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Как отметить Новый год в Самаре

Центр гуляний - площадь имени Куйбышева.








Под знаком киноклассика

По давно сложившейся традиции главной праздничной площадкой в городе будет площадь имени Куйбышева. Но разогреться перед основными торжествами можно будет буквально по соседству, в сквере Эльдара Рязанова - у дома на улице Фрунзе, 120. Там будет более кулуарное мероприятие. Гостям предлагают принести с собой елочные игрушки и всем вместе украсить новогоднее дерево. 31 декабря с 16 часов на большом экране начнут показывать фильмы мастера. В 18 часов начнется караоке-шоу. Будет доступен «свободный микрофон» для новогодних поздравлений, стихов и песен. Также проведут викторины по крылатым фразам и мелодиям из фильмов Рязанова. Самые активные участники получат эксклюзивные призы. В 20 часов киносеанс продолжится. В программу включены «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи».

С футбольным акцентом
Затем можно переместиться к главной городской елке. Праздничная программа на площади имени Куйбышева стартует в 22 часа. Она будет посвящена предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Вместе с горожанами встречать Новый год будет официальный талисман предстоящего первенства - волк Забивака. Ведущими праздника станут послы ЧМ от Самары - музыкант Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин. На концерте выступят коллективы «Лаборатория музыки», «Добро», «Волжские узоры», Tolento, театр «Пластилиновый дождь». Также гостям праздника обещают веселые конкурсы и викторины с призами.

Ровно в полночь впервые в истории по местному, самарскому, времени горожан с Новым годом поздравит Президент России.

Раньше запись речи главы государства транслировалась в час ночи. Сразу после поздравления Владимира Путина прогремит праздничный салют.

Тем, кто захочет отмечать Новый год на свежем воздухе, следует одеваться потеплее. Установившаяся сравнительно теплая для зимы погода не должна вводить в заблуждение. Если в субботу и воскресенье днем будет от минус пяти до плюс трех градусов, то, по прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Самаре ожидается похолодание до минус десяти.

Для безопасности вход на площадь имени Куйбышева в новогоднюю ночь будет разрешен через контрольно-пропускные пункты, оснащенные рамками с металлодетекторами.

Автомобилистам следует иметь в виду, что ближайшие к площади улицы - Чапаевская (от Вилоновской до Красноармейской) и Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе) - будут закрыты для общественного и личного транспорта с 13 часов 31 декабря до 8 часов 1 января.

Но одними гуляниями на площади имени Куйбышева новогодние торжества в Самаре, конечно, не ограничатся. Во всех районах города можно будет отметить Новый год у елок, установленных у Домов культуры.

Праздник продолжается
В новогодние каникулы, которые продлятся до 8 января, самарцам и гостям города будет чем заняться.

Родители вместе с детьми могут бесплатно посетить дом Деда Мороза на площади имени Куйбышева. Вход на территорию охраняют стрельцы. А снеговики проведут экскурсии, знакомят со сказочными персонажами и играют с детьми в подвижные игры.

Также на площади 31 декабря начнет работать горка, катание с которой будет бесплатным. Важно учесть, что использовать на ней можно только тюбинги, предоставленные компанией- организатором. Для получения тюбинга необходимо предоставить документ удостоверяющий личность, или залог в 2000 рублей. Катание на «ледянках» или санках не разрешается. Время работы аттракциона с 10 до 22 часов.

Те, кому по душе менее экстремальные развлечения, смогут покататься на коньках. Открытые для всех катки залиты на площади имени Куйбышева и в городских парках, на набережной. Если своих коньков нет, то их можно будет там же взять
напрокат. Также более 100 бесплатных катков обустроили во дворах всех районов Самары.

Ехать подано
По информации городского департамента транспорта, в новогоднюю ночь продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58 машин. До 2-х часов 1 января будут ходить троллейбусы №№7, 13 и автобусы №№5д, 47, 50, 67. До 3-х часов - трамваи №№5, 20, 22, а также автобусы №№2, 23, 24, 34, 41. До 4-х часов продлят работу автобусов №№4, 21м, 48к, 89, 92, 99, 206, 210, 215, 217, 221, 226, 247, 261, 272, 295, 297.
Дата: 31 декабря 2017 , 10:10
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: архив "СГ"
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