить памперсы. Многие родители находят очень удобным не держать на постоянном контроле вопрос туалета малыша и не торопятся расставаться с этим достижением цивилизации. А между тем, приучая ребенка к памперсу, мы заглушаем в нем самый первый сигнальный инстинкт: умение реагировать на свои естественные потребности.
- У нас был случай, когда мальчик трех с половиной лет, впервые пришедший в садик, бился в истерике, а мы не могли взять в толк, что с ним происходит, - рассказывает победитель городского конкурса «Воспитатель-2014», воспитатель детского сада №131 Ольга Меладзе. - Оказалось, малыш просто не понимал, что хочет в туалет. К моменту поступления в детский сад памперсов быть не должно. Ребенок должен справлять свои надобности естественным образом. То есть ходить в туалет, вытираться, снимать и надевать нижнее белье. Это самый первый навык. Если его не сформировать вовремя, ребенок не сможет благополучно развиваться дальше.
Привели, оставили, ушли
Маленькие дети нередко общаются с родителями на языке жестов. Стороны прекрасно понимают друг друга и не испытывают дискомфорта. Однако в детском саду ребенку придется общаться с чужими людьми, поэтому в его активном и пассивном словарном запасе должно быть хотя бы несколько слов. Малыш должен уметь озвучивать свои мысли и потребности и понимать, что ему говорят. Ну и еще один психологический момент. Как известно, до пяти лет мама является для ребенка самым близким человеком, с которым страшно расстаться даже на несколько часов. Особенно если их предстоит провести в малознакомом месте. Поэтому будет лучше, если первое время ребенка станет приводить в садик папа, бабушка или еще кто-то из членов семьи. С ними проще расстаться. А вот забирать малыша лучше маме. Тогда у него будут складываться положительные эмоции по отношению к детскому саду.
- Кроме того, необходимо помнить, что долгие проводы - лишние слезы, - советует Ольга Меладзе. - Поэтому как бы ни было жалко сына или дочку, привели, оставили, ушли. Волю своим чувствам можно дать за воротами детского сада, а ребенку не надо знать, что вам тяжело. С детским садом должны быть связаны только положительные эмоции.
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