Как открыть собственное дело, которое принесет прибыль
Крупные предприниматели становятся успешными не столько из-за везения, сколько из-за успешно выбранной бизнес-идеи. Эксперт-аналитик рекламного агентства «Добрый PR» Яков Орлов проанализировал, как добиться прибыли предпринимателю, открывающему собственное дело.
Спрос рождает предложение
Старая истина о том, что ложка хороша именно к обеду, применима к бизнесу наилучшим образом. Выяснить, чего не хватает на потребительском рынке, и что будет востребовано потенциальным покупателем – вот, пожалуй, самая главная задача. Перед тем, как открывать свое дело, убедитесь, что его плоды будут иметь успех у конечного потребителя.
Надежный поставщик
Прежде чем заняться реализацией какой бы то ни было продукции, заручитесь поддержкой надежного поставщика, у которого вы будете осуществлять оптовую закупку товара. Для начала убедитесь в надлежащем качестве товара и наличии ассортимента, который позволит расширяться. Затем заключите договор на поставку, четко оговаривая сроки.
В последнее время надежными партнерами отечественных предпринимателей все чаще выступают поставщики из стран Азии. Так, начинающему бизнесмену не помешало бы найти хороший форум по бизнесу с Китаем (активную ссылку надо), который бы позволил ему отыскать контакты нужных организаций в Поднебесной.
Законность
Порядок в делах – залог успешного бизнеса. Не стоит начинать заниматься оптимизацией или уменьшением налоговой нагрузки, если вы не являетесь специалистом области экономики и бухгалтерии. Гораздо надежнее заручиться поддержкой профессионалов.
Подобный «ажур» должен наблюдаться и с другими документами, особенно разрешительного толка.
Акции и бонусы
Чтобы бизнес развивался, увеличиваете ядро постоянных клиентов. Для этого используйте такой маркетинговый ход, как внедрение бонусной системы скидок или дисконтных карт. В итоге, ваш потребитель приведет еще не одного желающего, что станет самым действенным способом расширить клиентскую базу.
Эксперт-аналитик рекламного агентства «Добрый PR» Яков Орлов:
- Надеюсь, эти простые и понятные советы найдут у вас отклик, и ваши дела начнут стремительно расти вверх – к благополучию и достатку.
На правах рекламы
Спрос рождает предложение
Старая истина о том, что ложка хороша именно к обеду, применима к бизнесу наилучшим образом. Выяснить, чего не хватает на потребительском рынке, и что будет востребовано потенциальным покупателем – вот, пожалуй, самая главная задача. Перед тем, как открывать свое дело, убедитесь, что его плоды будут иметь успех у конечного потребителя.
Надежный поставщик
Прежде чем заняться реализацией какой бы то ни было продукции, заручитесь поддержкой надежного поставщика, у которого вы будете осуществлять оптовую закупку товара. Для начала убедитесь в надлежащем качестве товара и наличии ассортимента, который позволит расширяться. Затем заключите договор на поставку, четко оговаривая сроки.
В последнее время надежными партнерами отечественных предпринимателей все чаще выступают поставщики из стран Азии. Так, начинающему бизнесмену не помешало бы найти хороший форум по бизнесу с Китаем (активную ссылку надо), который бы позволил ему отыскать контакты нужных организаций в Поднебесной.
Законность
Порядок в делах – залог успешного бизнеса. Не стоит начинать заниматься оптимизацией или уменьшением налоговой нагрузки, если вы не являетесь специалистом области экономики и бухгалтерии. Гораздо надежнее заручиться поддержкой профессионалов.
Подобный «ажур» должен наблюдаться и с другими документами, особенно разрешительного толка.
Акции и бонусы
Чтобы бизнес развивался, увеличиваете ядро постоянных клиентов. Для этого используйте такой маркетинговый ход, как внедрение бонусной системы скидок или дисконтных карт. В итоге, ваш потребитель приведет еще не одного желающего, что станет самым действенным способом расширить клиентскую базу.
Эксперт-аналитик рекламного агентства «Добрый PR» Яков Орлов:
- Надеюсь, эти простые и понятные советы найдут у вас отклик, и ваши дела начнут стремительно расти вверх – к благополучию и достатку.
На правах рекламы
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