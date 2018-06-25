Как не перегреться в жару
В Самаре установилась жаркая погода. Столбик термометра в тени поднимается до +30 градусов, и, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жара только усилится.
Медики подготовили рекомендации для жителей и гостей Самары, как вести себя в такую погоду.
Чтобы не получить тепловой удар, соблюдайте следующие правила:
- Больше времени проводите в тени;
- При возможности принимайте душ для охлаждения;
- Желательно избегать повышенных физических нагрузок;
- Пейте как можно больше жидкости и исключите алкогольные напитки, крепкий чай или кофе;
- Обтирайте кожу мокрыми салфетками или полотенцем;
- Носите одежду из легких, желательно натуральных материалов светлых тонов и не забывайте о головном уборе;
- Пожилым людям и детям лучше воздержаться от прогулок с 12.00 до 15.00;
- Ешьте как можно больше фруктов и овощей.
Есть рекомендации и по поводу профилактики солнечного удара у детей:
- Стараться не выходить на улицу с 11.00 до 17.00;
- Одевать ребенка «по погоде»;
- Головной убор должен быть из светлой ткани;
- Поить ребенка в два раза больше, чем обычно;
- Не кормить ребенка слишком сытно, ограничить тяжелую белковую пищу, отдавать преимущество молочным продуктам, фруктам и овощам;
- Ограничить физические нагрузки, особенно на солнце.
Медики подготовили рекомендации для жителей и гостей Самары, как вести себя в такую погоду.
Чтобы не получить тепловой удар, соблюдайте следующие правила:
- Больше времени проводите в тени;
- При возможности принимайте душ для охлаждения;
- Желательно избегать повышенных физических нагрузок;
- Пейте как можно больше жидкости и исключите алкогольные напитки, крепкий чай или кофе;
- Обтирайте кожу мокрыми салфетками или полотенцем;
- Носите одежду из легких, желательно натуральных материалов светлых тонов и не забывайте о головном уборе;
- Пожилым людям и детям лучше воздержаться от прогулок с 12.00 до 15.00;
- Ешьте как можно больше фруктов и овощей.
Есть рекомендации и по поводу профилактики солнечного удара у детей:
- Стараться не выходить на улицу с 11.00 до 17.00;
- Одевать ребенка «по погоде»;
- Головной убор должен быть из светлой ткани;
- Поить ребенка в два раза больше, чем обычно;
- Не кормить ребенка слишком сытно, ограничить тяжелую белковую пищу, отдавать преимущество молочным продуктам, фруктам и овощам;
- Ограничить физические нагрузки, особенно на солнце.
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