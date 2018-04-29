Как открывали "Самара Арену"

Накануне авторитетная комиссия приняла новый стадион в эксплуатацию. Мы торопились изо всех выполнить строгий регламент FIFA. Парадный фасад стадиона готов, теперь до приезда зарубежных гостей необходимо навести лоск. А еще на прилегающей территории и гостевых маршрутах работы непочатый край. Тестовый матч и подготовка к нему - это лишь первый экзамен проведения суперсерьезных спортивных зрелищ. 6 мая «Крылья Советов» проведут второй тестовый матч с краснодарской «Кубанью». В этот день на «Самара Арене» планируют собрать максимальные 45 тысяч болельщиков. 11 мая, по утверждению вице-премьера Виталия Мутко, побывавшего на матче открытия, газон опробуют дублеры «Крыльев» во встрече с саранской «Мордовией». Но пока это планы.Чтобы добраться до «Самара Арены», выбрал скоростной трамвай. И в качестве эксперимента отправился в дальний путь от развлекательного центра «Звезда». Рядом набережная - отсюда будет отправляться на стадион большая часть гостей Самары. Болельщикам обещали выделить 63 современных трамвая, которые с интервалом в две минуты домчат от железнодорожного вокзала до новой арены.После недолгого ожидания - скоростное движение обещали начать за три часа до тестового матча - ровно в 14.40 сажусь в трамвай и засекаю время. По моим подсчетам, дорога должна уложиться в полчаса. По пути знакомлюсь с соседями.- Мне с друзьями любопытно побывать на новом стадионе, - говорит студент техуниверситета Илья. - Не имеем права пропустить исторический день - его столько ждали! Много читали и видели, как идет стройка нового стадиона. Теперь хотим на все взглянуть своими глазами. Даже не верится, что «Самара Арена» готова к приему гостей. На «Металлурге» мы частые гости. Купили билеты и на Чемпионат мира.До Барбошиной поляны сквозь стену дождя мы добирались 23 минуты. Еще один бросок, и вот она, «Самара Арена». На все про все ушло 37 минут. На обратную дорогу, кстати, затратили на две минуты меньше. Вполне комфортно. Очень напоминает наземное метро. Вот так бы всегда…Итак, вывод первый. Транспортники с честью выдержали свой первый экзамен.От конечной трамвайной развязки до стадиона начинается так называемая «последняя миля». Минут 20 надо идти в гору. Не успели шагнуть - встречают волонтеры.- Мы рады приветствовать вас на самом «космическом» стадионе страны, - звучит из динамиков.Следующий этап - зона безопасности. После обязательных процедур мы у подножия красавицы-арены. Смотрим на часы: с момента отправления из центра города прошло 67 минут. Хороший результат.На подходе к арене встречают музыканты, циркачи и снова дождь. Беспокоимся: защитит ли нас козырек стадиона. Но испытание непогодой прошло на пять с плюсом. Если капли дождя и долетали, то только до футболистов на изумрудном газоне.К самому открытию прибыла комиссия во главе с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко. До этого он побывал в Тольятти, осмотрел тренировочную базу, где на время ЧМ-2018 расположится сборная Швейцарии.В перерыве после первого тайма вице-премьер пообщался с журналистами.- Это был вызывающий проект. Я очень доволен и горд, что мы его завершили, - сказал Мутко. - По технологическим новинкам стадион можно считать самым особенным после «Лужников». Качество газона просто удивительное. Предстоит еще огромная работа по благоустройству. 24 мая мы закроем стадион и до 14 июня все приведем в абсолютный порядок. Спасибо и губернатору, и правительству за то, что мы здесь были одной командой и выполнили все задачи, которые перед собой ставили.- Благодарен Виталию Мутко за внимание к нашему региону и стадиону, за сопровождение буквально каждого шага. Я чувствовал поддержку с первого дня работы в Самарской области, - ответил врио губернатора Дмитрий Азаров. - Мы рады, что казавшаяся несбыточной мечта - принимать игры Чемпионата мира по футболу - на наших глазах становится реальностью. Впереди еще много работы, уверен, что мы ее сделаем.Теперь собственно к игре. Перед тестовым поединком состоялось красочное открытие. Дмитрий Азаров пожелал самарским футболистам новых побед, а команде «Крылья Советов» - возвращения в премьер-лигу. После этих слов прозвучало гагаринское «Поехали!» вместе с обратным отсчетом, которое скандировали трибуны.А еще был символический удар по мячу, которые исполнили ветераны «Крыльев Советов», легендарные бомбардиры - Равиль Аряпов, Валерьян Панфилов и Андрей Каряка. Последний вручил майку с номером 50 лучшему нападающему последних лет и капитану «Крыльев» Сергею Корниленко. В последнем поединке в Санкт-Петербурге форвард волжан забил гол, который стал для него пятидесятым в футболке самарской команды.Понятно, что в такой знаменательный день «Крылья Советов» не имели права проиграть. Но футбол есть футбол. Первую пробоину в матче получили именно хозяева. На 21-й минуте счет открыл Максим Кузьмин. После перерыва «Крылья» наконец-то воплотили игровое преимущество в голы. На 67-й минуте после подачи с угла поля равновесие в счете восстановил Александр Соболев (1:1), а спустя всего три минуты за снос все того же Соболева пенальти хладнокровно реализовал Сергей Корниленко - 2:1.На 87-й минуте у самарцев на поле вышел Антон Бобер. Для него матч стал 300-м в составе нашей команды.- Поздравляю всех с открытием этого грандиозного сооружения, - подвел итог матча наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. - На таком стадионе приятно, необычно и непривычно играть. Сегодня мы играли так, как будто на выезд приехали. Такие стадионы раньше встречали только за границей. Теперь они есть и у нас. Что касается игры, то, может быть, я не угадал в каких-то моментах. Мы сделаем выводы и пойдем дальше. Были моменты в первом тайме, но немного не повезло. Мы встречались с «Факелом» на Кипре и сегодня увидели то же самое. Гол пропустили из-за своих же ошибок. Во втором тайме добавили больше эмоций и стали больше двигаться. Замены усилили игру. Были хорошие моменты у Корниленко. Рад, что мы выиграли этот очень тяжелый матч.- Шикарная атмосфера, стадион просто сумасшедший, прекрасное поле, - не скупится на эпитеты гендиректор «Крыльев» Виталий Шашков. - Ну и плюс игра получилась, можно сказать, «от ножа», которая заставила зрителей понервничать, но такую игру и любят болельщики.Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин тоже остался доволен первым тестовым матчем:- Все службы отработали хорошо, была даже развлекательная программа для зрителей на подступах к стадиону. Погода чуть подвела, а так все хорошо.Итак, первый экзамен перед ЧМ-2018 сдан на отлично. К тому же своей победой «Крылья Советов» существенно поправили турнирное положение, выйдя на второе место. Помог в этом лидер - красноярский «Енисей», который потерял очки в Химках. «Самара Арена» словно зарядила своей энергией футбольную Самару. И это передалось «Крыльям».