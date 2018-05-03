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Как доехать на второй тестовый матч на «Самара Арене»

В воскресенье, 6 мая, добраться до стадиона можно будет на специальных автобусах-шаттлах и скоростном трамвае. 
 
В этот день в 17.00 состоится второй тестовый матч.  «Крылья Советов» встретятся с «Кубанью». Для зрителей будут работать специальные маршруты общественного транспорта.

АВТОБУСЫ:

S1 «Аэропорт – площадь Революции»
 
Движение: Аэропорт – Московское шоссе - стадион – Московское шоссе – Ж/д вокзал – ул. Л. Толстого – ул. Вецека – площадь Революции.
 
Остановки: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.
 
S1к «Аэропорт – Стадион»
 
Движение: Аэропорт – Московское шоссе – стадион.
 
S2 «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН – САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ)»
 
Движение: Парковка ТЦ "МЕГА" – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
 
Остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».
 
Посадка на автобус в обратном направлении на остановке «Самарская площадь».
 
S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН»
 
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.
 
S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "АМБАР") – СТАДИОН»
 
Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.
 
Остановки: Автостанция "Аврора", Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.
 
S7 «СТАДИОН – ФАН-ЗОНА (Площадь СЛАВЫ)»
 
Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
 
Остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна. 

 
































ТРАМВАИ:

S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – СТАДИОН»
 
Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.
 
Остановки: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр.Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
 
Движение спецмаршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после него. Проезд - бесплатный.
 
Важно уточнить, что в воскресенье, 6 мая, с 11:00 до 23:00 будет изменено движение трамваев №№ 11 и 12 – они будут следовать до Северного трамвайного депо. Трамвай №13 поедет до Дома печати, №№4 и 23 по маршруту Дом печати – ул. Тухачевского, трамваи №№24 и 25 поедут до 15 микрорайона. 
 
Трамваи №№ 1, 3, 5, 16, 18, 20, 22 ездить не будут. 


 
Дата: 3 мая 2018 , 15:12
256
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "СГ"
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