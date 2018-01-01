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Как меняются дома в Самаре. Часть вторая

Sgpress.ru продолжает серию публикаций о том, как преображаются здания в Самаре. Вторая часть осенней версии
Для того, чтобы сравнить, как было и как стало, необходимо в окне просмотра кликнуть мышкой на ползунок и провести в сторону.

Венцека, 4

Дом расположен на участке, принадлежавшем купцу 3-й гильдии Вощакину Петру Алексеевичу, потомственному почетному гражданину. К 1901 году на нем располагались: одноэтажный полукаменный дом, одноэтажный деревянный флигель. С середины 90-х годов XIX века сами Вощакины в этих домах не живут, а сдают их под казенную винную лавку и квартиры. Стоимость всех построек в 1902 году составляла 1680 рублей, а доходность оценивалась в 830 рублей в год. С этого времени в Журнале Самарской Городской Управы дом именуется "бывший дом Вощакина", а в справочной и адресной книге за 1900 год, как "наследство Вощакиных". С 1903 года после перестройки помещений на средства Городской Управы в домах размещаются казармы 244-го Борисовского резервного батальона. К концу 1907 года дом надстраивают до трех этажей. В 1914-1915 годах в нем размещается военный лазарет. В 1918 году дом национализирован, а в 1919 муниципализирован. Он переходит в ведение Самарского жилкомхоза и сдается в аренду Конторе Водного транспорта "Рупвод" и Конторе лавки судоходных служащих. В 1924-1925 годах дом арендовало Управление Внутренних Водных путей. Здание отреставрировано в 2017 году в рамках подготовки к ЧМ-18.  Венцека, 8

Здание построено в XIX веке. Фасад и крышу отремонтировали в 2017 году в рамках подготовки к ЧМ-18 Галактионовская, 22

Здание - памятник культурного наследия регионального значения. Бывшая губернская типография. Построено здание в конце XIX - начале XX века. После революции 1917 года здесь работала Куйбышевская областная типография. 
Молодогвардейская, 41

Дом Санина - постройка XIX века. В особняке самарского купца и гласного Самарской городской думы Ивана Санина долгое время находилась одна из немногих известных старообрядческих церквей города. Сам он являлся приверженцем староверия. Здание отремонтировано в рамках подготовки к ЧМ-18 Фрунзе, 126

Фасад здания отремонтирован в 2017 году в рамках подготовки к ЧМ-18 Фрунзе, 135

Постройка XIX века. В доме располагался Мариинский приют для девочек-дочерей солдат погибших в годы русско-турецкой войны. Приют получил наименование "Мариинский" в память императрицы Марии Федоровны. В заведение принимались девочки в возрасте от 5 до 12 лет и содержались до 17 лет. Их обучали чтению, письму, религии, арифметике, а также необходимым для женщины навыкам шитья, вязания, приготовления пищи. Здание отремонтировано по программе Фонда капремонта в 2017 году. Чапаевская, 153

В здании находится Средневолжское линейное управление МВД на транспорте.

Как меняются дома в Самаре. Часть первая.

При продготовке материала использованы фотографии из архивов сайта vsedomarossii.ru.


Дата: 1 января 2018 , 17:08
787
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Екатерина Елизарова, Владимир Пермяков
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21 ноября 2017 , 13:01
Катя
Венцека 8. Ужас, что в балконом сделали. Куда ж нам без профлиста!
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