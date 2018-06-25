Как не перегреться в жару

Чтобы не получить тепловой удар, соблюдайте следующие правила:- Больше времени проводите в тени;- При возможности принимайте душ для охлаждения;- Желательно избегать повышенных физических нагрузок;- Пейте как можно больше жидкости и исключите алкогольные напитки, крепкий чай или кофе;- Обтирайте кожу мокрыми салфетками или полотенцем;- Носите одежду из легких, желательно натуральных материалов светлых тонов и не забывайте о головном уборе;- Пожилым людям и детям лучше воздержаться от прогулок с 12.00 до 15.00;- Ешьте как можно больше фруктов и овощей.Есть рекомендации и по поводу профилактики солнечного удара у детей:- Стараться не выходить на улицу с 11.00 до 17.00;- Одевать ребенка «по погоде»;- Головной убор должен быть из светлой ткани;- Поить ребенка в два раза больше, чем обычно;- Не кормить ребенка слишком сытно, ограничить тяжелую белковую пищу, отдавать преимущество молочным продуктам, фруктам и овощам;- Ограничить физические нагрузки, особенно на солнце.