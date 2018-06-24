Как электронная регистратура помогает экономить время в поликлинике
Самарцы все чаще используют интернет-ресурсы для записи на прием к врачу.
В 2017 году жители региона забронировали более миллиона талонов через электронную регистратуру. Для сравнения: в 2012 году их было около 280 тысяч, в 2013-м - 400 тысяч, а в 2014-м - 630 тысяч.
Прием, прием
Существует несколько сервисов электронной записи, среди них самыми популярными являются портал государственных услуг и региональный ресурс «Электронная регистратура Самарской области».
Также на сайтах больницы имени Середавина, городских поликлиник и других учреждений есть возможность бронирования электронных талонов.
- Для записи на прием к врачу необходимо, чтобы в базе данных медицинского учреждения находились актуальные сведения о номере полиса и паспорте. Если пациент недавно менял эти документы или ни разу не обращался в это лечебное учреждение за медицинской помощью, для записи на прием ему потребуется лично прийти в регистратуру.
Неавторизованным пользователям доступны только данные о расписании врача в режиме просмотра, - уточнили в областном минздраве.
Проще всего попасть на прием к терапевтам, врачам общей практики, педиатрам и акушерам-гинекологам, к ним запись почти всегда открыта.
Кроме того, в регионе работает и интернет-сервис, который позволяет лечащему врачу поликлиники удаленно записать своего пациента на консультацию к узким специалистам любого областного медучреждения. Только за первый квартал 2018 года таких записей было около 19,8 тысячи.
В поликлиниках также используют специальные терминалы, которые разгружают очереди в окно регистратуры. Ими могут пользоваться все желающие.
Позитивный пример
Технологические нововведения уже помогли повысить доступность и качество медицинской помощи для пациентов в поликлинике городской больницы №4. Во-первых, электронная очередь намного упрощает работу врачей. Специалисты заранее узнают цель визита пациента. Во-вторых, посетитель знает место в очереди. В нужный момент срабатывает система оповещения, и больного приглашают в кабинет.
- Терминалами поликлиники пользуются и молодые люди, и пенсионеры. Пациент вводит свои персональные данные, берет талон к врачу на удобное время. Так он получает услугу, минуя регистратуру, экономит свое время, - рассказала главный врач больницы №4 Наталья Виктор.
По ее словам, еще одним полезным нововведением в поликлинике стала яркая навигационная система для пациентов. Она помогает не заблудиться в поисках кабинетов и быстро найти нужного врача.
В 2017 году жители региона забронировали более миллиона талонов через электронную регистратуру. Для сравнения: в 2012 году их было около 280 тысяч, в 2013-м - 400 тысяч, а в 2014-м - 630 тысяч.
Прием, прием
Существует несколько сервисов электронной записи, среди них самыми популярными являются портал государственных услуг и региональный ресурс «Электронная регистратура Самарской области».
Также на сайтах больницы имени Середавина, городских поликлиник и других учреждений есть возможность бронирования электронных талонов.
- Для записи на прием к врачу необходимо, чтобы в базе данных медицинского учреждения находились актуальные сведения о номере полиса и паспорте. Если пациент недавно менял эти документы или ни разу не обращался в это лечебное учреждение за медицинской помощью, для записи на прием ему потребуется лично прийти в регистратуру.
Неавторизованным пользователям доступны только данные о расписании врача в режиме просмотра, - уточнили в областном минздраве.
Проще всего попасть на прием к терапевтам, врачам общей практики, педиатрам и акушерам-гинекологам, к ним запись почти всегда открыта.
Кроме того, в регионе работает и интернет-сервис, который позволяет лечащему врачу поликлиники удаленно записать своего пациента на консультацию к узким специалистам любого областного медучреждения. Только за первый квартал 2018 года таких записей было около 19,8 тысячи.
В поликлиниках также используют специальные терминалы, которые разгружают очереди в окно регистратуры. Ими могут пользоваться все желающие.
Позитивный пример
Технологические нововведения уже помогли повысить доступность и качество медицинской помощи для пациентов в поликлинике городской больницы №4. Во-первых, электронная очередь намного упрощает работу врачей. Специалисты заранее узнают цель визита пациента. Во-вторых, посетитель знает место в очереди. В нужный момент срабатывает система оповещения, и больного приглашают в кабинет.
- Терминалами поликлиники пользуются и молодые люди, и пенсионеры. Пациент вводит свои персональные данные, берет талон к врачу на удобное время. Так он получает услугу, минуя регистратуру, экономит свое время, - рассказала главный врач больницы №4 Наталья Виктор.
По ее словам, еще одним полезным нововведением в поликлинике стала яркая навигационная система для пациентов. Она помогает не заблудиться в поисках кабинетов и быстро найти нужного врача.
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