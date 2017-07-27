Как называют детей в Самаре, самые популярные ЗАГСы, на ком женятся россияне
В этом году в Самарской области родилось больше мальчиков, чем девочек. В 193 семьях появились близнецы, 192 из них - двойни и одна тройня.
Управление ЗАГС Самарской области подвело итоги первой половины 2017 года. Интересная статистика в инфографике от sgpress.ru.*
Управление ЗАГС Самарской области подвело итоги первой половины 2017 года. Интересная статистика в инфографике от sgpress.ru.*
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27 июля 2017 , 17:42
Уася
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