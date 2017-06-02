Как будут ремонтировать самарские «Струкачи»

Все дорожки в парке, кроме центральной аллеи, выложат плиткой.



Струковский сад в Самаре закрыли на ремонт. Рабочим предстоит до конца октября укрепить подпорную стенку, перебрать все гранитные ступени и уложить их обратно, отремонтировав поврежденные. Фонтан на входе в парк также облицуют гранитом.Изменится и фонтан-водопад в самом Струковском саду. Если раньше он «шел» террасой, то теперь он будет каскадным.



Реновация ждет фонари, которые стояли у грота. Шесть светильников после ремонта установят на прежнем месте. Остальные заменят на новые.



Останется в верхней части «Струкачей» и детская площадка. Ее собираются модернизировать. На смотровой площадке металлические ограждения заменят на ограду из нержавейки.



Часть объектов из парка уберут. Так, будет разобрано здание бывшего бассейна. На его месте временно разобьют газон. Что Струковский сад в Самаре закрыли на ремонт. Рабочим предстоит до конца октября укрепить подпорную стенку, перебрать все гранитные ступени и уложить их обратно, отремонтировав поврежденные. Фонтан на входе в парк также облицуют гранитом.Изменится и фонтан-водопад в самом Струковском саду. Если раньше он «шел» террасой, то теперь он будет каскадным.Реновация ждет фонари, которые стояли у грота. Шесть светильников после ремонта установят на прежнем месте. Остальные заменят на новые.Останется в верхней части «Струкачей» и детская площадка. Ее собираются модернизировать. На смотровой площадке металлические ограждения заменят на ограду из нержавейки.Часть объектов из парка уберут. Так, будет разобрано здание бывшего бассейна. На его месте временно разобьют газон. Что

появится здесь в дальнейшем, пока неизвестно. Строители разберут и здание «шахматного клуба», которое не является

объектом культурного наследия, в отличие от еще семи строений, находящихся в парке, которые собираются восстановить или отремонтировать. В частности, обновление ждет веранду и административное здание.





В парке помимо всего прочего установят современный туалет, подобный тем, которые сейчас функционируют на набережной. Со стороны улицы Вилоновской оборудуют площадку для нестационарной торговли.



Добавим, что в дальнейшем в Струковский сад планируют вернуть традиционный фестиваль цветов, который проводили здесь ранее.



Напомним, что ремонт Струковского сада планируют завершить до 30 октября этого года. Однако, как отмечают в администрации Самары, сроки проведения работ будут стараться сократить.



