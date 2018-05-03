Как доехать на второй тестовый матч на «Самара Арене»

В этот день в 17.00 состоится второй тестовый матч. «Крылья Советов» встретятся с «Кубанью». Для зрителей будут работать специальные маршруты общественного транспорта.



АВТОБУСЫ:





S1 «Аэропорт – площадь Революции»

Движение: Аэропорт – Московское шоссе - стадион – Московское шоссе – Ж/д вокзал – ул. Л. Толстого – ул. Вецека – площадь Революции.

Остановки: Завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.

S1к «Аэропорт – Стадион»

Движение: Аэропорт – Московское шоссе – стадион.

S2 «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН – САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ)»

Движение: Парковка ТЦ "МЕГА" – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.

Остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».

Посадка на автобус в обратном направлении на остановке «Самарская площадь».

S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "МЕГА") – СТАДИОН»

Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.

S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ "АМБАР") – СТАДИОН»

Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.

Остановки: Автостанция "Аврора", Центральный автовокзал, Завод им. Тарасова.

S7 «СТАДИОН – ФАН-ЗОНА (Площадь СЛАВЫ)»

Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.





Остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.

































































ТРАМВАИ:





S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – СТАДИОН»

Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.

Остановки: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр.Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.

Движение спецмаршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после него. Проезд - бесплатный.

Важно уточнить, что в воскресенье, 6 мая, с 11:00 до 23:00 будет изменено движение трамваев №№ 11 и 12 – они будут следовать до Северного трамвайного депо. Трамвай №13 поедет до Дома печати, №№4 и 23 по маршруту Дом печати – ул. Тухачевского, трамваи №№24 и 25 поедут до 15 микрорайона.