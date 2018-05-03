Как доехать на второй тестовый матч на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая, добраться до стадиона можно будет на специальных автобусах-шаттлах и скоростном трамвае.
АВТОБУСЫ:
ТРАМВАИ:
В этот день в 17.00 состоится второй тестовый матч. «Крылья Советов» встретятся с «Кубанью». Для зрителей будут работать специальные маршруты общественного транспорта.
АВТОБУСЫ:
S1 «Аэропорт – площадь Революции»
Движение: Аэропорт – Московское шоссе - стадион – Московское шоссе – Ж/д вокзал – ул. Л. Толстого – ул. Вецека – площадь Революции.
Остановки: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.
S1к «Аэропорт – Стадион»
Движение: Аэропорт – Московское шоссе – стадион.
S2 «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН – САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ)»
Движение: Парковка ТЦ "МЕГА" – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
Остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».
Посадка на автобус в обратном направлении на остановке «Самарская площадь».
S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН»
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.
S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "АМБАР") – СТАДИОН»
Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.
Остановки: Автостанция "Аврора", Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.
S7 «СТАДИОН – ФАН-ЗОНА (Площадь СЛАВЫ)»
Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
Остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
ТРАМВАИ:
S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – СТАДИОН»
Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.
Остановки: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр.Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
Движение спецмаршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после него. Проезд - бесплатный.
Важно уточнить, что в воскресенье, 6 мая, с 11:00 до 23:00 будет изменено движение трамваев №№ 11 и 12 – они будут следовать до Северного трамвайного депо. Трамвай №13 поедет до Дома печати, №№4 и 23 по маршруту Дом печати – ул. Тухачевского, трамваи №№24 и 25 поедут до 15 микрорайона.
Трамваи №№ 1, 3, 5, 16, 18, 20, 22 ездить не будут.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
3 мая 2018
256
3 мая 2018
137
3 мая 2018 , 17:13
21
Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
3 мая 2018 , 16:33
88
В мае киноклуб «Ракурс» продолжит бесплатно знакомить всех желающих с классикой...
3 мая 2018 , 15:53
112
Специальные тарифы на проезд на поездах вступят в силу с 1 января 2019 года.
3 мая 2018 , 15:12
256
В воскресенье, 6 мая, добраться до стадиона можно будет на специальных автобусах-шаттлах и...
3 мая 2018 , 14:41
125
Акция продлится с 3 по 12 мая.
3 мая 2018 , 14:39
136
Они состоятся в конце следующей недели. Фестиваль волшебных шаров в Самаре...
3 мая 2018 , 14:21
137
В пятницу, 4 мая, в 21:00 состоится запуск новой многоцветной динамической...
3 мая 2018 , 13:49
178
Один из таких домов находится на улице Садовой, 124. Это объект культурного наследия -...
3 мая 2018 , 13:46
215
Соответствующую закупку Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Самарской...
3 мая 2018 , 13:09
181
ДТП произошло в четверг, 3 мая, в 3:35 в Кинельском районе.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
3549
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
3514
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
17 апреля 2018
3406
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
16 апреля 2018
2628
На поле стадиона уложили газон. Как это было
28 апреля 2018
2080
3
Наша команда обыграла воронежский «Факел».
2 мая 2018
3514
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
1542
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
1621
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1202
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1034
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...