Как будут развлекать на Фестивале болельщиков в выходные

В субботу, 23 июня, на сцене выступят оркестр Самарской государственной филармонии, Алена Азарова и танцевальный коллектив «Услада», «Тодес» и Государственный Волжский русский народный хор. На экране будут транслировать три футбольных матча.В 16:00 начнется эфир из Москвы, где сыграют сборные Бельгии и Туниса.С 18:00 – программа с участием группы «Санитарный день».В 19:00 стартует игра Южная Корея – Мексика из Ростова-на-Дону.С 21:00 – выступление группы «Fernandez Band».В 22:00 начнется трансляция из Сочи, где сразятся сборные Германии и Швеции.В 23:50 – часовой диджей-сет.В воскресенье, 24 июня, на сцене выступят группы «Дзен Сити» и «Бамбозза» и будут транслироваться три футбольных матча.В 16:00 начнется игра Англии и Панамы в Нижнем Новгороде.С 18:00 – программа с участием группы Cheese people.В 19:00 сыграют Япония и Сенегал. Команды этих стран выйдут на поле в Екатеринбурге.С 21:00 – выступление группы «Comedoz».В 22:00 начнется трансляция игры Польши и Колумбии из Казани.С 23:50 - часовой диджей-сет.