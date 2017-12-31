Как отметить Новый год в Самаре

По давно сложившейся традиции главной праздничной площадкой в городе будет площадь имени Куйбышева. Но разогреться перед основными торжествами можно будет буквально по соседству, в сквере Эльдара Рязанова - у дома на улице Фрунзе, 120. Там будет более кулуарное мероприятие. Гостям предлагают принести с собой елочные игрушки и всем вместе украсить новогоднее дерево. 31 декабря с 16 часов на большом экране начнут показывать фильмы мастера. В 18 часов начнется караоке-шоу. Будет доступен «свободный микрофон» для новогодних поздравлений, стихов и песен. Также проведут викторины по крылатым фразам и мелодиям из фильмов Рязанова. Самые активные участники получат эксклюзивные призы. В 20 часов киносеанс продолжится. В программу включены «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи».Затем можно переместиться к главной городской елке. Праздничная программа на площади имени Куйбышева стартует в 22 часа. Она будет посвящена предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Вместе с горожанами встречать Новый год будет официальный талисман предстоящего первенства - волк Забивака. Ведущими праздника станут послы ЧМ от Самары - музыкант Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин. На концерте выступят коллективы «Лаборатория музыки», «Добро», «Волжские узоры», Tolento, театр «Пластилиновый дождь». Также гостям праздника обещают веселые конкурсы и викторины с призами.Ровно в полночь впервые в истории по местному, самарскому, времени горожан с Новым годом поздравит Президент России.Раньше запись речи главы государства транслировалась в час ночи. Сразу после поздравления Владимира Путина прогремит праздничный салют.Тем, кто захочет отмечать Новый год на свежем воздухе, следует одеваться потеплее. Установившаяся сравнительно теплая для зимы погода не должна вводить в заблуждение. Если в субботу и воскресенье днем будет от минус пяти до плюс трех градусов, то, по прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Самаре ожидается похолодание до минус десяти.Для безопасности вход на площадь имени Куйбышева в новогоднюю ночь будет разрешен через контрольно-пропускные пункты, оснащенные рамками с металлодетекторами.Автомобилистам следует иметь в виду, что ближайшие к площади улицы - Чапаевская (от Вилоновской до Красноармейской) и Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе) - будут закрыты для общественного и личного транспорта с 13 часов 31 декабря до 8 часов 1 января.Но одними гуляниями на площади имени Куйбышева новогодние торжества в Самаре, конечно, не ограничатся. Во всех районах города можно будет отметить Новый год у елок, установленных у Домов культуры.В новогодние каникулы, которые продлятся до 8 января, самарцам и гостям города будет чем заняться.Родители вместе с детьми могут бесплатно посетить дом Деда Мороза на площади имени Куйбышева. Вход на территорию охраняют стрельцы. А снеговики проведут экскурсии, знакомят со сказочными персонажами и играют с детьми в подвижные игры.Также на площади 31 декабря начнет работать горка, катание с которой будет бесплатным. Важно учесть, что использовать на ней можно только тюбинги, предоставленные компанией- организатором. Для получения тюбинга необходимо предоставить документ удостоверяющий личность, или залог в 2000 рублей. Катание на «ледянках» или санках не разрешается. Время работы аттракциона с 10 до 22 часов.Те, кому по душе менее экстремальные развлечения, смогут покататься на коньках. Открытые для всех катки залиты на площади имени Куйбышева и в городских парках, на набережной. Если своих коньков нет, то их можно будет там же взятьнапрокат. Также более 100 бесплатных катков обустроили во дворах всех районов Самары.По информации городского департамента транспорта, в новогоднюю ночь продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58 машин. До 2-х часов 1 января будут ходить троллейбусы №№7, 13 и автобусы №№5д, 47, 50, 67. До 3-х часов - трамваи №№5, 20, 22, а также автобусы №№2, 23, 24, 34, 41. До 4-х часов продлят работу автобусов №№4, 21м, 48к, 89, 92, 99, 206, 210, 215, 217, 221, 226, 247, 261, 272, 295, 297.