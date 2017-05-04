Как обновляют фасады в Ленинском районе Самары

Уже третий год подряд в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России в центральной части города ведутся масштабные работы по ремонту фасадов зданий.



Приведение в порядок памятников архитектуры идет за счет бюджетных средств, а к обновлению старых деревянных домов, не входящих в список объектов культурного наследия, привлекают меценатов, волонтеров. С собственниками ведется активная работа, председатели общественных советов микрорайонов, депутаты, представители администрации района встречаются с людьми, предлагают поучаствовать в хорошем деле и объясняют, как и кто им поможет привести дома в порядок.



- Люди реагируют на нашу просьбу - помочь с покраской их же собственных домов - по-разному, - рассказывает председатель общественного совета микрорайона №3 Надежда Курапова. - Некоторые жители рассчитывали, что их переселят из старых домов, и не хотят, чтобы их ремонтировали.



По словам Кураповой, с помощью меценатов только в марте на территории микрорайона было отремонтировано четыре дома. Сейчас уже проведен мониторинг фасадов домов, активисты собрали информацию с пожеланиями от людей и сформировали заявку из списка адресов на обновление. После этого в администрации района рассмотрят заявку и пригласят на работы подрядную организацию или волонтеров.



Депутат Ленинского райсовета и председатель Общественного совета микрорайона №6 Юлия Милованова рассказала, что на территории немало ветхих домов, в которых живет много пожилых людей. Они сами не смогут фасады отремонтировать, поэтому с благодарностью принимают помощь волонтеров, строителей и спонсоров.



Между тем администрация Ленинского района обратилась с просьбой к бизнесменам и активным жителям стать участниками благотворительной акции. В 2017 году в районе запланировано отремонтировать 19 объектов силами строительных организаций и 13 - с помощью стройотрядов. Но список еще будет пополняться. На сегодняшний день 13 фасадов покрашены меценатами, еще пять - силами студенческих строительных отрядов и с участием представителей общественного молодежного совета Ленинского района. На условиях социального партнерства администрация района договорилась со специализированными торговыми сетями о предоставлении ребятам материалов для работ на безвозмездной основе.



Глас народа:



Наталья Пимкина, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО:



• Да, мы знаем, что такая работа в нашем районе проводится. Рядом уже обновили фасад дома №38. Наш тоже, сказали, будут красить, но пока не знаем, когда. Мне кажется, что такое благоустройство не решит наши проблемы. Наш дом старый, разрушается. Когда его покрасят, станут заметны все его огрехи, недостатки. Косметический ремонт нас не спасет. Я писала заявление в ЖЭУ, чтобы провели капитальный ремонт, но там отказали: дом седьмой категории и не подлежит капремонту.



Денис Яковлев, ДЕПУТАТ СОВЕТА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:



• В моем округе малоэтажных домов, не входящих в перечень объектов культурного наследия и нуждающихся в обновлении фасада, не так много. А памятники архитектуры ремонтируют крупные компании-меценаты. Например, так привели в порядок фасад особняка на улице Фрунзе, где будет Дом-музей Эльдара Рязанова. Но, конечно, здорово, когда общественность не остается в стороне от насущных забот. В Ленинском районе самый яркий пример, когда организаторы фестиваля «Том Сойер фест» покрасили фасад дома напротив Самар-

ской филармонии.



Алексей Новоселов, КОМАНДИР ШТАБА СТУДОТРЯДА САМГУПС:



• Мы с ребятами и в прошлом году, и уже в этом участвовали в работах по покраске фасадов зданий на улицах Молодогвардейской и Красноармейской. В этом году администрация Ленинского района попросила помочь, и мы, конечно, не могли не откликнуться на этот призыв. Уже привели в порядок пять домов. На покраску каждого уходило по два дня, работали бригадами по десять человек. Сейчас работы завершены, но если снова потребуется наша помощь, мы возьмем в руки кисти.